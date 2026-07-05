IND A vs SL A 2nd Test: भारताचा एकतर्फी विजय; श्रीलंकेचा घरच्या मैदानावर 10 विकेट्सने धुव्वा, सुदर्शन-ब्रार ठरले हिरो

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तिसऱ्या दिवसाचा खेळ संपेपर्यंत भारताने श्रीलंकेवर १७५ धावांची आघाडी घेतली होती. सारांश जैन ७० धावांवर बाद झाला. तिसऱ्या दिवसाच्या अखेरीस भारताची धावसंख्या ८ विकेट्स गमावून ५४१ होती. साई सुदर्शनने शानदार १६८ धावा करून आपले दुसरे कसोटी शतक पूर्ण केले. देवदत्त पडिक्कल ९४ धावांवर बाद झाला आणि त्याचे शतक थोडक्यात हुकले. भारताचा कर्णधार ध्रुव जुरेलनेही अर्धशतक झळकावत ५३ धावा केल्या. यानंतर, गुरनूर ब्रारने उत्कृष्ट गोलंदाजी केली.
पहिल्या डावात साहन अराचिगेने शतक झळकावून श्रीलंकेला आघाडी मिळवून दिली. त्याने २०७ चेंडूंमध्ये १३ चौकार आणि २ षटकारांसह १२७ धावा केल्या. पवन वीरसिंघे (३९), सोहन डी लिवेरा (२८), नुवानिंदू फर्नांडो (४४) आणि अशेन बंदारा (३४) यांनी चांगली सुरुवात केली, पण कोणताही फलंदाज मोठी खेळी करू शकला नाही. भारतासाठी, पहिल्या डावात गुरनूर ब्रार आणि सारांश जैन हे प्रत्येकी ४ विकेट घेत सर्वात यशस्वी गोलंदाज ठरले.
दुसऱ्या डावात गुरनूर ब्रार भारतासाठी हिरो ठरला. त्याने १२.५ षटकांच्या स्पेलमध्ये ६ विकेट्स घेतले. गुरनुरने सामन्यात एकूण १० विकेट घेतले. बंदाराच्या ८६ धावा वगळता, इतर कोणत्याही श्रीलंकन फलंदाजाला मोठी खेळी करता आली नाही. श्रीलंकेचा संघ २०९ धावांवर रोखला गेला आणि ३३ धावांचे लक्ष्य ठेवण्यात आले. साई आणि अमनच्या जोडीने हे लक्ष्य ३८ चेंडूंमध्ये पूर्ण केले. साईने २५ धावा केल्या, तर अमनने ११ धावांचे योगदान दिले.
भारतने नाणेफेक जिंकून प्रथम गोलंदाजी करण्याचा निर्णय घेतला आणि श्रीलंकेला फलंदाजीसाठी आमंत्रित केले. श्रीलंका ‘अ’ संघाने आपल्या पहिल्या डावात ३६६ धावा केल्या. कर्णधार साहन अराचिगेने १२७ धावा करून शानदार शतक झळकावले. श्रीलंकेसाठी पहिल्या डावात अंजला बंदाराने ४२ धावा आणि नुवानिंदू फर्नांडोने ४४ धावांचे योगदान दिले. त्यांच्याच खेळीमुळे श्रीलंका ‘अ’ संघ या धावसंख्येपर्यंत पोहोचू शकला. सऱ्या डावात श्रीलंकेने २०९ धावा करून भारतीय संघासमोर फक्त ३३ धावांचे लक्ष्य ठेवले. टीम इंडियाने हे लक्ष्य सहज गाठून श्रीलंकेला धूळ चारली.
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