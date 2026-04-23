YouTube वर ऐतिहासिक कामगिरी; Samay Rainaचा “Still Alive” ठरला ग्लोबल हिट कॉमेडी स्पेशल

Updated On: Apr 23, 2026 | 12:46 PM
लोकप्रिय स्टँड-अप कॉमेडियन समय रैनाने इतिहास रचला आहे. त्याचा नवीन कॉमेडी स्पेशल, “स्टिल अलाइव्ह,” हा यूट्यूबवर जगातील सर्वाधिक पाहिला गेलेला कॉमेडी स्पेशल ठरला आहे. “स्टिल अलाइव्ह”ला ५३ दशलक्ष व्ह्यूज मिळाले असून, त्याने कॉमेडी विश्वात एक नवीन विक्रम प्रस्थापित केला आहे. हा दावा स्वतः समय रैनाने केला आहे.

खरं तर, समय रैनाने २१ एप्रिल रोजी एआय चॅटबॉटच्या प्रतिसादाचा एक स्क्रीनशॉट शेअर केला. त्याने ‘स्टिल अलाइव्ह’च्या जगभरातील नंबर-१ स्थानाची पुष्टी केली. हे लक्षात घेण्यासारखे आहे की, समयने एआय चॅटबॉट, ग्रोकला विचारले होते की, जगातील सर्वाधिक पाहिला गेलेला यूट्यूब कॉमेडी स्पेशल कोणता आहे. यावर, ग्रोकने ‘स्टिल अलाइव्ह’ला नंबर-१ घोषित केले. ग्रोकने उत्तर दिले, “समय रैना – ‘स्टिल अलाइव्ह’ हा जगातील सर्वाधिक पाहिला गेलेला यूट्यूब कॉमेडी स्पेशल आहे.”

७ एप्रिल रोजी यूट्यूबवर प्रदर्शित झालेल्या ‘स्टिल अलाइव्ह’ या व्हिडिओने केवळ २४ तासांत २.२ कोटी व्ह्यूज मिळवून इंटरनेटवर धुमाकूळ घातला. २२ एप्रिलपर्यंत, हा शो यूट्यूबवर ५.३७.८ कोटी वेळा पाहिला गेला आहे. या व्हिडिओला ३८ लाखांहून अधिक लाईक्स आणि २ लाखांहून अधिक कमेंट्स मिळाल्या आहेत.

मात्र, ‘स्टिल अलाइव्ह’मधील समय रैनाच्या काही विनोदांमुळे वाद निर्माण झाला. मेगास्टार अमिताभ बच्चन आणि त्यांचा मुलगा अभिषेक यांची खिल्ली उडवताना त्याने मुकेश खन्ना यांनाही निशाणा साधला. रैनाने सांगितले की, मुकेश खन्ना यांनी त्याच्या ‘इंडियाज गॉट लेटेंट’वर प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले होते. अशा प्रकारच्या आशयाचा मुलांवर काय परिणाम होईल, असा प्रश्न मुकेश खन्ना यांनी विचारला होता. त्यावर समयने उपहासाने म्हटले, “शक्तीमान, तू मुलांना मारले आहेस,” ज्यामुळे मुकेश खन्ना संतापले.

 

एका पोस्टमध्ये, मुकेश खन्ना यांनी समय रैनाचा चेहरा काळा करून गाढवावर बसलेला फोटो टाकला. त्यांनी इंस्टाग्रामवर लिहिले, “समय रैना, तू गाढवावर बसण्याच्या लायकीचा आहेस, आणि तेही तुझा चेहरा काळा करून. कुत्र्याची शेपटी वाकडी असते. तिला लाखो बाटल्यांमध्ये ठेवा. बाहेर काढा. तरीही ती वाकडीच राहते. समय रैनालाही शेपटी आहे. तुम्ही तिला कितीही मारले किंवा सरळ केले तरी ती पुन्हा वाकडी होते, कारण तो एक साधा प्राणी नाही. तो एक भाजलेला प्राणी आहे. घाणीच्या आगीत भाजलेला. शिजलेला. संपूर्ण देशाने त्याच्यावर टीका केली, त्याला मारले, आणि तरीही तो पुन्हा मार खाण्यासाठी निर्लज्जपणे परत आला. आता फक्त एकच गोष्ट उरली आहे. त्याला गाढवावर बसवून धिंड काढली पाहिजे, त्याचा चेहरा काळा केला पाहिजे, आणि देशभरातील शहरांमध्ये त्याच्यावर शिवीगाळ केली पाहिजे, जिथे मुलांनी त्याच्यावर अंडी आणि टोमॅटो फेकले पाहिजेत कारण त्याने त्यांच्या सुपरहिरो, शक्तीमानचा अपमान केला.”

Published On: Apr 23, 2026 | 12:46 PM

विषण्ण चेपॉक! MS Dhoni मैदानात येताच चाहत्यांच्या काळजाचा ठोका चुकला, पहा Viral Video

