लेफ्टनंट जनरल Dhiraj Seth भारताचे पुढील लष्करप्रमुख! ३० जून रोजी स्वीकारणार पदभार

Indian Army Dhiraj Seth: केंद्र सरकारने लेफ्टनंट जनरल धीरज सेठ यांची पुढील लष्करप्रमुख म्हणून नियुक्ती करण्यात आली आहे. संरक्षण मंत्रालयाने जारी केलेल्या अधिकृत निवेदनानुसार, राष्ट्रपतींनी लेफ्टनंट जनरल धीरज सेठ यांच्या भारतीय लष्कराचे पुढील लष्करप्रमुख म्हणून नियुक्तीला मंजुरी दिली आहे.
धीरज सेठ हे सध्याचे लष्करप्रमुख जनरल उपेंद्र द्विवेदी यांच्यानंतर पदभार स्वीकारतील आणि ३० जून, २०२६ रोजी जनरल या पदाचा स्थायी दर्जा प्राप्त करतील. या निवेदनानुसार, नवीन लष्करप्रमुख म्हणून लेफ्टनंट जनरल धीरज सेठ यांचा कार्यकाळ ३१ ऑगस्ट, २०२८ पर्यंत वाढवण्यात येणार आहे.
संरक्षण मंत्रालयाच्या अधिकृत निवेदनानुसार “राष्ट्रीय संरक्षण अकादमीचे माजी विद्यार्थी आणि सशस्त्र दलाचे अधिकारी असलेले धीरज सेठ यांना जवळपास चार दशकांचा उल्लेखनीय सेवेचा अनुभव आहे. त्यांनी विविध ऑपरेशनल आणि संस्थात्मक क्षेत्रांमध्ये कमांड, स्टाफ आणि स्ट्रॅटेजिक पदांवर काम केले आहे. जनरल उपेंद्र द्विवेदी ३० जून २०२६ रोजी सेवानिवृत्त झाल्यानंतर ते पदभार स्वीकारतील.”
जनरल उपेंद्र द्विवेदी यांचा कार्यकाळ जून २०२६ पर्यंत नियोजित आहे. त्यांनी ३० जून २०२४ रोजी लष्करप्रमुख म्हणून पदभार स्वीकारला. नियमांनुसार, लष्करप्रमुखांचा कार्यकाळ तीन वर्षांपर्यंत किंवा वयाच्या ६२ व्या वर्षापर्यंत, यापैकी जे आधी येईल तोपर्यंत मर्यादित असतो.
लेफ्टनंट जनरल धीरज सेठ हे खडकवासला (पुणे) येथील राष्ट्रीय संरक्षण अकादमीचे माजी विद्यार्थी आहेत. डिसेंबर १९८६ मध्ये ते आर्मर्ड कॉर्प्समध्ये अधिकारी म्हणून रुजू झाले. त्यांनी वाळवंटी प्रदेशात एका आर्मर्ड रेजिमेंटचे, विकसित प्रदेशात एका आर्मर्ड ब्रिगेडचे आणि जम्मू व काश्मीरमधील बंडखोरीविरोधी दलाचे नेतृत्व केले आहे. लेफ्टनंट जनरल पदावर पदोन्नती मिळाल्यानंतर, त्यांनी सुदर्शन चक्र कॉर्प्सचे नेतृत्व केले आणि नंतर दिल्ली क्षेत्राचे जनरल ऑफिसर कमांडिंग म्हणून काम पाहिले. त्यांनी राष्ट्रीय आणि आंतरराष्ट्रीय मोहिमांमध्ये महत्त्वाची भूमिका बजावली आहे.
एका लष्करी अधिकाऱ्याचे सुपुत्र असलेल्या लेफ्टनंट जनरल धीरज सेठ यांना त्यांच्या लष्करी कारकिर्दीत अनेक प्रतिष्ठित पदके मिळाली आहेत. त्यांना २०२५ मध्ये परम विशिष्ट सेवा पदक, २०२६ मध्ये उत्तम युद्ध सेवा पदक आणि २०२२ मध्ये अति विशिष्ट सेवा पदक प्रदान करण्यात आले. त्यांचे वडील, लेफ्टनंट जनरल (निवृत्त) कृष्ण मोहन सेठ, १९९७ मध्ये ॲडज्युटंट जनरल पदावरून लष्करातून निवृत्त झाले.
सुरुवातीला, त्यांनी ९८ व्या आर्म्स ब्रिगेडचे नेतृत्व केले आणि जम्मू आणि काश्मीरमध्ये गणवेशधारी दलांचे जनरल ऑफिसर कमांडिंग म्हणून काम पाहिले. त्यानंतर, त्यांनी दक्षिण पश्चिम कमांडमध्ये ब्रिगेडियर जनरल स्टाफ (ऑपरेशन्स), स्ट्रॅटेजिक प्लॅनिंग डायरेक्टोरेटमध्ये ब्रिगेडियर पर्सपेक्टिव्ह प्लॅन्स आणि अतिरिक्त महासंचालक शस्त्रे आणि उपकरणे म्हणून सेवा बजावली.