Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News
In Trends:
जाहिरात
  • India »
  • Nationwide Medical Store Strike On 20 May Aicod Protest Against Online Pharmacy

Medical Store: मोठी बातमी! 20 मे रोजी देशभरातील मेडिकल राहणार बंद? 12.4 लाख औषध विक्रेत्यांचा देशव्यापी संप

Online Medicine Sale Protest: ऑनलाइन फार्मसी आणि कॉर्पोरेट कंपन्यांच्या धोरणांविरोधात ऑल इंडिया केमिस्ट्स अँड ड्रगिस्ट्स असोसिएशनने २० मे रोजी देशव्यापी संपाची घोषणा केली आहे.

Updated On: May 14, 2026 | 11:06 AM
20 मे रोजी देशभरातील मेडिकल राहणार बंद? 12.4 लाख औषध विक्रेत्यांचा देशव्यापी संप

20 मे रोजी देशभरातील मेडिकल राहणार बंद? 12.4 लाख औषध विक्रेत्यांचा देशव्यापी संप

Follow Us:
Follow Us:
  • 20 मे रोजी देशभरातील मेडिकल राहणार बंद
  • 12.4 लाख औषध विक्रेत्यांचा देशव्यापी संप
  • संप ऑल इंडिया केमिस्ट्स अँड ड्रगिस्ट्स असोसिएशनने पुकारला
Online Medicine Sale Protest News Marathi : देशभरातील औषध विक्रेत्यांनी २० मे रोजी देशव्यापी संपाची घोषणा केली आहे. या संपात १२.४ लाखांहून अधिक औषध विक्रेते आणि औषध वितरक सहभागी होण्याची शक्यता आहे. परिणामी, २० मे रोजी देशाच्या अनेक भागांमध्ये औषधांची दुकाने बंद राहण्याची शक्यता आहे. हा संप ऑल इंडिया केमिस्ट्स अँड ड्रगिस्ट्स असोसिएशनने (AIOCD) पुकारला असून ऑनलाइन फार्मसी प्लॅटफॉर्म आणि मोठ्या कॉर्पोरेट कंपन्यांच्या धोरणांमुळे पारंपरिक औषध व्यवसायावर परिणाम होत असल्याचा आरोप संघटनेने केला आहे.

AIOCD च्या मते, या एकदिवसीय संपाचा सर्वाधिक परिणाम लहान शहरे आणि गावांमध्ये होण्याची शक्यता आहे. जिथे स्थानिक औषधांची दुकाने औषधांचा मुख्य स्रोत आहेत. ई-फार्मसी प्लॅटफॉर्म प्रिस्क्रिप्शन औषधांच्या विक्रीमध्ये पुरेशी सुरक्षा आणि पडताळणी प्रक्रिया पाळत नाहीत, असे संघटनेचे म्हणणे आहे. या समस्येकडे केंद्र सरकारचे लक्ष वेधण्यासाठी हे आंदोलन केले जात आहे.

औषध ​​विक्रेत्यांचे मुख्य आक्षेप काय?

अनेक ऑनलाइन प्लॅटफॉर्म नियमांचे उल्लंघन करून औषधे विकत असल्याचा आरोप औषध विक्रेत्यांनी केला आहे. त्यांचा दावा आहे की, ऑनलाइन कंपन्या GSR 817 (E) अधिसूचनेअंतर्गत दिलेल्या सवलतींचा गैरवापर करून, योग्य पडताळणीशिवाय डॉक्टरांच्या चिठ्ठीवर मिळणारी औषधे विकत आहेत. संस्थेनुसार, यामुळे एकाच चिठ्ठीचा पुन्हा वापर करण्याचा धोका वाढला आहे. एआय (AI) द्वारे तयार केलेल्या बनावट चिठ्ठ्या वापरून औषधे मागवली जाऊ शकतात, अशी चिंताही त्यांनी व्यक्त केली आहे.

Supreme Court News:   बंद खोलीतील जातीवाचक शिवीगाळ ‘अॅट्रॉसिटी’ नाही; सुप्रीम कोर्टाचा अत्यंत महत्त्वपूर्ण निकाल

केंद्र सरकारवर कोणते आरोप ?

