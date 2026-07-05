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20 कोटींच्या ऑफरच्या दाव्यावर आमदार धीरज लिंगाडे यांची पहिली प्रतिक्रिया; ‘राऊतांचा दावा पूर्णपणे खोटा’

Updated On: Jul 05, 2026 | 04:19 PM IST
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सारांश

संजय राऊत यांनी शिंदे गटाकडून 20 कोटींची ऑफर आल्याचा दावा केल्यानंतर काँग्रेसचे विधान परिषद आमदार धीरज लिंगाडे यांनी त्यावर पहिली प्रतिक्रिया दिली आहे. राऊतांचा दावा फेटाळत त्यांनी मला कोणतीही ऑफर आलेली नसल्याचे स्पष्ट केले.

20 कोटींच्या ऑफरच्या दाव्यावर आमदार धीरज लिंगाडे यांची पहिली प्रतिक्रिया; 'राऊतांचा दावा पूर्णपणे खोटा'

20 कोटींच्या ऑफरच्या दाव्यावर आमदार धीरज लिंगाडे यांची पहिली प्रतिक्रिया; 'राऊतांचा दावा पूर्णपणे खोटा'

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विस्तार

राज्यातील राजकीय घडामोडींना पुन्हा वेग आला असून ठाकरे गटाचे खासदार संजय राऊत यांनी महाविकास आघाडीतील आणखी एका आमदाराला फोडण्याचा प्रयत्न सुरू असल्याचा गंभीर आरोप केला आहे. मुंबईत रविवारी झालेल्या पत्रकार परिषदेत बोलताना त्यांनी काँग्रेसच्या विधान परिषदेतील आमदार धीरज लिंगाडे यांचे नाव घेत, त्यांना शिंदे गटाकडून 20 कोटी रुपयांची ऑफर देण्यात आल्याचा दावा केला. यावरून आता आमदार धीरज लिंगाडे यांची प्रतिक्रिया आली असून त्यांनी राऊतांचा दावा फेटाळून लावला आहे.

धीरज लिंगाडे यांचा पलटवार

याबाबत बोलताना आता आमदार धीरज लिंगाडे यांनी प्रतिक्रिया दिली आहे. ते म्हणाले, “मला याबाबत आज सकाळी समजले. संजय राऊत महाविकास आघाडीचे नेते आहेत. यांच्या विधानाने मला आश्चर्य वाटले. ते जे काही बोलले ते पूर्णपणे खोटे आहे. मला अशी कोणतीही ऑफर आलेली नाही. माझ्या संदर्भात जो काही दावा करण्यात आला तो खोटा आहे. मला कोणत्याही राजकीय पक्षाची ऑफर आली नाही मी रुग्णालयातदेखील भरती नाही,” असे ते म्हणाले.

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काय म्हणाले होते संजय राऊत ?

संजय राऊत म्हणाले, “माझ्या कानावर आले आहे की धीरज लिंगाडे यांना 20 कोटी रुपयांची ऑफर देण्यात आली आहे. आगामी निवडणुकीत आमदारकीचं आश्वासनही त्यांना देण्यात आलं आहे. ही घटना काल-परवाची आहे.”

राऊत यांनी हा आमदार ठाकरे गटाचा नसून काँग्रेसचा असल्याचे स्पष्ट करत, महाविकास आघाडीतील लोकप्रतिनिधींना फोडण्याचे प्रयत्न सुरू असल्याचा आरोप केला.

यावेळी संजय राऊत यांनी मुख्यमंत्री उपमुख्यमंत्री आणि सत्ताधाऱ्यांवरही जोरदार टीका केली. “तुमच्या हातात अफाट सत्ता, यंत्रणा आणि पैसा आहे. पण हा पापाचा पैसा आहे, तो कुणालाही पचणार नाही,” असा इशारा त्यांनी दिला. तसेच, “मोदी अमर आहेत का? अमित शाह अमर आहेत का? फडणवीस आणि शिंदे अजरामर आहेत का?” असा सवाल करत त्यांनी सत्तेच्या अहंकारावरही निशाणा साधला.

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भाजपची पहिली प्रतिक्रिया

संजय राऊत यांच्या आरोपांवर भाजपचे आमदार पंकज भोयर यांनी प्रतिक्रिया दिली. त्यांनी म्हटले की, कोणत्याही लोकप्रतिनिधीबद्दल पुराव्याशिवाय अशा प्रकारचे आरोप करणे योग्य नाही. “संजय राऊत यांच्या अशाच वक्तव्यांमुळे त्यांच्या पक्षातील लोक त्यांना सोडून जात आहेत,” असा पलटवार भोयर यांनी केला.

Web Title: Sanjay raut 20 crore offer claim dhiraj lingade first reaction

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Published On: Jul 05, 2026 | 04:19 PM

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