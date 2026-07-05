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Mohan Bhagwat: राम मंदिर देणगी चोरीच्या वादावर सरसंघचालक मोहन भागवत यांचे मोठे वक्तव्य; पहिल्यांदाच मांडली स्पष्ट भूमिका!

Updated On: Jul 05, 2026 | 04:48 PM IST
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सारांश

अयोध्येतील श्री राम जन्मभूमी मंदिरातील देणगी चोरीच्या वादावर आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत यांनी सरचिटणीस दत्तात्रेय होसबळे यांच्या विधानाचे समर्थन करत दोषींवर कडक कारवाईची मागणी केली आहे.

राम मंदिर देणगी चोरीच्या वादावर सरसंघचालक मोहन भागवत यांचे मोठे वक्तव्य (Photo Credit- X)

राम मंदिर देणगी चोरीच्या वादावर सरसंघचालक मोहन भागवत यांचे मोठे वक्तव्य (Photo Credit- X)

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विस्तार
  • राम मंदिर देणगी चोरीच्या वादावर सरसंघचालक मोहन भागवत यांचे मोठे वक्तव्य
  • पहिल्यांदाच मांडली स्पष्ट भूमिका!
  • जाणून घ्या काय म्हणाले…
अयोध्येतील भव्य श्री राम जन्मभूमी मंदिरातील दानपेट्यांमधून चढावा (देणगी) चोरी आणि आर्थिक हेराफेरीच्या आरोपांमुळे सध्या देशभरात मोठी खळबळ उडाली आहे. या गंभीर वादावर राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाचे (RSS) सरसंघचालक मोहन भागवत (Mohan Bhagwat) यांनी आता पहिल्यांदाच अधिकृत आणि मोठे वक्तव्य केले आहे. रविवारी नागपुरात आयोजित ‘सन्मार्ग माइंड वेलनेस’ केंद्राच्या उद्घाटन समारंभानंतर पत्रकारांनी विचारलेल्या प्रश्नावर त्यांनी संघाची रोखठोक भूमिका मांडली.

काय म्हणाले मोहन भागवत?

या संवेदनशील प्रकरणावर थेट भाष्य करणे टाळत मोहन भागवत यांनी राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाचे सरचिटणीस (महासचिव) दत्तात्रेय होसबळे यांनी आदल्या दिवशी जारी केलेल्या अधिकृत विधानाचे पूर्ण समर्थन केले. माध्यमांशी बोलताना भागवत म्हणाले, “कालच (आरएसएस सरचिटणीस) दत्तात्रेय होसबळे यांनी या संदर्भात सविस्तर विधान जारी केले आहे; तुम्ही ते पाहू शकता.” सरसंघचालकांच्या या सूचक विधानावरून स्पष्ट होते की, संपूर्ण संघ या प्रकरणाकडे अत्यंत गांभीर्याने पाहत असून दोषींना कोणत्याही परिस्थितीत पाठीशी घालण्याच्या बाजूने नाही.

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दत्तात्रेय होसबळे यांचे आक्रमक पाऊल

यापूर्वी, आरएसएसचे सरचिटणीस दत्तात्रेय होसबळे यांनी एक सविस्तर पत्रक प्रसिद्ध करून या कथित चोरीच्या घटनेचा तीव्र शब्दांत निषेध केला होता. होसबळे यांनी म्हटले होते, “राम मंदिरातील दानपेट्यांमधून झालेली कथित चोरी ही अत्यंत दुर्दैवी आणि निंदनीय आहे. या घटनेमुळे देश-विदेशातील कोट्यवधी रामभक्तांच्या अथांग श्रद्धा आणि भावनांना मोठी ठेच पोहोचली आहे. पिढ्यान्पिढ्यांचा संघर्ष, त्याग आणि बलिदानानंतर हे भव्य मंदिर उभे राहिले आहे, त्यामुळे मंदिराच्या पवित्र जागेवरील अशी कोणतीही निष्काळजीपणा किंवा फसवणूक सहन केली जाणार नाही.”

दोषींना कठोर शिक्षा आणि मंदिर व्यवस्थापनात सुधारणांची मागणी

उत्तर प्रदेश सरकारने या प्रकरणाच्या चौकशीसाठी स्थापन केलेल्या विशेष तपास पथकाचा (SIT) संदर्भ देत संघाने कडक कारवाईची मागणी केली आहे. या तपासात जो कोणी दोषी आढळेल, त्याला कायद्यानुसार कठोर शिक्षा झालीच पाहिजे, असे होसबळे यांनी स्पष्ट केले. तसेच त्यांनी श्री राम जन्मभूमी तीर्थ क्षेत्र ट्रस्टला आवाहन केले आहे की, त्यांनी या घटनेला सामान्य चोरी मानू नये. मंदिरातील आर्थिक व्यवस्थापन आणि प्रशासकीय कामकाजातील सर्व त्रुटी व त्रुटी तात्काळ दूर करून चोख बंदोबस्त करावा, जेणेकरून रामभक्तांचा मंदिरावरील आणि व्यवस्थेवरील विश्वास अधिक दृढ राहील, अशी आग्रही मागणी संघाने केली आहे.

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Web Title: Sarsanghchalak mohan bhagwat makes a major statement regarding the controversy over the theft of ram mandir donations

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Published On: Jul 05, 2026 | 04:48 PM

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