एआयओसीडीचा (AIOCD) दावा आहे की, या मुद्द्यासंदर्भात पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांना एक निवेदन सादर करण्यात आले होते, परंतु अद्याप कोणतीही ठोस कारवाई करण्यात आलेली नाही. संस्थेचे म्हणणे आहे की, ऑनलाइन औषध विक्रीचा परिणाम रुग्णांच्या सुरक्षिततेवर आणि पारंपरिक औषध व्यवसायावर होत आहे.

कोविड-१९ सवलतीवरून वाद का?

औषध ​​विक्रेत्यांची एक प्रमुख मागणी म्हणजे GSR 220 (E) अधिसूचना मागे घेणे. कोविड-१९ महामारी आणि लॉकडाऊन दरम्यान औषधांचा पुरवठा कायम ठेवण्यासाठी ही अधिसूचना २६ मार्च २०२० रोजी लागू करण्यात आली होती. एआयओसीडीचे म्हणणे आहे की, महामारी संपून बराच काळ लोटला असला तरी, ही सवलत अजूनही कायम आहे, ज्यामुळे डॉक्टरांच्या चिठ्ठीवर मिळणाऱ्या औषधांच्या विक्रीचे नियम कमकुवत होत आहेत.

संस्थेचा आरोप आहे की काही डिजिटल फार्मसी कंपन्या प्रिस्क्रिप्शन औषधांच्या विक्रीसंबंधीच्या पारंपरिक नियमांना बगल देण्यासाठी या सवलतीचा गैरफायदा घेत आहेत. त्यामुळे, AIOCD ने GSR 220(E) आणि GSR 817(E) या दोन्ही अधिसूचना रद्द करण्याची मागणी केली आहे.

नेमकं कारण काय?

स्थानिक औषध दुकाने आणि मोठ्या ऑनलाइन फार्मसी कंपन्यांमधील सर्वात मोठा वाद हा किमती आणि व्यवसायावरून आहे. ऑल इंडिया केमिस्ट्स अँड ड्रगिस्ट्स असोसिएशनचा (AIOCD) आरोप आहे की, मोठ्या कॉर्पोरेट आणि ऑनलाइन फार्मसी कंपन्या प्रचंड सवलतीत औषधे विकत आहेत, ज्यामुळे लहान आणि स्वतंत्र औषध विक्रेत्यांच्या अस्तित्वाला धोका निर्माण झाला आहे. संस्थेच्या मते, अशा आक्रमक सवलत धोरणांचा विशेषतः ग्रामीण आणि निमशहरी भागांतील औषध दुकानांवर परिणाम होत आहे. हे लहान औषध विक्रेते कमी नफ्यावर व्यवसाय करतात आणि स्थानिक आरोग्यसेवेत महत्त्वाची भूमिका बजावतात. परिणामी, ऑनलाइन प्लॅटफॉर्मचा वाढता प्रभाव त्यांच्या व्यवसायासाठी एक मोठा धोका निर्माण करत आहे.

औषधांच्या पुरवठ्यावर परिणाम होऊ शकतो का?

२० मे रोजी प्रस्तावित देशव्यापी लॉकडाऊनमुळे अनेक राज्यांमध्ये औषधांची नियमित खरेदी आणि पुरवठा विस्कळीत होऊ शकतो. AIOCD चा दावा आहे की, या वादामुळे औषध व्यापारात गुंतलेल्या अंदाजे ५ कोटी लोकांवर परिणाम होऊ शकतो.

दरम्यान, केमिस्ट संघटनांनी आश्वासन दिले आहे की आपत्कालीन आणि अत्यावश्यक औषधांची उपलब्धता कायम ठेवण्यासाठी प्रयत्न केले जातील. परंतु संघटनेने असा इशाराही दिला आहे की, जर केंद्र सरकारने २० मे पूर्वी या मुद्द्यावर कोणतीही ठोस पावले उचलली नाहीत, तर आंदोलन आणखी तीव्र केले जाऊ शकते. “हा केवळ व्यावसायिक मुद्दा नाही, तर रुग्णांच्या सुरक्षेशी संबंधित बाब आहे,” असे एआयओसीडीचे अध्यक्ष जे. एस. शिंदे आणि महासचिव राजीव सिंघल यांनी एका निवेदनात म्हटले आहे.

