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India Rain Alert: रात्र वादळ-वाऱ्यांची आहे! 24 तासांमध्ये मान्सून केरळमध्ये; ‘या’ राज्यांमध्ये मुसळधार

Updated On: Jun 03, 2026 | 05:25 PM IST
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सारांश

आयएमडीनुसार, पुढील 24 तासांमध्ये मान्सून केरळमध्ये दाखल होणार आहे. पुढील 6 ते 7 दिवसांमध्ये केरळ, कर्नाटका आणि तामिळनाडूमध्ये मुसळधार पावसाचा इशारा देण्यात आला आहे.

India Rain Alert: रात्र वादळ-वाऱ्यांची आहे! 24 तासांमध्ये मान्सून केरळमध्ये; ‘या’ राज्यांमध्ये मुसळधार

केरळमध्ये उद्या मान्सून दाखल होणार (फोटो- istockphoto)

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विस्तार

अवघ्या 24 तासांमध्ये पाऊस केरळमध्ये दाखल होणार 
केरळ, तामिळनाडू, कर्नाटकमध्ये होणार जोरदार पाऊस 
देशांतील अनेक राज्यांमध्ये पावसाची हजेरी

IMD Monsoon Rain Alert: देशात पावसाची चाहूल लागली आहे. अनेक ठिकाणी मान्सूनपूर्व पावसाच्या सरी कोसळत आहेत. आता मान्सूनबाबत एक महत्वाची बातमी समोर आली आहे. अनेक राज्यांमध्ये भरपूर उकाडा जाणवत आहे. त्यामुळे सर्वच ठिकाणी पावसाची आतुरतेने वाट पाहिली जात आहे. आता मान्सून लवकरच केरळमध्ये दाखल होणार आहे. पुढील 24 तासांमध्ये मान्सून केरळमध्ये दाखल होणार आहे.

आयएमडीनुसार, पुढील 24 तासांमध्ये मान्सून केरळमध्ये दाखल होणार आहे. पुढील 6 ते 7 दिवसांमध्ये केरळ, कर्नाटका आणि तामिळनाडूमध्ये मुसळधार पावसाचा इशारा देण्यात आला आहे. दक्षिण भारतात अनेक ठिकाणी 40 ते 50 किमी प्रती तास वारे वाहण्याचा अंदाज आहे. अनेक ठिकाणी जोरदार वारे वाहण्याचा देखील अंदाज आहे.

4 ते 6 जून दरम्यान अरुणाचल प्रदेश, आसाम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोराम या राज्यांमध्ये मुसळधार पावसाचा अंदाज आहे. दक्षिण भारतात देखील मुसळधार पावसाचा अंदाज व्यक्त करण्यात आला आहे. कर्नाटक, आंध्र प्रदेशमध्ये हवामान विभागाने इशारा दिला आहे. कर्नाटक राज्याच्या किनारी भागात वादळी वारे होण्याचा अंदाज व्यक्त करण्यात आला आहे. यामुळे नागरिकांनी सतर्क राहण्याचे आवाहन करण्यात आले आहे.

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आयएमडीने स्पष्ट केले आहे की, केरळमध्ये मोसमी पावसाचे आगमन हे भारतीय मुख्य भूभागावर नैऋत्य मोसमी पावसाच्या प्रगतीचे एक महत्त्वाचे सूचक मानले जाते. तसेच, या दिवशी उष्ण आणि कोरड्या हंगामातून पावसाळ्याकडे संक्रमण होते. जसजसा मोसमी पाऊस उत्तरेकडे सरकेल, तसतसे देशाच्या विविध भागांमध्ये तापमान कमी होऊ शकते. आयएमडीच्या मते, गेल्या २१ वर्षांत त्यांचे अंदाज बहुतांशी अचूक ठरले आहेत. केवळ २०१५ मध्येच अंदाज प्रत्यक्ष परिस्थितीपेक्षा वेगळे ठरले होते. गेल्या सहा वर्षांतील आकडेवारीमुळे मोसमी पावसाच्या अंदाजाबाबत आयएमडीच्या विश्वासार्हतेला आणखी बळकटी मिळते.

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२०२०: प्रत्यक्ष आगमन १ जून (अंदाज: ५ जून)
२०२१: प्रत्यक्ष आगमन ३ जून (अंदाज: ३१ मे)
२०२२: प्रत्यक्ष आगमन २९ मे (अंदाज: २७ मे)
२०२३: प्रत्यक्ष आगमन ८ जून (अंदाज: ४ जून)
२०२४: प्रत्यक्ष आगमन ३० मे (अंदाज: ३१ मे)
२०२५: प्रत्यक्ष आगमन २४ मे (अंदाज: २७ मे)

Web Title: Imd said monsoon enter in kerala heavy rain in karnataka tamilnadu weather update

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Published On: Jun 03, 2026 | 05:08 PM

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