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IND A vs SL A 2nd Test: भारताचा एकतर्फी विजय; श्रीलंकेचा घरच्या मैदानावर 10 विकेट्सने धुव्वा, सुदर्शन-ब्रार ठरले हिरो

Updated On: Jul 05, 2026 | 04:59 PM IST
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सारांश

IND A Beat SL A in 2 nd Unofficial Test Match At Galle: ध्रुव जुरेलच्या नेतृत्वाखालील भारत 'अ' संघाने दुसऱ्या कसोटी सामन्यात श्रीलंका 'अ' संघाचा एकतर्फी पराभव केला. या सामन्यात साई सुदर्शन आणि गुरनूर ब्रार भारताचे सर्वात हिरो ठरले.

IND A vs SL A 2nd Test: भारताचा एकतर्फी विजय; श्रीलंकेचा घरच्या मैदानावर 10 विकेट्सने धुव्वा, सुदर्शन-ब्रार ठरले हिरो
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विस्तार
  • भारताचा एकतर्फी विजय
  • श्रीलंकेचा घरच्या मैदानावर 10 विकेट्सने धुव्वा
  • सुदर्शन-ब्रार ठरले हिरो
भारत ‘अ’ विरुद्ध श्रीलंका ‘अ’ यांच्यातील दोन अनऔपचारिक कसोटी सामन्यांच्या मालिकेतील दुसरा आणि शेवटचा सामना गॉल येथे खेळला गेला. ध्रुव जुरेलच्या नेतृत्वाखालील भारतीय संघाने हा सामना १० विकेट्सने जिंकत श्रीलंकेवर दणदणीत विजय मिळवला. या विजयासह त्यांनी मालिकाही १-० ने जिंकली. सामन्यात ५४३ धावांवर आपला पहिला डाव घोषित करून भारतीय संघाने यजमानांवर १७७ धावांची आघाडी घेतली. सारांश जैन ७० धावा करून नाबाद राहिला. दुसऱ्या डावात श्रीलंकेने २०९ धावा करून भारतीय संघासमोर फक्त ३३ धावांचे लक्ष्य ठेवले, जे भारतीय संघाने सहज पूर्ण केले. साई सुदर्शन आणि गुरनूर ब्रार या विजयाचे हिरो ठरले.

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साई सुदर्शनने झळकावले शानदार शतक

तिसऱ्या दिवसाचा खेळ संपेपर्यंत भारताने श्रीलंकेवर १७५ धावांची आघाडी घेतली होती. सारांश जैन ७० धावांवर बाद झाला. तिसऱ्या दिवसाच्या अखेरीस भारताची धावसंख्या ८ विकेट्स गमावून ५४१ होती. साई सुदर्शनने शानदार १६८ धावा करून आपले दुसरे कसोटी शतक पूर्ण केले. देवदत्त पडिक्कल ९४ धावांवर बाद झाला आणि त्याचे शतक थोडक्यात हुकले. भारताचा कर्णधार ध्रुव जुरेलनेही अर्धशतक झळकावत ५३ धावा केल्या. यानंतर, गुरनूर ब्रारने उत्कृष्ट गोलंदाजी केली.

साहन अराचिगेनेची शतकी खेळी

पहिल्या डावात साहन अराचिगेने शतक झळकावून श्रीलंकेला आघाडी मिळवून दिली. त्याने २०७ चेंडूंमध्ये १३ चौकार आणि २ षटकारांसह १२७ धावा केल्या. पवन वीरसिंघे (३९), सोहन डी लिवेरा (२८), नुवानिंदू फर्नांडो (४४) आणि अशेन बंदारा (३४) यांनी चांगली सुरुवात केली, पण कोणताही फलंदाज मोठी खेळी करू शकला नाही. भारतासाठी, पहिल्या डावात गुरनूर ब्रार आणि सारांश जैन हे प्रत्येकी ४ विकेट घेत सर्वात यशस्वी गोलंदाज ठरले.

गुरनूर ब्रारने दुसऱ्या डावात घेतले ६ विकेट्स

दुसऱ्या डावात गुरनूर ब्रार भारतासाठी हिरो ठरला. त्याने १२.५ षटकांच्या स्पेलमध्ये ६ विकेट्स घेतले. गुरनुरने सामन्यात एकूण १० विकेट घेतले. बंदाराच्या ८६ धावा वगळता, इतर कोणत्याही श्रीलंकन ​​फलंदाजाला मोठी खेळी करता आली नाही. श्रीलंकेचा संघ २०९ धावांवर रोखला गेला आणि ३३ धावांचे लक्ष्य ठेवण्यात आले. साई आणि अमनच्या जोडीने हे लक्ष्य ३८ चेंडूंमध्ये पूर्ण केले. साईने २५ धावा केल्या, तर अमनने ११ धावांचे योगदान दिले.

भारताचा श्रीलंकेवर दणदणीत विजय

भारतने नाणेफेक जिंकून प्रथम गोलंदाजी करण्याचा निर्णय घेतला आणि श्रीलंकेला फलंदाजीसाठी आमंत्रित केले. श्रीलंका ‘अ’ संघाने आपल्या पहिल्या डावात ३६६ धावा केल्या. कर्णधार साहन अराचिगेने १२७ धावा करून शानदार शतक झळकावले. श्रीलंकेसाठी पहिल्या डावात अंजला बंदाराने ४२ धावा आणि नुवानिंदू फर्नांडोने ४४ धावांचे योगदान दिले. त्यांच्याच खेळीमुळे श्रीलंका ‘अ’ संघ या धावसंख्येपर्यंत पोहोचू शकला. सऱ्या डावात श्रीलंकेने २०९ धावा करून भारतीय संघासमोर फक्त ३३ धावांचे लक्ष्य ठेवले. टीम इंडियाने हे लक्ष्य सहज गाठून श्रीलंकेला धूळ चारली.

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Web Title: India a vs sri lanka a 2nd unofficial test galle result india sai sudharsan century gurnoor took 10 wickets

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Published On: Jul 05, 2026 | 04:59 PM

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