Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News
In Trends:
जाहिरात
  • Lifestyle »
  • All Countries Around The World Are At Risk Of A New Disease Ebola Outbreak In Africa Learn The Symptoms And Treatment Of The Severe Disease

जगभरातील सर्वच देशांना नव्या आजाराचा धोका! आफ्रिकेत इबोलाचा उद्रेक, जाणून घ्या गंभीर आजाराची लक्षणे आणि उपचार

Updated On: May 28, 2026 | 11:57 AM IST
जाहिरात
सारांश

आफ्रिकेत इबोलाचा उद्रेक वाढल्यामुळे भारतासह इतर सर्वच देशांमध्ये अलर्ट जारी करण्यात आला आहे. आफ्रिकेतील काँगो, दक्षिण सुदान आणि युगांडा येथे इबोला आजाराचा उद्रेक मोठ्या प्रमाणावर वाढल्यामुळे भारत सरकारने सर्व राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांना सतर्कतेचा इशारा दिला आहे. चला तर जाणून घेऊया इबोलाची लक्षणे आणि उपचार.

जगभरातील सर्वच देशांना नव्या आजाराचा धोका! आफ्रिकेत इबोलाचा उद्रेक, जाणून घ्या गंभीर आजाराची लक्षणे आणि उपचार

जगभरातील सर्वच देशांना नव्या आजाराचा धोका! आफ्रिकेत इबोलाचा उद्रेक, जाणून घ्या गंभीर आजाराची लक्षणे आणि उपचार

Follow Us:
Follow Us:
विस्तार

इबोला व्हायरसच्या पार्श्वभूमीवर WHO अलर्टवर.
इबोलाची गंभीर लक्षणे आणि उपचार.
इबोला होण्याची सविस्तर कारणे?

मागील काही वर्षांपूर्वी भारतासह जगभरातील सर्वच देशांमध्ये कोरोना विषाणूने हाहाकार माजवला होता. अतिशय धोकादायक विषाणू जगभरात पसरल्यामुळे सगळीकडे भीतीचे वातावरण निर्माण झाले होते. मात्र पुन्हा एकदा आफ्रिकेतील काँगो, दक्षिण सुदान आणि युगांडा येथे इबोला आजाराचा उद्रेक मोठ्या प्रमाणावर वाढला आहे. त्यामुळे भारत सरकारने सर्व राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांना सतर्कतेचा इशारा दिला आहे. महाराष्ट्रात कोणलाही इबोलासंबंधित लक्षणे दिसू लागल्यास तातडीने योग्य त्या उपाययोजना देण्याचे आवाहन करण्यात आले आहे. मुंबई महापालिकेकडून मुंबईतील सर्व पालिका रुग्णालयांतील निवासी डॉक्टरांसाठी मार्गदर्शक सूचनासुद्धा जारी करण्यात आल्या आहे. सध्या भारतात इबोलाचा कोणताही रुग्ण नाही, असे सुद्धा सांगण्यात आले आहे. इबोला व्हायरसच्या पार्श्वभूमीवर WHO अलर्ट देण्यात आला आहे. चला तर जाणून घेऊया आफ्रिकेत पसरलेल्या इबोला आजाराची गंभीर लक्षणे आणि त्यावरील उपचार.(फोटो सौजन्य – istock)

रात्रीच्या वेळी अचानक जाग येते? लिव्हरसबंधित गंभीर आजार झाल्यानंतर शरीरात दिसून येतात ‘ही’ लक्षणे, जाणून घ्या घरगुती उपाय

इबोला आजार कशामुळे होतो?

