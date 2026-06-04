India Rain Alert: पावसाची जोरदार हजेरी! 24 राज्यांत वादळी पावसाचा इशारा, हवामान विभागाचा मोठा अंदाज

IMD Monsoon Rain Alert: देशभरात हवामानाचे स्वरूप वेगाने बदलत असून भारतीय हवामान विभागाच्या (IMD) माहितीनुसार, केरळमध्ये नैऋत्य मोसमी पावसाचे आगमन झाले आहे. दरम्यान, अनेक राज्यांमध्ये मान्सूनपूर्व हालचाली तीव्र झाल्या असून, पुढील काही दिवस पाऊस, मेघगर्जना आणि सोसाट्याचा वारा सुरू राहण्याची शक्यता आहे.
केरळमध्ये मान्सूनचे आगमन मूळतः २६ मे रोजी अपेक्षित होते. मात्र नियोजित वेळेपेक्षा सुमारे ९ दिवस उशिरा दाखल झाला. मान्सून साधारणपणे १ जूनपर्यंत केरळमध्ये पोहोचतो आणि त्यानंतर सुमारे दीड महिन्यात संपूर्ण देश व्यापतो.
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पुढील सात दिवसांत केरळ तसेच तामिळनाडू आणि कर्नाटकच्या अनेक भागांमध्ये मुसळधार पावसाची शक्यता आहे. केरळच्या अनेक भागांमध्ये आधीच मुसळधार पाऊस पडत असून, त्यामुळे अलाप्पुझा, कोट्टायम आणि एर्नाकुलम जिल्ह्यांसाठी ऑरेंज अलर्ट जारी करण्यात आला आहे. ऑरेंज अलर्टचा अर्थ असा आहे की ११ ते २० सेंटीमीटर अतिवृष्टी होण्याची शक्यता आहे.
राजस्थान, पंजाब, हरियाणा, चंदीगड, दिल्ली, मध्य प्रदेश, छत्तीसगड आणि तेलंगणा येथे मान्सूनपूर्व पावसाच्या हालचाली सुरू आहेत. हवामान विभागाच्या मते, क्युम्युलोनिम्बस (CB) ढगांमुळे ताशी ५० ते ७० किलोमीटर वेगाने जोरदार वारे, मेघगर्जना आणि पाऊस पडू शकतो. हे ढग मेघगर्जना, विजांचा कडकडाट आणि तीव्र वादळे निर्माण होण्यास कारणीभूत ठरतात.
भारतीय हवामान विभागाने (IMD) ओडिशा, राजस्थान, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, दिल्ली आणि तेलंगणा यासह २४ राज्यांमध्ये पाऊस, मेघगर्जना आणि जोरदार वाऱ्यांचा इशारा दिला आहे. राजस्थान, हिमाचल प्रदेश आणि उत्तराखंडमध्ये मुसळधार पाऊस, गारपीट आणि जोरदार वाऱ्यांसाठी सतर्कतेचा इशारा देण्यात आला आहे, तर दिल्लीत पुढील दोन दिवसांसाठी यलो अलर्ट जारी करण्यात आला आहे.
हवामानात बदल होऊनही, गुजरात, पश्चिम राजस्थान, उत्तर प्रदेश, बिहार, महाराष्ट्र आणि तामिळनाडूच्या अनेक भागांमध्ये तापमान ४० अंश सेल्सिअसपेक्षा जास्त असून, उष्णतेपासून कोणताही दिलासा मिळत नाही.
राजस्थान, गुजरात, पश्चिम मध्य प्रदेश, ओडिशा आणि किनारपट्टीवरील आंध्र प्रदेशात मेघगर्जनेसह पावसासाठी ऑरेंज अलर्ट जारी करण्यात आला आहे.
अंदमान आणि निकोबार बेटे, केरळ, कर्नाटक, लक्षद्वीप, तामिळनाडू, पुदुचेरी आणि कराईकलमध्ये शनिवारपर्यंत मुसळधार पावसाची शक्यता आहे.
जम्मू आणि काश्मीर, लडाख, मध्य महाराष्ट्र आणि मध्य प्रदेशच्या काही भागांमध्ये मेघगर्जनेसह पाऊस आणि गारपिटीची शक्यता आहे.
पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, चंदीगड, उत्तर प्रदेश आणि राजस्थानमध्ये ताशी ४० ते ५० किमी वेगाने सोसाट्याचा वारा वाहण्याची शक्यता आहे.
मध्य प्रदेश, छत्तीसगड, झारखंड आणि बिहारच्या काही भागांमध्ये पाऊस आणि वादळी पावसाचा परिणाम होईल.
केरळ, कर्नाटक, तामिळनाडू, पुदुचेरी आणि आंध्र प्रदेशमध्ये पाऊस सुरू राहण्याची शक्यता आहे.
आसाम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, नागालँड, मणिपूर, मिझोराम आणि त्रिपुरामध्येही पाऊस आणि वादळी पावसाची शक्यता कायम राहील.
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हवामान विभागाने ज्या भागांमध्ये वादळी पाऊस, विजांचा कडकडाट आणि मुसळधार पावसाचा इशारा दिला आहे, त्या भागांमध्ये वादळी पाऊस, विजांचा कडकडाट आणि मुसळधार पावसाचा इशारा दिला आहे. लोकांना सतर्क राहण्याचा आणि हवामानाच्या अद्ययावत माहितीवर लक्ष ठेवण्याचा सल्ला देण्यात आला आहे.