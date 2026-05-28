Budget: कठीण आहे राव! खिशावर पडणार ओझे वाढणार घराचे बजेट, खाण्यापिण्यापासून पर्सनल केअर होणार महागः Systematics Research

Updated On: May 28, 2026 | 12:50 PM IST
सारांश

सिस्टिमॅटिक्स रिसर्चच्या अहवालानुसार, पश्चिम आशियातील तणावामुळे कच्च्या मालाच्या किमती वाढत असून परिणाम अन्न आणि वैयक्तिक वापराच्या उत्पादनांवर दिसून येईल, ज्यामुळे घरगुती बजेटमध्ये वाढ होऊ शकते.

घरगुती वस्तू महागणार (फोटो सौजन्य - iStock)

विस्तार
  • पश्चिम आशिया तणावाचा खाद्यपेय पदार्थांवर परिणाम 
  • घरगुती बजेट कोलमडणार 
  • खिशावर येणार भार, सिस्टिमॅटिक रिसर्चमधून खुलासा 
अमेरिका आणि इराण यांच्यातील हा तणाव सर्वसामान्यांसाठी सतत समस्या निर्माण करत आहे. कच्च्या तेलाच्या वाढत्या किमतींमुळे भारतातील लोक आधीच इंधन दरवाढीमुळे त्रस्त झाले आहेत. आता, सिस्टिमॅटिक रिसर्चच्या एका अहवालानुसार, या तणावामुळे कच्च्या मालाच्या किमती आणखी वाढत आहेत, ज्यामुळे वैयक्तिक वापराच्या वस्तू आणि खाद्यपदार्थांच्या किमतींमध्ये आणखी वाढ होऊ शकते. 

याचा अर्थ असा की, तुमच्या घरगुती बजेटवरील भार आणखी वाढू शकतो. सामान्य माणसाने नक्की जगायचं तरी कसं असाच प्रश्न आता उद्भवू लागला आहे. दरम्यान या रिसर्चमुळे आता पुन्हा एकदा सामान्यांच्या खिशावर भार वाढणार हेच चित्र स्पष्ट होतंय. नक्की काय महागणार हे या लेखातून जाणून घ्या. 

महागाई सर्वसामान्यांना त्रास देत आहे

पश्चिम आशियातील तणावामुळे कच्च्या तेलाच्या किमती वाढल्यामुळे, वाहतुकीपासून ते प्लास्टिकपर्यंत आणि इतर अनेक वस्तूंच्या किमती वाढल्या आहेत. कंपन्यांवर महागाईचा दबाव वाढत आहे, ज्यामुळे त्यांना त्यांच्या उत्पादनांच्या किमती वाढवण्यास भाग पडत आहे. दरम्यान याचा थेट परिणाम हा सामान्य माणसांच्या खिशावर होताना दिसणार आहे. आता नक्की तो कसा हेदेखील पाहूया. 

सिस्टिमॅटिक रिसर्चचा अहवाल काय सांगतो?

या अहवालानुसार, केवळ गेल्या काही महिन्यांत कच्च्या मालाच्या किमती ८ ते १० टक्क्यांनी वाढल्या आहेत. परिणामी, अनेक श्रेणींमधील उत्पादनांच्या किमती आधीच ३ ते ७ टक्क्यांनी वाढल्या आहेत. वाढत्या भू-राजकीय तणावामुळे, कंपन्यांना जास्त किमतीत कच्चा माल खरेदी करण्यास भाग पडत आहे. उत्पादन खर्चातील ही वाढ ग्राहकांसाठी वाढलेल्या किमतींमधून भरून काढली जाऊ शकते. या वाढीमुळे कंपन्यांना त्यांचे नुकसान काही प्रमाणात भरून काढण्यास मदत होऊ शकते, परंतु आर्थिक वर्ष २०२७ च्या पहिल्या तिमाहीत महसुलात वाढ होण्याची शक्यता कमी आहे.

पाम तेलाच्या किमतीतील तीव्र वाढीचा परिणाम दिसून येईल

सिस्टिमॅटिक रिसर्चच्या एका अहवालानुसार, काही विशिष्ट श्रेणींसाठी कच्च्या मालाच्या किमतीत लक्षणीय वाढ झाली आहे. पाम तेलाच्या किमती ११% नी आणि ब्रेंट क्रूडच्या किमती ३२% नी वाढल्या आहेत. याव्यतिरिक्त, एचडीपीई (हाय-डेन्सिटी पॉलिथिलीन) च्या किमती ५६% पर्यंत वाढल्या आहेत. भारतात अन्न उद्योगापासून ते आरोग्यसेवेपर्यंत पाम तेलाचा मोठ्या प्रमाणावर वापर केला जातो. त्यामुळे, स्नॅक्सपासून ते पाम तेलावर आधारित इतर उत्पादनांपर्यंत सर्व गोष्टींच्या किमती वाढण्याची शक्यता आहे.

वाढत्या महागाईचा परिणाम घरगुती बजेटवर 

अमेरिका आणि इराण यांच्यातील वाढत्या तणावामुळे सर्वसामान्यांसाठी समस्या निर्माण होत आहेत. वाढत्या महागाईचा सर्वाधिक फटका मध्यमवर्गीय आणि निम्न-मध्यमवर्गीय कुटुंबांना बसतो. वाढत्या महागाईच्या काळात उत्पन्न वाढत नाही, पण खर्च वाढतो. या तणावामुळे, भारतात १५ मे २०२६ पासून पेट्रोल, डिझेल आणि सीएनजीच्या दरात आधीच चार वेळा वाढ करण्यात आली आहे. ही परिस्थिती अशीच सुरू राहिल्यास, त्याचा केवळ सरकारच्या अर्थसंकल्पावरच नव्हे, तर सर्वसामान्य माणसाच्या घरगुती खर्चावरही मोठा परिणाम होऊ शकतो.

Published On: May 28, 2026 | 11:53 AM

