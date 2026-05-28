Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News
In Trends:
जाहिरात
  • Maharashtra »
  • Declare Cow National Animal Muslim And Bahujan Communities Submit Memorandum To Tehsildar

गायीला ‘राष्ट्रीय पशू’ घोषित करा; मुस्लिम व बहुजन समाजाचे तहसीलदारांना निवेदन

Updated On: May 28, 2026 | 11:49 AM IST
जाहिरात
सारांश

ग्रामीण अर्थव्यवस्था आणि सेंद्रिय शेतीमध्ये गायीचे योगदान मोलाचे असल्याचा उल्लेख करण्यात आला आहे. दूध, गोमूत्र व शेण यांचा शेती आणि मानवी आरोग्यासाठी उपयोग होत आहे.

गायीला ‘राष्ट्रीय पशू’ घोषित करा; मुस्लिम व बहुजन समाजाचे तहसीलदारांना निवेदन

गायीला ‘राष्ट्रीय पशू’ घोषित करा; मुस्लिम व बहुजन समाजाचे तहसीलदारांना निवेदन

Follow Us:
Follow Us:
विस्तार

वडूज : गायीला भारताचा ‘राष्ट्रीय पशू’ म्हणून घोषित करण्यात यावे, अशी मागणी करत खटाव तालुक्यातील मुस्लिम व बहुजन समाजाच्या वतीने तहसीलदार बाई माने यांना निवेदन देण्यात आले. यावेळी वडूज पोलीस स्टेशनचे पोलीस निरीक्षक घनश्याम सोनावणे, इम्तियाज नदाफ, इम्रान बागवान, सत्यवान कमाने, तुषार बैले, इम्तियाज बागवान, सादिक मुल्ला, आमीन आगा, दाऊदखान मुल्ला, आमीन मुल्ला, सज्जाद शेख, सलीम काझी, इम्रान सर्फराज पठाण, दस्तगीर मुल्ला, सर्फराज बागवान, सोहिल मुल्ला आदीसह मुस्लिम व बहुजन समाजातील नागरिक उपस्थित होते.

निवेदनात म्हटले आहेत की, भारतीय संस्कृती, अर्थव्यवस्था आणि ग्रामीण जीवनात गायीचे असलेले महत्त्व अधोरेखित करण्यात आले आहे. गायीला केवळ प्राणी न मानता ‘माता’ म्हणून आदर दिला जातो. तिचे आध्यात्मिक, धार्मिक तसेच सांस्कृतिक स्थान महत्त्वपूर्ण असल्याचे नमूद करण्यात आले आहे. तसेच ग्रामीण अर्थव्यवस्था आणि सेंद्रिय शेतीमध्ये गायीचे योगदान मोलाचे असल्याचा उल्लेख करण्यात आला आहे. दूध, गोमूत्र व शेण यांचा शेती आणि मानवी आरोग्यासाठी उपयोग होत असून, गोपालनामुळे पर्यावरणीय समतोल राखण्यास मदत होते, असेही निवेदनात म्हटले आहे.

Mumbai Hospital News : सात महिन्यांच्या चिमुकल्याने गिळले ‘कृष्ण’ लॉकेट, डॉक्टरांनी एंडोस्कोपीतून वाचवला जीव

गाय ही शांतता आणि अहिंसेचे प्रतीक असल्याचे नमूद करत गोवंश संरक्षणासाठी अधिक प्रभावी उपाययोजना आवश्यक असल्याची भूमिका निवेदनातून मांडण्यात आली. गायीला राष्ट्रीय प्राण्याचा दर्जा मिळाल्यास तिच्या संरक्षणाला अधिक कायदेशीर बळ मिळेल आणि गोहत्येसारख्या प्रकारांवर आळा बसेल, असा विश्वास निवेदनकर्त्यांनी व्यक्त केला आहे. या मागणीची दखल घेऊन केंद्र सरकारकडे योग्य कार्यवाहीसाठी प्रस्ताव पाठवावा, अशी मागणी तहसील प्रशासनाकडे करण्यात आली आहे. यावेळी पोलीस निरीक्षक घनश्याम सोनावणे यांनी बकरी ईदच्या शुभेच्छा देत सण शांततेत साजरा करण्याचे आवाहन केले तर इम्तियाज नदाफ यांनी आपल्या भावना व्यक्त केल्या.