उत्तर प्रदेशात मुसळधार पावसाचा हाहा: कार; तीव्र वादळामुळे 62 जणांचा मृत्यू, अनेक जिल्ह्यांत वीजपुरवठा खंडित

Web Title: Nationwide medical store strike on 20 may aicod protest against online pharmacy

Get Latest  Marathi News ,  Maharashtra News and  Marathi News from Politics,  Election News ,  Sports News ,  Entertainment News,  Business News and   Religion News only on Navarashtra.com

Published On: May 14, 2026 | 11:06 AM

Topics:  

संबंधित बातम्या

‘जग मोठ्या संकटात…’; पंतप्रधान मोदींचा कोविड, युद्ध अन् ऊर्जा संकटावर इशारा, भारतासाठी चार महत्त्वाकांक्षी उद्दिष्टांची घोषणा
1

‘जग मोठ्या संकटात…’; पंतप्रधान मोदींचा कोविड, युद्ध अन् ऊर्जा संकटावर इशारा, भारतासाठी चार महत्त्वाकांक्षी उद्दिष्टांची घोषणा

IMD Monsoon Update: आनंदाची बातमी! मान्सून वेळेआधीच अंदमानात दाखल, केरळमध्ये 26 मे, तर महाराष्ट्रात कधी?
2

IMD Monsoon Update: आनंदाची बातमी! मान्सून वेळेआधीच अंदमानात दाखल, केरळमध्ये 26 मे, तर महाराष्ट्रात कधी?

US vs China vs India: $100 अब्ज क्लबमध्ये अमेरिकेचीच हवा! महासत्तांना टक्कर देण्यासाठी भारत-चीनचा काय आहे तगडा प्लॅन?
3

US vs China vs India: $100 अब्ज क्लबमध्ये अमेरिकेचीच हवा! महासत्तांना टक्कर देण्यासाठी भारत-चीनचा काय आहे तगडा प्लॅन?

EC announces Phase III : आगामी निवडणुकांपूर्वी ECI अ‍ॅक्शन मोडमध्ये; 16 राज्ये आणि 3 केंद्रशासित प्रदेशांत SIR चा तिसरा टप्पा सुरू
4

EC announces Phase III : आगामी निवडणुकांपूर्वी ECI अ‍ॅक्शन मोडमध्ये; 16 राज्ये आणि 3 केंद्रशासित प्रदेशांत SIR चा तिसरा टप्पा सुरू

ताज्या बातम्या

पुढे वाचा
Washim News : ‘आवडेल तिथे प्रवास ‘ला प्रवाशांचा प्रतिसाद! २ हजार प्रवाशांनी घेतला लाभ; महामंडळाला ३.४९ लाखाचे उत्पन्न

Washim News : ‘आवडेल तिथे प्रवास ‘ला प्रवाशांचा प्रतिसाद! २ हजार प्रवाशांनी घेतला लाभ; महामंडळाला ३.४९ लाखाचे उत्पन्न

May 18, 2026 | 04:15 AM
IMD Rain Alert: ‘या’ दिवशी केरळमध्ये धडकणार मान्सून; उष्णतेपासून दिलासा मिळणार

IMD Rain Alert: ‘या’ दिवशी केरळमध्ये धडकणार मान्सून; उष्णतेपासून दिलासा मिळणार

May 18, 2026 | 02:35 AM
शंभरहून अधिक गुन्हे दाखल असलेल्या सराईताला ठोकल्या बेड्या; अलंकार पोलिसांची मोठी कारवाई

शंभरहून अधिक गुन्हे दाखल असलेल्या सराईताला ठोकल्या बेड्या; अलंकार पोलिसांची मोठी कारवाई

May 18, 2026 | 12:30 AM
Maharashtra Govt Scheme : पुरस्कार विजेत्यांसाठी एसटी प्रवास पूर्ण मोफत; पुणे विभागातून २०१ जणांनी घेतला लाभ

