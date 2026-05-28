Balochistan Attack : पाकिस्तानात क्रूरतेचा कळस! ओळखपत्र दाखवण्यास नकार देताच 5 जणांना केले भुईसपाट; देशात हायअलर्ट

Updated On: May 28, 2026 | 11:55 AM IST
सारांश

Balochistan Pakistan Attack: पाकिस्तानच्या बलुचिस्तानमध्ये दिवसाढवळ्या अज्ञात हल्लेखोरांनी केलेल्या गोळीबारात पाच जण ठार आणि तीन जण जखमी झाले. हल्लेखोर लोकांची ओळखपत्रे तपासत होते.

Balochistan Attack : बलुचिस्तानमध्ये रक्तपात: अज्ञात हल्लेखोरांनी सार्वजनिक ठिकाणी पाच जणांवर गोळीबार करून केली हत्या, परिसरात घबराट ( फोटो सौजन्य : सोशल मीडिया )

विस्तार
  • आयडी कार्ड बघून हत्या
  • धार्मिक नेत्याचा मृत्यू
  • कराचीत न्यायालयाबाहेर ऑनर किलिंग

Balochistan Pakistan Attack May 2026 : शेजारील देश पाकिस्तान सध्या केवळ आर्थिक दिवाळखोरीशीच नाही, तर अत्यंत भीषण अंतर्गत सुरक्षा संकटाशी आणि गुन्हेगारीशी झुंजत आहे. पाकिस्तानचा बलुचिस्तान प्रांत पुन्हा एकदा रक्ताने माखला असून तेथे एका अत्यंत क्रूर घटनेने सर्वांना हादरवून सोडले आहे. हरनाई जिल्ह्यातील शहराग परिसरात दिवसाढवळ्या अज्ञात सशस्त्र दहशतवाद्यांनी किंवा हल्लेखोरांनी मुख्य रस्त्यावर बेकायदेशीर नाकाबंदी केली आणि सामान्य नागरिकांची ओळखपत्रे तपासण्यास सुरुवात केली. या हुकूमशाहीला आणि तपासणीला स्थानिक रहिवाशांनी विरोध केला, तेव्हा या क्रूर हल्लेखोरांनी अंधाधुंद गोळीबार करत ५ जणांना जागीच ठार केले. या धक्कादायक घटनेमुळे संपूर्ण परिसरात प्रचंड घबराट आणि दहशतीचे वातावरण निर्माण झाले आहे.

ओळखपत्राचा वाद अन् अंधाधुंद गोळीबार!

स्थानिक पोलीस प्रशासनाकडून मिळालेल्या माहितीनुसार, अत्याधुनिक शस्त्रास्त्रांनी सज्ज असलेले काही हल्लेखोर शहराग भागातील रस्त्यावर अचानक आले. त्यांनी येणाऱ्या-जाणाऱ्या गाड्यांना थांबवून लोकांचे राष्ट्रीय ओळखपत्र (CNIC – Computerized National Identity Card) दाखवण्याची सक्ती केली. बलुचिस्तानमध्ये सहसा पंजाब किंवा इतर प्रांतातून आलेल्या मजुरांना किंवा विशिष्ट विचारसरणीच्या लोकांना लक्ष्य करण्यासाठी असे प्रकार केले जातात. जेव्हा काही सुशिक्षित आणि प्रतिष्ठित स्थानिक नागरिकांनी या बेकायदेशीर तपासणीला तीव्र विरोध दर्शवला, तेव्हा हल्लेखोरांचा संयम सुटला आणि त्यांनी नागरिकांच्या दिशेने बंदुका रोखल्या. कोणतीही दयामाया न दाखवता केलेल्या या गोळीबारात ४ जणांचा जागीच कोळसा झाला, तर एका गंभीर जखमी व्यक्तीने रुग्णालयात नेत असताना वाटेतच अखेरचा श्वास घेतला.