Mumbai News : कंत्राटदारांवरील अवलंबित्व कमी करा ! मुंबई महानगरपालिका आयुक्तांचे निर्देश, विविध चौक्यांची पाहणी करून केल्या सूचना

Web Title: Declare cow national animal muslim and bahujan communities submit memorandum to tehsildar

Get Latest  Marathi News ,  Maharashtra News and  Marathi News from Politics,  Election News ,  Sports News ,  Entertainment News,  Business News and   Religion News only on Navarashtra.com

Published On: May 28, 2026 | 11:49 AM

Topics:  

संबंधित बातम्या

दरवाढीच्या निषेधार्थ ठाकरे गटाचा साताऱ्यात एल्गार; मोती चौकात घोषणाबाजी, अनेक मुद्द्यांवर सरकारला धरले धारेवर
1

दरवाढीच्या निषेधार्थ ठाकरे गटाचा साताऱ्यात एल्गार; मोती चौकात घोषणाबाजी, अनेक मुद्द्यांवर सरकारला धरले धारेवर

महाबळेश्वर तालुका पत्रकार संघाच्या अध्यक्षपदी रमेश पल्लोड यांची निवड
2

महाबळेश्वर तालुका पत्रकार संघाच्या अध्यक्षपदी रमेश पल्लोड यांची निवड

Patan water crisis: पाटणमध्ये पाण्यासाठी मैलोनमैल भटकंती, विहिरींनी गाठला तळ गाठला; ७ गावांना टँकरने पाणीपुरवठा सुरू
3

Patan water crisis: पाटणमध्ये पाण्यासाठी मैलोनमैल भटकंती, विहिरींनी गाठला तळ गाठला; ७ गावांना टँकरने पाणीपुरवठा सुरू

आंबेनळी दुर्घटनेतील आठ तरुणांना अश्रुपूर्ण निरोप, आसगाव, मर्ढे आणि खटाव गावांमध्ये शोककळा; मध्यरात्री अंत्यसंस्कारावेळी हंबरडा
4

आंबेनळी दुर्घटनेतील आठ तरुणांना अश्रुपूर्ण निरोप, आसगाव, मर्ढे आणि खटाव गावांमध्ये शोककळा; मध्यरात्री अंत्यसंस्कारावेळी हंबरडा

ताज्या बातम्या

पुढे वाचा
Andaman Tribes: 50,000 वर्षांपासून अलिप्त! अंदमानच्या ‘मृत्यूच्या बेटावर’ का गेला अमेरिकन तरुण? 1 वर्ष लपलेलं रहस्य अखेर जगासमोर

Andaman Tribes: 50,000 वर्षांपासून अलिप्त! अंदमानच्या ‘मृत्यूच्या बेटावर’ का गेला अमेरिकन तरुण? 1 वर्ष लपलेलं रहस्य अखेर जगासमोर

May 28, 2026 | 01:13 PM
Shirur Politics: एकनाथ शिंदेच्या गळाला बडा मासा; शिरूरचे माजी खासदार शिवसेनेच्या वाटेवर

Shirur Politics: एकनाथ शिंदेच्या गळाला बडा मासा; शिरूरचे माजी खासदार शिवसेनेच्या वाटेवर

May 28, 2026 | 01:07 PM
BSNL ने आणला हटके प्लॅन; फक्त 51 रुपयांत 28 दिवसांची व्हॅलिडिटी अन् दररोज 2GB डेटा

BSNL ने आणला हटके प्लॅन; फक्त 51 रुपयांत 28 दिवसांची व्हॅलिडिटी अन् दररोज 2GB डेटा

May 28, 2026 | 01:05 PM
NEET UG 2026 परीक्षा फी रिफंडची तारीख का बदलली? आता ‘या’ नवीन तारखेपर्यंत बँक डिटेल्स भरण्याची संधी; अर्ज कुठे व कसा करावा?

