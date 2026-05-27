Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News
In Trends:
जाहिरात
  • India »
  • Mohan Bhagwat Lucknow Visit Bjp Triple S Model Up Elections Mohan Bhagwat

Mohan Bhagwat Lucknow Visit: मोहन भागवतांचा लखनौ दौऱ्यावर; UP मध्ये सत्तेच्या हॅट्ट्रिकसाठी भाजपचे ‘Triple S’ मॉडेल

Updated On: May 27, 2026 | 03:55 PM IST
जाहिरात
सारांश

Mohan Bhagwat: उत्तर प्रदेशच्या राजकारणात आरएसएसने नेहमीच महत्त्वाची भूमिका बजावली आहे. १९८० आणि १९९० च्या दशकात राम मंदिर आंदोलनापासून ते २०१७ आणि २०२२ च्या विधानसभा निवडणुकांपर्यंत संघाच्या कार्यकर्त्यांनी बूथस्तरावर प्रभावी काम केल्याचे मानले जाते.

Mohan Bhagwat Lucknow visit 2026, RSS chief Uttar Pradesh tour updates,

Mohan Bhagwat Lucknow Visit: मोहन भागवतांचा लखनौ दौऱ्यावर; UP मध्ये सत्तेच्या हॅट्ट्रिकसाठी भाजपचे 'Triple S' मॉडेल

Follow Us:
Follow Us:
विस्तार
  • राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाचे सरसंघचालक मोहन भागवत तीन दिवसांच्या उत्तर प्रदेश दौऱ्यावर
  • भाजप उत्तर प्रदेशच्या आगामी विधानसभा निवडणुकांमध्ये सलग तिसऱ्यांदा सत्ता मिळवण्याच्या तयारीत
  • ट्रिपल एस मॉडेलच्या जोरावर भाजप पुन्हा सत्तेत येणार
 

Mohan Bhagwat Lucknow Visit: उत्तर प्रदेश विधानसभा निवडणुकांच्या पार्श्वभूमीवर राज्यातील राजकीय वातावरण आधीच तापू लागले आहे. त्यातच राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाचे सरसंघचालक मोहन भागवत तीन दिवसांच्या उत्तर प्रदेश दौऱ्यावर आल्याने राजकीय वर्तुळात नव्या चर्चांना उधाण आले आहे. लखनौ येथे तीन दिवसीय दौऱ्यात सरसंघचालक मोहन भागवत यांनी विविध कार्यक्रमांना उपस्थिती लावत संघ आणि भाजप नेत्यांसोबत महत्त्वाच्या बैठका घेतल्या.

आरएसएस कडून हा दौरा नियमित संघटनात्मक कार्यक्रम आणि शताब्दी वर्षचा आढावा असल्याचे सांगितले जात असले तरी राजकीय विश्लेषक या दौऱ्याकडे आगामी निवडणुकांच्या तयारीच्या दृष्टीने पाहत आहेत.
संघाच्या शताब्दी वर्षाच्या निमित्ताने आयोजित कार्यक्रमांच्या माध्यमातून तळागाळातील संघटनात्मक स्थितीचा आढावा

PM Modi Appeal: देशात भीषण उष्णतेचा हाहाकार! पंतप्रधान नरेंद्र मोदींचे नागरिकांना भावुक आवाहन, म्हणाले…

ट्रिपल एस मॉडेलच्या जोरावर भाजप पुन्हा सत्तेत येणार

उत्तर प्रदेशच्या आगामी विधानसभा निवडणुकांमध्ये सलग तिसऱ्यांदा सत्ता मिळवण्याच्या तयारीत असून त्यासाठी संघ आणि भाजपमधील समन्वय अधिक मजबूत कऱण्यावर भर दिला जात असल्याची चर्चा आहे. याच पार्श्वभूमीवर आरएसएस आणि भाजपच्या ‘ट्रिपल S’ मॉडेल चर्चेत आले आहे.

या मॉडेलनुसार संघ, संघटना आणि सरकार यांच्यात प्रभावी समन्वय साधण्याची रणनीती आखली जात आहे.आरएसएस वैचारिक बळ आणि कार्यकर्त्यांचे जाळे उभे करण्यावर भर देत आहे. भाजप निवडणूक आणि बूथ स्तरीय संघटन मजबूत करणार आहे. तर सरकार योजनांच्या माध्यमातून जनतेत सकारात्मक वातावरण निर्माण करण्याचे काम करणार

काय आहे भाजपचे ‘ट्रिपल एस मॉडेल’

भाजपकडून उत्तर प्रदेशात सलग तिसऱ्यांदा सत्ता मिळवण्यासाठी हालचाली सुरू झाल्या आहेत. त्यासाठी संघ आणि भाजपमधील समन्वय अधिक मजबूत करण्यावर भर दिला जात असल्याची चर्चा आहे. याच पार्श्वभूमीवर ‘ट्रिपल एस मॉडेल’ चर्चेत आले आहे.

