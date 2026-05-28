जगभरातील सर्वच देशांना नव्या आजाराचा धोका! आफ्रिकेत इबोलाचा उद्रेक, जाणून घ्या गंभीर आजाराची लक्षणे आणि उपचार

इबोला व्हायरसच्या पार्श्वभूमीवर WHO अलर्टवर.
इबोलाची गंभीर लक्षणे आणि उपचार.
इबोला होण्याची सविस्तर कारणे?
मागील काही वर्षांपूर्वी भारतासह जगभरातील सर्वच देशांमध्ये कोरोना विषाणूने हाहाकार माजवला होता. अतिशय धोकादायक विषाणू जगभरात पसरल्यामुळे सगळीकडे भीतीचे वातावरण निर्माण झाले होते. मात्र पुन्हा एकदा आफ्रिकेतील काँगो, दक्षिण सुदान आणि युगांडा येथे इबोला आजाराचा उद्रेक मोठ्या प्रमाणावर वाढला आहे. त्यामुळे भारत सरकारने सर्व राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांना सतर्कतेचा इशारा दिला आहे. महाराष्ट्रात कोणलाही इबोलासंबंधित लक्षणे दिसू लागल्यास तातडीने योग्य त्या उपाययोजना देण्याचे आवाहन करण्यात आले आहे. मुंबई महापालिकेकडून मुंबईतील सर्व पालिका रुग्णालयांतील निवासी डॉक्टरांसाठी मार्गदर्शक सूचनासुद्धा जारी करण्यात आल्या आहे. सध्या भारतात इबोलाचा कोणताही रुग्ण नाही, असे सुद्धा सांगण्यात आले आहे. इबोला व्हायरसच्या पार्श्वभूमीवर WHO अलर्ट देण्यात आला आहे. चला तर जाणून घेऊया आफ्रिकेत पसरलेल्या इबोला आजाराची गंभीर लक्षणे आणि त्यावरील उपचार.(फोटो सौजन्य – istock)
इबोला हा आजार इबोला विषाणू होतो. हा एक प्राणघातक झुनोटिक प्राण्यांपासून मानवात पसरणारा गंभीर आजार आहे. इबोला हा एक संसर्गजन्य आजार असून फळ खाणाऱ्या वटवाघळांमध्ये नैसर्गिकरीत्या आढळून येतो. एका बाधित व्यक्तीच्या शरीरातील रक्त, लाळ, घाम, उलटी, विष्ठा किंवा इतर स्त्रावांच्या संपर्कात आल्यामुळे इबोला होण्याची जास्त शक्यता असते. याशिवाय बाधित व्यक्तीने वापरलेले कपडे, अंथरुणावर पडलेले डाग किंवा निर्जंतुकीकरण न केलेल्या सुयांचा वापर केल्यामुळे सुद्धा इबोला होतो. इबोलाची लक्षणे वाढू लागल्यानंतर अंतर्गत रक्तवाहिन्यांना आणि आणि इतर अवयव हळूहळू नष्ट होऊन जातात.
इबोलासारख्या गंभीर आजारापासून शरीराचा बचाव करण्यासाठी सर्वप्रथम आफ्रिकेतील प्रभावित भागांचा किंवा युगांडा, काँगोसारख्या देशांचा प्रवास करणे पूर्णपणे टाळावे. याशिवाय विषाणूची लागण झालेल्या व्यक्तीपासून सुरक्षित अंतर ठेवावे. अन्यथा हा विषाणू संपूर्ण जगभरात पसरू शकतो. गंभीर आजारांपासून स्वतःचा बचाव करण्यासाठी वैयक्तिक स्वच्छतेची काळजी घेणे फार आवश्यक आहे. तसेच कोणत्याही प्राण्यांच्या थेट संपर्कात जाऊ नये. यामुळे इबोलाची लागण होऊन आरोग्याला हानी पोहचेल.
Ans: इबोला हा अत्यंत गंभीर आणि संसर्गजन्य विषाणूजन्य आजार आहे, जो संक्रमित व्यक्ती किंवा प्राण्यांच्या संपर्कातून पसरू शकतो.
Ans: ताप, तीव्र अशक्तपणा, डोकेदुखी, स्नायू दुखणे आणि घशात खवखव अशी सुरुवातीची लक्षणे दिसू शकतात.
Ans: वेळेत उपचार न घेतल्यास रक्तस्त्राव, अवयव निकामी होणे आणि जीवाला धोका निर्माण होऊ शकतो.