NEET UG 2026 परीक्षा फी रिफंडची तारीख का बदलली? आता ‘या’ नवीन तारखेपर्यंत बँक डिटेल्स भरण्याची संधी; अर्ज कुठे व कसा करावा?

May 28, 2026 | 01:05 PM
स्टार प्लसच्या ग्रँड फॅशन इव्हेंटची उत्सुकता वाढली; Rupali Ganguly यांच्या वक्तव्याची जोरदार चर्चा

स्टार प्लसच्या ग्रँड फॅशन इव्हेंटची उत्सुकता वाढली; Rupali Ganguly यांच्या वक्तव्याची जोरदार चर्चा

May 28, 2026 | 01:02 PM
AI-सपोर्टेड स्मार्ट टीव्हींची नवी रेंज! Samsung ने लॉन्च केला 2026 Vision AI TV Lineup

AI-सपोर्टेड स्मार्ट टीव्हींची नवी रेंज! Samsung ने लॉन्च केला 2026 Vision AI TV Lineup

May 28, 2026 | 12:56 PM
US-Iran Conflict : अब्बास बंदरावरील हल्ल्याने पेटला इराण; अमेरिकेला दिलं चोख प्रत्युत्तर, शांतता चर्चा अपयशी?

US-Iran Conflict : अब्बास बंदरावरील हल्ल्याने पेटला इराण; अमेरिकेला दिलं चोख प्रत्युत्तर, शांतता चर्चा अपयशी?

May 28, 2026 | 12:52 PM

व्हिडिओ

पुढे बघा
Mira Road : मीरा रोडच्या पूनम क्लस्टरमधून अखेर सर्व बकरे हटवले पोलिस हस्तक्षेपानंतर तणाव शांत

Mira Road : मीरा रोडच्या पूनम क्लस्टरमधून अखेर सर्व बकरे हटवले पोलिस हस्तक्षेपानंतर तणाव शांत

May 27, 2026 | 03:55 PM
Narendra Mehta : पुन्हा वाद न होण्यासाठी पालिका बनवणार नवी नियमावली – नरेंद्र मेहता

Narendra Mehta : पुन्हा वाद न होण्यासाठी पालिका बनवणार नवी नियमावली – नरेंद्र मेहता

May 27, 2026 | 03:50 PM
Virar : बविआच्या ७१ मतांसाठी शिवसेना शिंदे गटाकडून मोर्चेबांधणी सुरू

Virar : बविआच्या ७१ मतांसाठी शिवसेना शिंदे गटाकडून मोर्चेबांधणी सुरू

May 26, 2026 | 08:24 PM
Parbhani : शिक्षकांप्रमाणे पोलिसांसाठीही मतदारसंघ राखीव करा, माजी पोलीस कर्मचारी संघटनेची मागणी

Parbhani : शिक्षकांप्रमाणे पोलिसांसाठीही मतदारसंघ राखीव करा, माजी पोलीस कर्मचारी संघटनेची मागणी

May 26, 2026 | 08:16 PM
Pune : पुण्यात मुली बेपत्ता होण्याचं वृत्त हे केवळ खोटं नरेटिव्ह ; पुणे पोलीसांचं स्पष्टीकरण

Pune : पुण्यात मुली बेपत्ता होण्याचं वृत्त हे केवळ खोटं नरेटिव्ह ; पुणे पोलीसांचं स्पष्टीकरण

May 26, 2026 | 08:08 PM
Akola : अकोल्यात इंधन दरवाढीचा भडका, महागाईविरोधात वंचितचा बैलगाडी आणि गाढव मोर्चा

Akola : अकोल्यात इंधन दरवाढीचा भडका, महागाईविरोधात वंचितचा बैलगाडी आणि गाढव मोर्चा

May 26, 2026 | 03:48 PM
Mumbai: ‘शहराची प्रतिमा मलीन करणाऱ्यांवर कारवाई करा’ – संदीप राणे

Mumbai: ‘शहराची प्रतिमा मलीन करणाऱ्यांवर कारवाई करा’ – संदीप राणे

May 26, 2026 | 03:42 PM