या मॉडेलनुसार ‘संघ, संघटना आणि सरकार’ यांच्यात प्रभावी समन्वय साधण्याची रणनीती आखली जात आहे. येत्या काही महिन्यात उत्तर प्रदेशात आरएसएस एक वैचारिक बळ आणि कार्यकर्त्यांचे जाळे उभे करणार असल्याची माहिती आहे. तर भाजपकडून निवडणूक व्यवस्थापन आणि बूथस्थरीय संघटना मजबूत करण्याचे काम केले जाईल. सरकार योजनांच्या माध्यमातून जनतेमध्ये सकारात्मक वातावरण निर्माण करण्याचे काम करेल, अशी या ट्रिपल एस मॉडेलची संकल्पना आहे.

Supreme Court News: ‘SIR’ प्रक्रियेबाबत सर्वोच्च न्यायालाचा महत्त्वपूर्ण निकाल;विरोधक अन् सामाजिक कार्यकर्त्यांना मोठा झटका

स्वयंसेवकांशी संवाद, संघटन विस्तारावर भर

यासोबतच लखनौमध्ये वास्तव्याच्या दरम्यान, मोहन भागवत यांनी अवैध गोरक्षकांशी आणि कानपूरमधूल कानपूर विभागातील स्वयंसेवक व पदाधिकाऱ्यांशी संवाद साधल्याची माहिती आहे. याशिवाय आरएसएस स्वयंसेवकांकडून घरोघरी संपर्क मोहीम, हिंदू संमेलने आणि शाखा विस्तार यांसारख्या विषयांवर महत्त्वपूर्ण चर्चा झाल्याची माहिती समोर आली आहे.

संघाच्या शताब्दी वर्षाच्या निमित्ताने आयोजित कार्यक्रमांच्या माध्यमातून तळागाळातील संघटनात्मक स्थितीचा आढावा घेण्याचा प्रयत्नही करण्यात आल्याचे सांगितले जात आहे.

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यांच्यासह वरिष्ठांच्या भेटीगाठी

लखनौ दौऱ्यादरम्यान मोहन भागवतांनी युपीचे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, उपमुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य आणि ब्रिजेश पाठक यांच्यासह भाजपच्या वरिष्ठ नेत्यांची भेट घेतली. सरकार आणि संघटना यांच्यातील समन्वय अधिक प्रभावी आणि पारदर्शक करण्याच्या दृष्टीने या बैठकांकडे पाहिले जात आहे.

Women Reservation : राजकारणात महिलांचा दबदबा वाढणार; पक्षाचा 33 टक्के महिला उमेदवारांचा निर्णय

लोकसभा निवडणुकीनंतर नव्या रणनीतीची तयारी

२०२४ च्या लोकसभा निवडणुकीत उत्तर प्रदेशात भाजपला काही प्रमाणात फटका बसला होता. विरोधकांच्या पीडीए (पिछडा, दलित, अल्पसंख्याक) फॉर्म्युल्यामुळे आणि भाजपमधील अंतर्गत मतभेदांमुळे काही जागांवर पराभव झाल्याचे विश्लेषकांचे मत आहे. या पार्श्वभूमीवर भाजप आणि संघ नव्या रणनीतीवर काम करत असल्याचे मानले जात आहे. विशेषतः मागास आणि दलित समाजात अधिक प्रभाव निर्माण करण्यासाठी संघटनात्मक पातळीवर प्रयत्न सुरू असल्याची चर्चा आहे.

उत्तर प्रदेशच्या राजकारणात आरएसएसने नेहमीच महत्त्वाची भूमिका बजावली आहे. १९८० आणि १९९० च्या दशकात राम मंदिर आंदोलनापासून ते २०१७ आणि २०२२ च्या विधानसभा निवडणुकांपर्यंत संघाच्या कार्यकर्त्यांनी बूथस्तरावर प्रभावी काम केल्याचे मानले जाते. यामुळेच भागवत यांच्या या दौऱ्याकडे केवळ संघटनात्मक कार्यक्रम म्हणून नव्हे, तर आगामी राजकीय रणनीतीचा भाग म्हणूनही पाहिले जात आहे.

 

 

 

 

 

Web Title: Mohan bhagwat lucknow visit bjp triple s model up elections mohan bhagwat

Get Latest  Marathi News ,  Maharashtra News and  Marathi News from Politics,  Election News ,  Sports News ,  Entertainment News,  Business News and   Religion News only on Navarashtra.com

Published On: May 27, 2026 | 03:55 PM

Topics:  

ताज्या बातम्या

पुढे वाचा
Mohan Bhagwat Lucknow Visit: मोहन भागवतांचा लखनौ दौऱ्यावर; UP मध्ये सत्तेच्या हॅट्ट्रिकसाठी भाजपचे ‘Triple S’ मॉडेल

Mohan Bhagwat Lucknow Visit: मोहन भागवतांचा लखनौ दौऱ्यावर; UP मध्ये सत्तेच्या हॅट्ट्रिकसाठी भाजपचे ‘Triple S’ मॉडेल

May 27, 2026 | 03:55 PM
Bakrid Holiday 2026: चंद्रदर्शनामुळे सुट्ट्यांचे गणित बदलले! महाराष्ट्रासह इतर राज्यांमध्ये नेमकी कधी असणार सरकारी सुट्टी?