मृतांमध्ये राजकीय-धार्मिक नेत्याचा समावेश

या भीषण गोळीबारात बळी पडलेले सर्व लोक स्थानिक रहिवासी होते, ज्यामुळे स्थानिक प्रशासनाविरोधात जनतेमध्ये तीव्र संताप व्यक्त होत आहे. मृतांची अधिकृत ओळख पटली असून, त्यामध्ये जमान शाह, झिया-उल-हक, अब्दुल काहिर आणि इक्रामउल्ला शाह यांचा समावेश आहे. सर्वात धक्कादायक बाब म्हणजे, पाकिस्तानातील नामांकित राजकीय आणि धार्मिक पक्ष ‘जमियत उलेमा-ए-इस्लाम’चे (JUI) स्थानिक नेते मौलवी झाहिद शाह हे देखील या हल्ल्यात ठार झाले आहेत. या घटनेत नासिर शाह, मुल्ला समद आणि साकिब शाह हे तीन जण गंभीर जखमी झाले असून त्यांच्यावर स्थानिक रुग्णालयात अतिदक्षता विभागात उपचार सुरू आहेत. या हल्ल्याची जबाबदारी अद्याप कोणत्याही मोठ्या संघटनेने घेतलेली नाही.

कराचीच्या कोर्टाबाहेर थरार: नवविवाहित जोडप्याची दिवसाढवळ्या हत्या

बलुचिस्तानमधील या रक्तपाताच्या अवघ्या काही तास आधी, पाकिस्तानची आर्थिक राजधानी असलेल्या कराची शहरात ‘ऑनर किलिंग’ची (सभ्यतेच्या नावाखाली हत्या) एक अत्यंत संतापजनक आणि क्रूर घटना घडली. सौदाबाद परिसरात एका तरुण आणि तरुणीने कुटुंबाच्या मर्जीविरुद्ध जाऊन स्वतःच्या इच्छेने प्रेमविवाह केला होता. या विवाहाला कायदेशीर संरक्षण आणि मान्यता मिळवण्यासाठी हे जोडपे स्थानिक न्यायालयात गेले होते. न्यायालयीन प्रक्रिया पूर्ण करून हे जोडपे जेव्हा सुरक्षितपणे घरी परतत होते, तेव्हा दबा धरून बसलेल्या हल्लेखोरांनी त्यांच्या गाडीचा पाठलाग केला. आरसीडी मैदानाजवळ त्यांची गाडी अडवून हल्लेखोरांनी जोडप्यावर अगदी जवळून गोळ्या झाडल्या. या प्राणघातक हल्ल्यात पती-पत्नी दोघांचाही जागीच मृत्यू झाला.

मुलीच्या कुटुंबावर संशयाची सुई; पोलिसांचा तपास सुरू

कराचीतील या दुहेरी हत्याकांडानंतर पोलिसांनी दिलेल्या माहितीनुसार, या जोडप्याने कुटुंबाचा तीव्र विरोध डावलून लग्न केले होते, ज्यामुळे मुलीचे नातेवाईक प्रचंड संतापलेले होते. मुलीच्या कुटुंबीयांनी यापूर्वीच सचल पोलीस ठाण्यात मुलगी बेपत्ता आणि अपहरण झाल्याची खोटी तक्रार दाखल केली होती. प्राथमिक तपासात असे स्पष्ट झाले आहे की, कोर्टातून जोडपे बाहेर कधी पडणार याची खडान् खडा माहिती मुलीच्या नातेवाईकांना होती. हा संपूर्ण कट मुलीच्या कुटुंबानेच रचल्याचा संशय पोलिसांना आहे. सध्या पोलीस घटनेच्या परिसरातील सीसीटीव्ही फुटेज तपासत असून, फरार झालेल्या आरोपी नातेवाईकांच्या शोधासाठी ठिकठिकाणी छापे टाकत आहेत. या दोन्ही घटनांनी पाकिस्तानमधील कायदा आणि सुव्यवस्था किती खिळखिळी झाली आहे, हे पुन्हा एकदा जगासमोर आणले आहे.

Published On: May 28, 2026 | 11:55 AM

पुढे वाचा