इबोला हा आजार इबोला विषाणू होतो. हा एक प्राणघातक झुनोटिक प्राण्यांपासून मानवात पसरणारा गंभीर आजार आहे. इबोला हा एक संसर्गजन्य आजार असून फळ खाणाऱ्या वटवाघळांमध्ये नैसर्गिकरीत्या आढळून येतो. एका बाधित व्यक्तीच्या शरीरातील रक्त, लाळ, घाम, उलटी, विष्ठा किंवा इतर स्त्रावांच्या संपर्कात आल्यामुळे इबोला होण्याची जास्त शक्यता असते. याशिवाय बाधित व्यक्तीने वापरलेले कपडे, अंथरुणावर पडलेले डाग किंवा निर्जंतुकीकरण न केलेल्या सुयांचा वापर केल्यामुळे सुद्धा इबोला होतो. इबोलाची लक्षणे वाढू लागल्यानंतर अंतर्गत रक्तवाहिन्यांना आणि आणि इतर अवयव हळूहळू नष्ट होऊन जातात.

इबोला आजाराची महाभयंकर लक्षणे?

  • अचानक तीव्र ताप येणे.
  • तीव्र डोकेदुखी आणि सांधे किंवा स्नायू दुखणे.
  • घसा खवखवणे आणि प्रचंड अशक्तपणा किंवा थकवा जाणवणे.
  • अंगावर लाल किंवा काळे पुरळ उठणे.
  • जुलाब आणि उलट्या
  • डोळे, नाक, कान, हिरड्या आणि गुदद्वारातून अनियंत्रित रक्तस्त्राव
  • मानसिक गोंधळ, चक्कर येणे किंवा अति आक्रमकता वाढणे, यापैकी कोणतीही लक्षणे दिसू लागल्यास तातडीने डॉक्टरांच्या सल्ल्याने उपचार घेणे आवश्यक आहे.
Cold Water : थंड पाणी पिल्याने पोटाला नुकसान पोहचते का? तज्ञांकडून जाणून घ्या खरं सत्य

इबोलावरील उपचार पद्धती?

इबोलासारख्या गंभीर आजारापासून शरीराचा बचाव करण्यासाठी सर्वप्रथम आफ्रिकेतील प्रभावित भागांचा किंवा युगांडा, काँगोसारख्या देशांचा प्रवास करणे पूर्णपणे टाळावे. याशिवाय विषाणूची लागण झालेल्या व्यक्तीपासून सुरक्षित अंतर ठेवावे. अन्यथा हा विषाणू संपूर्ण जगभरात पसरू शकतो. गंभीर आजारांपासून स्वतःचा बचाव करण्यासाठी वैयक्तिक स्वच्छतेची काळजी घेणे फार आवश्यक आहे. तसेच कोणत्याही प्राण्यांच्या थेट संपर्कात जाऊ नये. यामुळे इबोलाची लागण होऊन आरोग्याला हानी पोहचेल.

टीप – हा लेख केवळ सामान्य माहितीसाठी लिहिण्यात आला असून कोणत्याही प्रकारच्या उपचाराचा दावा यामध्ये करण्यात आलेला नाही. कोणताही उपाय करण्यापूर्वी आपल्या डॉक्टरांचा सल्ला घ्या.

 

 

 

💡

Frequently Asked Questions

  • Que: इबोला आजार म्हणजे काय?

    Ans: इबोला हा अत्यंत गंभीर आणि संसर्गजन्य विषाणूजन्य आजार आहे, जो संक्रमित व्यक्ती किंवा प्राण्यांच्या संपर्कातून पसरू शकतो.

  • Que: इबोलाची सुरुवातीची लक्षणे कोणती असतात?

    Ans: ताप, तीव्र अशक्तपणा, डोकेदुखी, स्नायू दुखणे आणि घशात खवखव अशी सुरुवातीची लक्षणे दिसू शकतात.

  • Que: इबोला गंभीर का मानला जातो?

    Ans: वेळेत उपचार न घेतल्यास रक्तस्त्राव, अवयव निकामी होणे आणि जीवाला धोका निर्माण होऊ शकतो.

