आता घर कसं चालणार? मध्यमवर्गीयांना चौफेर फटका… भाजीपाल्यापासून इंधनापर्यंत सगळंच महागलं

बजेट तयार करणे आता पूर्वीइतकं सोपे राहिलेले नाही. मध्यमवर्गीय कुटुंबांसाठी घर चालवण्याचा खर्च सातत्याने वाढत आहे. स्वयंपाकघरातील खर्च असो, मुलांचे शिक्षण असो किंवा दररोजच्या प्रवासाचा खर्च जवळपास प्रत्येकच आघाडीवर आर्थिक बोजा वाढलेलाच पहायला मिळतो. त्याचबरोबर अन्नपदार्थ आणि इंधनाच्या किमतीत झालेली अलीकडील वाढ सामान्य कुटुंबांच्या चिंतेत वाढ झाली आहे. किरकोळ महागाईचा दर वाढण्यामागे अन्नपदार्थ आणि इंधनाच्या वाढलेल्या किंमती हे महत्त्वाचं कारणं मानलं जात आहे.
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भाज्या, फळे आणि दैनंदिन आहारातील आवश्यक वस्तूंच्या वाढत्या किमतींचा थेट परिणाम घरगुती बजेटवर होत आहे. ज्या वस्तू पूर्वी ठराविक रकमेत खरेदी करता येत होत्या, त्यांच्यासाठी आता अधिक खर्च करावा लागत आहे. उन्हाळ्याचा तडाखा, पुरवठ्यातील व्यत्यय आणि वाढलेला वाहतूक खर्च यांसारख्या घटकांमुळे अन्नधान्य महागाई वाढली आहे. अनेक कुटुंबांनी असे नमूद केले आहे की, गेल्या वर्षीच्या तुलनेत त्यांचे किराणा मालाचे मासिक बजेट लक्षणीयरीत्या वाढले आहे, मात्र त्या प्रमाणात त्यांचे उत्पन्न वाढलेले नाही.
पेट्रोल आणि डिझेलच्या वाढत्या किमतींचा परिणाम केवळ वाहने चालवण्याच्या खर्चापुरता मर्यादित राहत नाही. वाहतुकीचा खर्च वाढल्यामुळे भाजीपाला, दूध, किराणा माल आणि इतर जीवनावश्यक वस्तूंच्या किमतीही वाढतात. परिणामी, इंधनाच्या किमतीतील प्रत्येक वाढीचा फटका सामान्य माणसाच्या खर्चावर विविध आघाड्यांवर बसतो. तज्ज्ञांच्या मते, जर ऊर्जा क्षेत्रातील किमतींवरील दबाव कायम राहिला, तर आगामी काळात महागाई आणखी वाढू शकते.
मध्यमवर्गीय कुटुंबांसाठी शिक्षण ही नेहमीच प्राधान्याची बाब राहिली आहे, तरीही त्याशी संबंधित खर्च सातत्याने वाढत आहेत. शालेय फी, पुस्तके, गणवेश, शिकवणी आणि वाहतूक यांसारख्या गोष्टींवर कुटुंबाच्या मासिक बजेटचा मोठा हिस्सा खर्च होत आहे. ज्या कुटुंबांवर आधीच गृहकर्ज, वाहन कर्ज किंवा इतर EMIs चं ओझे आहे, त्यांच्यासाठी यामुळे आर्थिक ताण अधिकच वाढतो.
वाढत्या खर्चाचा सर्वात मोठा तोटा म्हणजे लोकांच्या बचतीला लागणारी कात्री. दैनंदिन गरजा पूर्ण करण्यासाठी अनेक कुटुंबांना गुंतवणूक किंवा बचत योजनांमधील आपली गुंतवणूक कमी करण्यास भाग पाडले जात आहे. अशा परिस्थितीत, कुटुंबांनी आपल्या खर्चाला प्राधान्य द्यावे आणि अनावश्यक खर्च टाळावा, असा सल्ला आर्थिक नियोजक देतात.
अर्थतज्ज्ञांच्या मते, आगामी काळात महागाईची दिशा ही प्रामुख्याने अन्नपदार्थ आणि इंधनाच्या किमतींवर अवलंबून असेल. जर कच्च्या तेलाचे भाव चढेच राहिले आणि अन्नधान्य पुरवठ्यावरचा ताण कायम राहिला, तर घरगुती बजेटवरील भार आणखी वाढू शकतो. सध्या मध्यमवर्गीयांसमोरील मुख्य आव्हान म्हणजे उत्पन्न आणि खर्च यांचा समतोल राखणे. स्वयंपाकघरातील खर्चापासून ते शाळेची फी आणि वाहतुकीपर्यंत सर्वच गोष्टी महागल्या आहेत. अशा परिस्थितीत, वाढत्या महागाईच्या काळात दिलासा मिळवण्यासाठी सुज्ञ आर्थिक नियोजन आणि खर्चावर नियंत्रण हेच एकमेव मार्ग आहेत.
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