Bakrid Holiday 2026: चंद्रदर्शनामुळे सुट्ट्यांचे गणित बदलले! महाराष्ट्रासह इतर राज्यांमध्ये नेमकी कधी असणार सरकारी सुट्टी?

May 27, 2026 | 03:53 PM
Narendra Mehta : पुन्हा वाद न होण्यासाठी पालिका बनवणार नवी नियमावली – नरेंद्र मेहता

Narendra Mehta : पुन्हा वाद न होण्यासाठी पालिका बनवणार नवी नियमावली – नरेंद्र मेहता

May 27, 2026 | 03:50 PM
NH Studioz कडे Kaun Banega Crorepati चे प्रसारण हक्क! आता ‘या’ नव्या वेळेत होणार प्रसारण

NH Studioz कडे Kaun Banega Crorepati चे प्रसारण हक्क! आता ‘या’ नव्या वेळेत होणार प्रसारण

May 27, 2026 | 03:49 PM
Airtel Rs 355 vs Airtel Rs 379: किंमतीत केवळ 24 रुपयांचा फरक… कॉलिंग आणि डेटामध्ये कोणता प्लॅन ठरतो बेस्ट?

Airtel Rs 355 vs Airtel Rs 379: किंमतीत केवळ 24 रुपयांचा फरक… कॉलिंग आणि डेटामध्ये कोणता प्लॅन ठरतो बेस्ट?

May 27, 2026 | 03:47 PM
Solapur Crime: सोशल मीडियावर लोकप्रिय असलेल्या रोहिणी पाराध्येने गळफास घेत संपवलं जीवन

Solapur Crime: सोशल मीडियावर लोकप्रिय असलेल्या रोहिणी पाराध्येने गळफास घेत संपवलं जीवन

May 27, 2026 | 03:43 PM
Padmini Ekadashi: तुमच्या राशीनुसार करा ‘हे’ उपाय, लक्ष्मी नारायणाचा राहील आशीर्वाद

Padmini Ekadashi: तुमच्या राशीनुसार करा ‘हे’ उपाय, लक्ष्मी नारायणाचा राहील आशीर्वाद

May 27, 2026 | 03:40 PM

व्हिडिओ

पुढे बघा
Virar : बविआच्या ७१ मतांसाठी शिवसेना शिंदे गटाकडून मोर्चेबांधणी सुरू

Virar : बविआच्या ७१ मतांसाठी शिवसेना शिंदे गटाकडून मोर्चेबांधणी सुरू

May 26, 2026 | 08:24 PM
Parbhani : शिक्षकांप्रमाणे पोलिसांसाठीही मतदारसंघ राखीव करा, माजी पोलीस कर्मचारी संघटनेची मागणी

Parbhani : शिक्षकांप्रमाणे पोलिसांसाठीही मतदारसंघ राखीव करा, माजी पोलीस कर्मचारी संघटनेची मागणी

May 26, 2026 | 08:16 PM
Pune : पुण्यात मुली बेपत्ता होण्याचं वृत्त हे केवळ खोटं नरेटिव्ह ; पुणे पोलीसांचं स्पष्टीकरण

Pune : पुण्यात मुली बेपत्ता होण्याचं वृत्त हे केवळ खोटं नरेटिव्ह ; पुणे पोलीसांचं स्पष्टीकरण

May 26, 2026 | 08:08 PM
Akola : अकोल्यात इंधन दरवाढीचा भडका, महागाईविरोधात वंचितचा बैलगाडी आणि गाढव मोर्चा

Akola : अकोल्यात इंधन दरवाढीचा भडका, महागाईविरोधात वंचितचा बैलगाडी आणि गाढव मोर्चा

May 26, 2026 | 03:48 PM
Mumbai: ‘शहराची प्रतिमा मलीन करणाऱ्यांवर कारवाई करा’ – संदीप राणे

Mumbai: ‘शहराची प्रतिमा मलीन करणाऱ्यांवर कारवाई करा’ – संदीप राणे

May 26, 2026 | 03:42 PM
Ratnagiri : बोट सफारीतून कांदळवन अनुभव, पर्यटकांची नारायणमळीकडे वाढती गर्दी

Ratnagiri : बोट सफारीतून कांदळवन अनुभव, पर्यटकांची नारायणमळीकडे वाढती गर्दी

May 25, 2026 | 09:37 PM
Satara : सातारा पालिकेतील वादावर दोन्ही राजे ‘ॲक्शन मोड’मध्ये,नगरसेवकांची कानउघाडणी

Satara : सातारा पालिकेतील वादावर दोन्ही राजे ‘ॲक्शन मोड’मध्ये,नगरसेवकांची कानउघाडणी

May 25, 2026 | 09:30 PM