Web Title: All countries around the world are at risk of a new disease ebola outbreak in africa learn the symptoms and treatment of the severe disease

Get Latest  Marathi News ,  Maharashtra News and  Marathi News from Politics,  Election News ,  Sports News ,  Entertainment News,  Business News and   Religion News only on Navarashtra.com

Published On: May 28, 2026 | 11:57 AM

Topics:  

संबंधित बातम्या

Ebola Outbreak: विना उपचाराचा मृत्यू! इबोलाच्या ‘Bundibugyo’ स्ट्रेनचे संकट; 50% मृत्यूदर, भारताचीचीही मोठी तयारी
1

Ebola Outbreak: विना उपचाराचा मृत्यू! इबोलाच्या ‘Bundibugyo’ स्ट्रेनचे संकट; 50% मृत्यूदर, भारताचीचीही मोठी तयारी

Ebola Outbreak : काँगोत इबोलचा हाहाकार! १०१ पॉझिटिव्ह रुग्ण अन् ९०० हून अधिक संशयित; WHO कडून आणीबाणी घोषित
2

Ebola Outbreak : काँगोत इबोलचा हाहाकार! १०१ पॉझिटिव्ह रुग्ण अन् ९०० हून अधिक संशयित; WHO कडून आणीबाणी घोषित

Mumbai News: टीबीमुक्त मुंबईची उद्यापासून व्यापक मोहीम! राज्यपाल जिष्णू वर्मा यांची संकल्पना; धारावी, सायनमधून शुभारंभ
3

Mumbai News: टीबीमुक्त मुंबईची उद्यापासून व्यापक मोहीम! राज्यपाल जिष्णू वर्मा यांची संकल्पना; धारावी, सायनमधून शुभारंभ

भारतात ‘इबोला’ व्हायरसचा हाय अलर्ट! केंद्र सरकारकडून ट्रॅव्हल ॲडव्हायझरी जारी; आफ्रिकेत ‘ग्लोबल हेल्थ इमर्जन्सी’ घोषित
4

भारतात ‘इबोला’ व्हायरसचा हाय अलर्ट! केंद्र सरकारकडून ट्रॅव्हल ॲडव्हायझरी जारी; आफ्रिकेत ‘ग्लोबल हेल्थ इमर्जन्सी’ घोषित

ताज्या बातम्या

पुढे वाचा
जगभरातील सर्वच देशांना नव्या आजाराचा धोका! आफ्रिकेत इबोलाचा उद्रेक, जाणून घ्या गंभीर आजाराची लक्षणे आणि उपचार

जगभरातील सर्वच देशांना नव्या आजाराचा धोका! आफ्रिकेत इबोलाचा उद्रेक, जाणून घ्या गंभीर आजाराची लक्षणे आणि उपचार

May 28, 2026 | 11:57 AM
Balochistan Attack : पाकिस्तानात क्रूरतेचा कळस! ओळखपत्र दाखवण्यास नकार देताच 5 जणांना केले भुईसपाट; देशात हायअलर्ट

Balochistan Attack : पाकिस्तानात क्रूरतेचा कळस! ओळखपत्र दाखवण्यास नकार देताच 5 जणांना केले भुईसपाट; देशात हायअलर्ट

May 28, 2026 | 11:55 AM
Budget: कठीण आहे राव! खिशावर पडणार ओझे वाढणार घराचे बजेट, खाण्यापिण्यापासून पर्सनल केअर होणार महागः Systematics Research

Budget: कठीण आहे राव! खिशावर पडणार ओझे वाढणार घराचे बजेट, खाण्यापिण्यापासून पर्सनल केअर होणार महागः Systematics Research

May 28, 2026 | 11:53 AM
Car Maintenance: कारच्या टायरमध्ये नायट्रोजन भरल्याने खरंच मायलेज वाढतं? समोर आलं खरं कारण, जाणून घ्या ‘थंड’ गॅसचं सत्य

Car Maintenance: कारच्या टायरमध्ये नायट्रोजन भरल्याने खरंच मायलेज वाढतं? समोर आलं खरं कारण, जाणून घ्या ‘थंड’ गॅसचं सत्य

