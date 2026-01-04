Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News

Air Pollution Delhi : राजधानी दिल्लीत प्रदूषणामुळे हवा बनतेय विषारी; थेट मेंदूवर होतोय परिणाम…

दिल्ली-एनसीआरमधील विषारी हवा केवळ श्वसनाचे आजारच निर्माण करत नाही तर मेंदूवरही परिणाम करत आहे. असंख्य वैद्यकीय अहवाल आणि वैज्ञानिक अभ्यासातून हे उघड झाले आहे.

Updated On: Jan 04, 2026 | 07:25 AM
Air Pollution Delhi : राजधानी दिल्लीत प्रदूषणामुळे हवा बनतेय विषारी; थेट मेंदूवर होतोय परिणाम...

Air Pollution Delhi : राजधानी दिल्लीत प्रदूषणामुळे हवा बनतेय विषारी; थेट मेंदूवर होतोय परिणाम... (फोटो सौजन्य - istock)

नवी दिल्ली : राजधानी दिल्लीत हवेची गुणवत्ता खालावत आहे. त्यामुळे प्रदूषणाच्या पातळीत वाढ होत आहे. असे असताना दिल्ली-एनसीआरमधील विषारी हवा केवळ श्वसनाचे आजारच निर्माण करत नाही तर मेंदूवरही परिणाम करत आहे. असंख्य वैद्यकीय अहवाल आणि वैज्ञानिक अभ्यासातून हे उघड झाले आहे, जे दर्शविते की पीएम २.५ सारखे सूक्ष्म कण फुफ्फुसांमधून रक्तप्रवाहात आणि मेंदूपर्यंत पोहोचतात, ज्यामुळे जळजळ होते. यामुळे मायग्रेनच्या समस्येत वाढ होत आहे.

हिवाळ्यात वायू प्रदूषणात वाढ झाल्याने, रुग्णालयांमध्ये रुग्णांची संख्या १५ ते २० टक्क्यांनी वाढली आहे. परिणामी, प्रदूषणामुळे मायग्रेन, डोकेदुखी, चक्कर येणे आणि ताण यांसारख्या न्यूरोलॉजिकल समस्यांनी ग्रस्त असलेल्या रुग्णांची संख्या झपाट्याने वाढत आहे. केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण मंडळाच्या (सीपीसीबी) अहवालानुसार, पीएम २.५ ची पातळी जागतिक आरोग्य संघटनेच्या (डब्ल्यूएचओ) सुरक्षित मर्यादेपेक्षा ११.६ पट जास्त आहे, जी प्रति घनमीटर १६८ मायक्रोग्रामपर्यंत पोहोचते.

दरम्यान, विषारी हवा श्वास घेतल्याने नसांमध्ये जळजळ होते, ऑक्सिडेटिव्ह ताण वाढतो आणि न्यूरोट्रांसमीटरचे संतुलन बिघडते, ज्यामुळे मायग्रेनसारखी लक्षणे दिसतात. PM2.5 कण इतके लहान असतात की ते श्वासोच्छवासाद्वारे फुफ्फुसांमध्ये प्रवेश करतात आणि रक्तप्रवाहात प्रवेश करतात. तिथून, ते रक्त-मेंदू अडथळा ओलांडून मेंदूपर्यंत पोहोचतात. ते नाकातून थेट मेंदूत प्रवेश करू शकतात, ज्यामुळे ऑक्सिडेटिव्ह ताण आणि जळजळ होते.

मायग्रेनच्या समस्येत होते वाढ

या परिस्थितीत मायग्रेनच्या समस्येेत अधिक, तीव्र आणि दीर्घ वाढ होते. वैज्ञानिक अभ्यासांनी देखील हे सिद्ध केले आहे. PubMed आणि ScienceDirect मध्ये प्रकाशित झालेल्या जगभरातील संशोधनानुसार, PM2.5, नायट्रोजन डायऑक्साइड (NO2) आणि ओझोन सारखे प्रदूषक मायग्रेनचा धोका वाढवतात.

दिल्लीतील प्रदूषण चिंतेचा विषय

राजधानी दिल्लीमधील प्रदूषण हा एक चिंतेचा विषय बनला आहे. दिल्लीमध्ये हवेची गुणवत्ता खालावली आहे. हवेमध्ये गारवा असल्यामुळे धुक्याचे सावट तर आहेच. पण कडाक्याच्या थंडीमध्ये देखील हवेमध्ये वाढणारे प्रदुषण यामुळे दिल्लीकरांना श्वासाचे आजार होत आहेत. यामध्ये आता आणखी एक नवीन समस्या उद्भवली आहे. जेएनयूच्या संशोधनानुसार, दिल्ली-एनसीआरच्या थंड वाऱ्यांमध्ये धोकादायक औषध-प्रतिरोधक जीवाणू आता पसरत आहेत. यामुळे दिल्लीतील लोकांसमोर प्रदूषणासोबतच दुहेरी आव्हान निर्माण झाले आहे.

हेदेखील वाचा : Delhi Air Pollution : दिल्लीत श्वास घेणे म्हणजे मृत्यूला आमंत्रण; खतरनाक बॅक्टेरियावर औषधांचाही होत नाही परिणाम

Web Title: In the capital delhi pollution is making the air toxic it is directly affecting the brain

Published On: Jan 04, 2026 | 07:17 AM

Topics:  