Maharashtra Govt Scheme : पुरस्कार विजेत्यांसाठी एसटी प्रवास पूर्ण मोफत; पुणे विभागातून २०१ जणांनी घेतला लाभ

May 18, 2026 | 12:30 AM
DC vs RR: राजस्थान ‘बेहाल’! अक्षर-राहुलच्या खेळीने ‘मिशन Play Off सुरूच’, रॉयल्सचा 5 विकेट्सने पराभव

DC vs RR: राजस्थान ‘बेहाल’! अक्षर-राहुलच्या खेळीने ‘मिशन Play Off सुरूच’, रॉयल्सचा 5 विकेट्सने पराभव

May 17, 2026 | 11:40 PM
Ahilyanagar Accident: कल्याण-अहिल्यानगर महामार्गावर भीषण अपघात; एसटी खोल खड्यात… , 2 ठार

Ahilyanagar Accident: कल्याण-अहिल्यानगर महामार्गावर भीषण अपघात; एसटी खोल खड्यात… , 2 ठार

May 17, 2026 | 10:15 PM
कमी किंमतीत उत्तम पर्याय शोधणाऱ्यांसाठी या आहेत खास बजेट कार्स, मध्यमवर्गीय कुटुंबांमध्ये मोठी मागणी

कमी किंमतीत उत्तम पर्याय शोधणाऱ्यांसाठी या आहेत खास बजेट कार्स, मध्यमवर्गीय कुटुंबांमध्ये मोठी मागणी

May 17, 2026 | 09:39 PM

व्हिडिओ

पुढे बघा
Ratnagiri : रत्नागिरी जिल्ह्यात तिसऱ्या दिवशी देखील CNG गॅसचा तुटवडा

Ratnagiri : रत्नागिरी जिल्ह्यात तिसऱ्या दिवशी देखील CNG गॅसचा तुटवडा

May 17, 2026 | 07:42 PM
Ratnagiri : दोन महिने रिक्षा व्यावसायिकांसाठी सुगी मात्र CNG तुटवड्याने व्यवसायावर गदा

Ratnagiri : दोन महिने रिक्षा व्यावसायिकांसाठी सुगी मात्र CNG तुटवड्याने व्यवसायावर गदा

May 17, 2026 | 07:32 PM
Vasai News : पशुसेवा करणारे हात फार कमी त्यासाठीच ॲनिमल ॲम्ब्युलन्स

Vasai News : पशुसेवा करणारे हात फार कमी त्यासाठीच ॲनिमल ॲम्ब्युलन्स

May 17, 2026 | 07:28 PM
Chiplun : राष्ट्रवादी काँग्रेस पार्टी शरदचंद्र पवार गटाची महत्त्वपूर्ण बैठक

Chiplun : राष्ट्रवादी काँग्रेस पार्टी शरदचंद्र पवार गटाची महत्त्वपूर्ण बैठक

May 17, 2026 | 07:19 PM
Ajay Maharaj Baraskar On Manoj Jarange Patil : “जरांगेंच्या ‘सेटिंग’ पूर्ण न झाल्यानेच पुन्हा उपोषण”

Ajay Maharaj Baraskar On Manoj Jarange Patil : “जरांगेंच्या ‘सेटिंग’ पूर्ण न झाल्यानेच पुन्हा उपोषण”

May 17, 2026 | 02:15 PM
Sanjeevani Parab Inspiring Story : पेपर विक्रेत्याची मुलगी बनली कोर्ट क्लर्क

Sanjeevani Parab Inspiring Story : पेपर विक्रेत्याची मुलगी बनली कोर्ट क्लर्क

May 16, 2026 | 08:15 PM
Palghar News : खोटे मृत्यू दाखले , ग्रामपंचायतची खोटी कागदपत्र, खोट्या सह्या करून परस्पर विक्री

Palghar News : खोटे मृत्यू दाखले , ग्रामपंचायतची खोटी कागदपत्र, खोट्या सह्या करून परस्पर विक्री

May 16, 2026 | 08:10 PM