May 28, 2026 | 11:53 AM
गायीला ‘राष्ट्रीय पशू’ घोषित करा; मुस्लिम व बहुजन समाजाचे तहसीलदारांना निवेदन

गायीला ‘राष्ट्रीय पशू’ घोषित करा; मुस्लिम व बहुजन समाजाचे तहसीलदारांना निवेदन

May 28, 2026 | 11:49 AM
Pradosh Vrat 2026: गुरुप्रदोष व्रताच्या दिवशी शिवलिंगावर या गोष्टी करा अर्पण, कधीही भासणार नाही अन्नाची अडचण

Pradosh Vrat 2026: गुरुप्रदोष व्रताच्या दिवशी शिवलिंगावर या गोष्टी करा अर्पण, कधीही भासणार नाही अन्नाची अडचण

May 28, 2026 | 11:40 AM
“माझी हत्या करण्याचा प्रयत्न…”, परवीन बाबी-Amitabh Bachchan वाद पुन्हा चर्चेत; Pooja Bhatt यांच्या वक्तव्यानंतर खळबळ

“माझी हत्या करण्याचा प्रयत्न…”, परवीन बाबी-Amitabh Bachchan वाद पुन्हा चर्चेत; Pooja Bhatt यांच्या वक्तव्यानंतर खळबळ

May 28, 2026 | 11:38 AM

व्हिडिओ

पुढे बघा
Mira Road : मीरा रोडच्या पूनम क्लस्टरमधून अखेर सर्व बकरे हटवले पोलिस हस्तक्षेपानंतर तणाव शांत

Mira Road : मीरा रोडच्या पूनम क्लस्टरमधून अखेर सर्व बकरे हटवले पोलिस हस्तक्षेपानंतर तणाव शांत

May 27, 2026 | 03:55 PM
Narendra Mehta : पुन्हा वाद न होण्यासाठी पालिका बनवणार नवी नियमावली – नरेंद्र मेहता

Narendra Mehta : पुन्हा वाद न होण्यासाठी पालिका बनवणार नवी नियमावली – नरेंद्र मेहता

May 27, 2026 | 03:50 PM
Virar : बविआच्या ७१ मतांसाठी शिवसेना शिंदे गटाकडून मोर्चेबांधणी सुरू

Virar : बविआच्या ७१ मतांसाठी शिवसेना शिंदे गटाकडून मोर्चेबांधणी सुरू

May 26, 2026 | 08:24 PM
Parbhani : शिक्षकांप्रमाणे पोलिसांसाठीही मतदारसंघ राखीव करा, माजी पोलीस कर्मचारी संघटनेची मागणी

Parbhani : शिक्षकांप्रमाणे पोलिसांसाठीही मतदारसंघ राखीव करा, माजी पोलीस कर्मचारी संघटनेची मागणी

May 26, 2026 | 08:16 PM
Pune : पुण्यात मुली बेपत्ता होण्याचं वृत्त हे केवळ खोटं नरेटिव्ह ; पुणे पोलीसांचं स्पष्टीकरण

Pune : पुण्यात मुली बेपत्ता होण्याचं वृत्त हे केवळ खोटं नरेटिव्ह ; पुणे पोलीसांचं स्पष्टीकरण

May 26, 2026 | 08:08 PM
Akola : अकोल्यात इंधन दरवाढीचा भडका, महागाईविरोधात वंचितचा बैलगाडी आणि गाढव मोर्चा

Akola : अकोल्यात इंधन दरवाढीचा भडका, महागाईविरोधात वंचितचा बैलगाडी आणि गाढव मोर्चा

May 26, 2026 | 03:48 PM
Mumbai: ‘शहराची प्रतिमा मलीन करणाऱ्यांवर कारवाई करा’ – संदीप राणे

Mumbai: ‘शहराची प्रतिमा मलीन करणाऱ्यांवर कारवाई करा’ – संदीप राणे

May 26, 2026 | 03:42 PM