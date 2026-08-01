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Pune Rain Update: घाटमाथ्यावर धोक्याची घंटा! पुण्यात हलक्या सरी, ‘या’ भागात कोसळणार मुसळधार पाऊस

Updated On: Aug 01, 2026 | 07:59 PM IST
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सारांश

दरम्यान, जिल्ह्यातील घाट परिसरात रविवारी तुरळक ठिकाणी जोरदार पावसाची शक्यता कायम असल्याने हवामान विभागाने घाटमाथ्यासाठी येलो अलर्ट जारी केला आहे.

Pune Rain Update: घाटमाथ्यावर धोक्याची घंटा! पुण्यात हलक्या सरी, ‘या’ भागात कोसळणार मुसळधार पाऊस

मुसळधार पावसानंतर पुण्याला दिलासा (फोटो- ai gemini)

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विस्तार
  • मुसळधार पावसानंतर पुण्याला दिलासा
  • उद्या हलक्या सरींचा अंदाज
  • घाटमाथ्यावर येलो अलर्ट
पुणे/सुनयना सोनवणे: दिवसभर झालेल्या मुसळधार पावसानंतर शनिवारी (ता.१) पुणे शहरात पावसाचा जोर काहीसा ओसरला. सकाळी रिमझिम पावसाने हजेरी लावली, तर दुपारच्या सुमारास काही काळ पावसाने विश्रांती घेतली. संध्याकाळनंतर पुन्हा हलक्या स्वरूपाच्या सरी बरसल्याने दिवसभर ढगाळ वातावरण कायम राहिले.

शनिवारी शहरात कमाल तापमान २८ अंश सेल्सिअस, तर किमान तापमान २३ अंश सेल्सिअस नोंदविण्यात आले. ढगाळ वातावरणामुळे उकाड्याची तीव्रता कमी राहून नागरिकांना दिलासा मिळाला. हवामान विभागाच्या अंदाजानुसार रविवारी (ता.२) कमाल तापमानात किंचित वाढ होऊन ते २९ अंश सेल्सिअसपर्यंत जाण्याची शक्यता आहे. किमान तापमान मात्र २३ अंश सेल्सिअसच्या आसपास स्थिर राहील. शहरात दिवसभर अंशतः ढगाळ वातावरण राहून हलक्या स्वरूपाच्या पावसाच्या सरी पडण्याचा अंदाज व्यक्त करण्यात आला आहे.

दरम्यान, जिल्ह्यातील घाट परिसरात रविवारी तुरळक ठिकाणी जोरदार पावसाची शक्यता कायम असल्याने हवामान विभागाने घाटमाथ्यासाठी येलो अलर्ट जारी केला आहे. त्यामुळे घाट परिसरातून प्रवास करणाऱ्या नागरिकांनी आणि पर्यटकांनी आवश्यक ती खबरदारी घेण्याचे आवाहन करण्यात आले आहे.

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पावसाची नोंद (मिमीमध्ये)

ठिकाण – पाऊस (मिमी)

गिरीवन – २७.०
कुरवंडे – २६.०
तळेगाव – १०.०
माळीण – ९.५
भोर – ७.०
निमगिरी – ४.५
चिंचवड – २.५
पाषाण – १.५
शिरूर – १.०
दापोडी – ०.५
हडपसर – ०.५
हवेली – ०.५
शिवाजीनगर – ०.५
दुदुळगाव – ०.५

गेल्या काही दिवसांपासून झालेल्या मुसळधार पावसानंतर शनिवारी (१ ऑगस्ट) पुणे शहरात पावसाचा जोर काहीसा ओसरल्याचे पाहायला मिळाले. सकाळी रिमझिम पावसाने हजेरी लावल्यानंतर दुपारच्या सुमारास पावसाने विश्रांती घेतली. मात्र, संध्याकाळनंतर पुन्हा हलक्या स्वरूपाच्या सरी बरसल्याने दिवसभर शहरभरात ढगाळ आणि आल्हाददायक वातावरण कायम होते. दिवसभरात शहर आणि परिसरात अंशतः ढगाळ हवामान राहून अधूनमधून पावसाच्या हलक्या ते मध्यम सरी पडण्याचा अंदाज वर्तवण्यात आला आहे.

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शहर परिसरात पावसाचा जोर ओसरला असला, तरी पुणे जिल्ह्यातील घाट परिसरात मात्र रविवारी तुरळक ठिकाणी जोरदार मुसळधार पावसाची शक्यता कायम आहे. यासाठी हवामान विभागाने घाटमाथ्यासाठी ‘येलो अलर्ट’ जारी केला आहे. घाट परिसरातून प्रवास करणाऱ्या वाहनधारकांनी आणि पर्यटकांनी वेग मर्यादेचे पालन करावे आणि आवश्यक ती खबरदारी घेण्याचे आवाहन केले आहे.

Web Title: Imd gave heavy rain alert to ghatmatha and pune latest weather update

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Published On: Aug 01, 2026 | 07:59 PM

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