Mohan Bhagwat: राम मंदिर देणगी चोरीच्या वादावर सरसंघचालक मोहन भागवत यांचे मोठे वक्तव्य; पहिल्यांदाच मांडली स्पष्ट भूमिका!

या संवेदनशील प्रकरणावर थेट भाष्य करणे टाळत मोहन भागवत यांनी राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाचे सरचिटणीस (महासचिव) दत्तात्रेय होसबळे यांनी आदल्या दिवशी जारी केलेल्या अधिकृत विधानाचे पूर्ण समर्थन केले. माध्यमांशी बोलताना भागवत म्हणाले, “कालच (आरएसएस सरचिटणीस) दत्तात्रेय होसबळे यांनी या संदर्भात सविस्तर विधान जारी केले आहे; तुम्ही ते पाहू शकता.” सरसंघचालकांच्या या सूचक विधानावरून स्पष्ट होते की, संपूर्ण संघ या प्रकरणाकडे अत्यंत गांभीर्याने पाहत असून दोषींना कोणत्याही परिस्थितीत पाठीशी घालण्याच्या बाजूने नाही.
STORY | Agree with Hosabale’s statement on Ram temple donation issue: Mohan Bhagwat Rashtriya Swayamsevak Sangh (RSS) chief Mohan Bhagwat on Sunday said he agrees with what Sangh general secretary Dattatreya Hosabale said on the Ram temple donation case. “See the statement… https://t.co/gxYqlWqZFu — Press Trust of India (@PTI_News) July 5, 2026
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यापूर्वी, आरएसएसचे सरचिटणीस दत्तात्रेय होसबळे यांनी एक सविस्तर पत्रक प्रसिद्ध करून या कथित चोरीच्या घटनेचा तीव्र शब्दांत निषेध केला होता. होसबळे यांनी म्हटले होते, “राम मंदिरातील दानपेट्यांमधून झालेली कथित चोरी ही अत्यंत दुर्दैवी आणि निंदनीय आहे. या घटनेमुळे देश-विदेशातील कोट्यवधी रामभक्तांच्या अथांग श्रद्धा आणि भावनांना मोठी ठेच पोहोचली आहे. पिढ्यान्पिढ्यांचा संघर्ष, त्याग आणि बलिदानानंतर हे भव्य मंदिर उभे राहिले आहे, त्यामुळे मंदिराच्या पवित्र जागेवरील अशी कोणतीही निष्काळजीपणा किंवा फसवणूक सहन केली जाणार नाही.”
उत्तर प्रदेश सरकारने या प्रकरणाच्या चौकशीसाठी स्थापन केलेल्या विशेष तपास पथकाचा (SIT) संदर्भ देत संघाने कडक कारवाईची मागणी केली आहे. या तपासात जो कोणी दोषी आढळेल, त्याला कायद्यानुसार कठोर शिक्षा झालीच पाहिजे, असे होसबळे यांनी स्पष्ट केले. तसेच त्यांनी श्री राम जन्मभूमी तीर्थ क्षेत्र ट्रस्टला आवाहन केले आहे की, त्यांनी या घटनेला सामान्य चोरी मानू नये. मंदिरातील आर्थिक व्यवस्थापन आणि प्रशासकीय कामकाजातील सर्व त्रुटी व त्रुटी तात्काळ दूर करून चोख बंदोबस्त करावा, जेणेकरून रामभक्तांचा मंदिरावरील आणि व्यवस्थेवरील विश्वास अधिक दृढ राहील, अशी आग्रही मागणी संघाने केली आहे.
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