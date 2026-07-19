रविवार, 19 जुलै 2026
Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News
Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News
In Trends:
जाहिरात
  • World »
  • Imran Khan Sister Noureen Niazi Summonsed Cyber Agency Operation Sindhoor India Victory Claim Pakistan Army

Noureen Niazi: ‘ऑपरेशन सिंदूर’मध्ये भारताचा विजय! इम्रान खान यांच्या बहिणीच्या दाव्याने पाकिस्तानात गदारोळ; सायबर एजन्सीचे समन्स

Updated On: Jul 19, 2026 | 03:50 PM IST
जाहिरात
सारांश

पाकिस्तानचे माजी पंतप्रधान इम्रान खान यांची बहीण नूरीन नियाझी यांनी 'ऑपरेशन सिंदूर'ला मोठे यश संबोधत, भारताविरुद्धच्या विजयाच्या पाकिस्तानी लष्कराच्या दाव्यांवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले आहे.

imran khan sister noureen niazi summonsed cyber agency operation sindhoor india victory claim pakistan army

Noureen Niazi: 'ऑपरेशन सिंदूर'मध्ये भारताचा विजय! इम्रान खान यांच्या बहिणीच्या दाव्याने पाकिस्तानात गदारोळ; सायबर एजन्सीचे समन्स

Follow Us:
Follow Us:
विस्तार
  • नूरीन नियाझी यांना समन्स
  • लष्कराच्या दाव्यांवर प्रश्नचिन्ह
  • कायदेशीर कारवाईचा इशारा

पाकिस्तानचे राजकारण आणि तिथले लष्कर यांच्यातील अंतर्गत वाद आता एका नव्या वळणावर पोहोचला आहे. माजी पंतप्रधान इम्रान खान यांच्या बहीण नूरीन नियाझी यांनी ‘ऑपरेशन सिंदूर’ (Operation Sindhoor) संदर्भात केलेल्या एका वक्तव्यामुळे संपूर्ण पाकिस्तानात खळबळ उडाली आहे. भारताविरुद्धच्या संघर्षात पाकिस्तानी लष्कराच्या कथित विजयाच्या दाव्यांवर थेट प्रश्नचिन्ह उपस्थित करत, नूरीन यांनी या मोहिमेत भारताला मोठे यश मिळाल्याचे म्हटले होते. या विधानानंतर पाकिस्तानच्या राष्ट्रीय सायबर गुन्हे अन्वेषण संस्थेने (NCCIA) त्यांची गंभीर दखल घेतली असून, त्यांना अधिकृत समन्स बजावले आहे. नूरीन यांच्यावर देशाच्या सार्वभौम संस्थांविरोधात दिशाभूल करणारी आणि चिथावणीखोर वक्तव्ये केल्याचा आरोप ठेवण्यात आला आहे.

हा संपूर्ण वाद नूरीन नियाझी यांनी दिलेल्या एका स्फोटक मुलाखतीनंतर सुरू झाला. या मुलाखतीत त्यांनी मे २०२५ मध्ये झालेल्या भारत-पाकिस्तान संघर्षाचा उल्लेख केला होता. नूरीन यांच्या मते, भारत हा आकाराने आणि ताकदीने पाकिस्तानपेक्षा खूप मोठा आणि शक्तिशाली देश आहे, त्यामुळे या संघर्षात भारताने पाकिस्तानवर स्पष्ट विजय मिळवला होता. त्यांनी असाही दावा केला की, भारतीय हल्ल्यांमुळे पाकिस्तानी लष्कराची स्थिती अत्यंत नाजूक झाली होती आणि ते परिस्थिती हाताळण्यात पूर्णपणे अपयशी ठरले होते. या वक्तव्यामुळे पाकिस्तानी लष्कर आणि विद्यमान सरकारची आंतरराष्ट्रीय पातळीवर कोंडी झाली असून, देशभरात त्यांच्यावर तीव्र टीका केली जात आहे.

सायबर एजन्सीची नोटीस आणि कायदेशीर कारवाईचा इशारा

पाकिस्तानची प्रमुख तपास यंत्रणा असलेल्या ‘एनसीसीआयए’ने (NCCIA) १८ जुलै रोजी नूरीन नियाझी यांना कायदेशीर नोटीस पाठवली आहे. पाकिस्तानचे प्रसिद्ध वृत्तपत्र ‘डॉन’ (Dawn) च्या अहवालानुसार, या नोटीसमध्ये स्पष्ट नमूद करण्यात आले आहे की, नूरीन यांनी सरकारी संस्थांची प्रतिमा मलीन करण्याच्या आणि खोटा अजेंडा पसरवण्याच्या उद्देशाने सोशल मीडियावर आक्षेपार्ह मजकूर प्रसारित केला आहे. त्यांना सोमवार, २० जुलै २०२६ रोजी इस्लामाबादमधील सायबर गुन्हे अन्वेषण कार्यालयात चौकशीसाठी हजर राहण्याचे आदेश देण्यात आले आहेत.

जागतिक घडामोडी संबंधित बातम्या वाचण्यासाठी येथे क्लिक करा : IMFReport: डोनाल्ड ट्रम्प यांच्या आर्थिक धोरणांना आंतरराष्ट्रीय नाणेनिधीने दाखवला आरसा; शुल्कामुळे अमेरिकेत निकृष्ट वस्तूंचा पूर

नोटीसमधील गंभीर इशारा: जर नूरीन नियाझी ठरलेल्या वेळेत तपास यंत्रणेसमोर हजर झाल्या नाहीत, तर त्यांच्याकडे स्वतःच्या बचावासाठी कोणताही पुरावा किंवा युक्तिवाद नाही असे गृहीत धरले जाईल. नोटीसचे उल्लंघन करणे हा पाकिस्तान दंड संहितेच्या (PPC) कलम १७४ अंतर्गत कायदेशीर गुन्हा मानला जातो, ज्यामुळे त्यांच्यावर थेट अटकेची किंवा इतर कठोर कायदेशीर कारवाईची टांगती तलवार निर्माण झाली आहे.

नूरीन नियाझी यांचे लष्करावर गंभीर आरोप आणि आंतरराष्ट्रीय तडजोड

आपल्या मुलाखतीत नूरीन नियाझी यांनी केवळ युद्धातील पराभवाचाच उल्लेख केला नाही, तर तत्कालीन लष्करी आणि राजकीय नेतृत्वावर अत्यंत गंभीर आरोप केले आहेत. त्यांनी सांगितले की, भारतीय सैन्याच्या आक्रमकतेमुळे पाकिस्तानचे लष्करी प्रशासन इतके हादरले होते की, त्यांनी आंतरराष्ट्रीय समुदायाकडे तातडीने हस्तक्षेप करण्याची आणि भारतासोबत मध्यस्थी करण्याची याचना केली होती. यादरम्यान अमेरिकेचे नेतृत्व आणि आंतरराष्ट्रीय अटींनुसार काही गुप्त तडजोडी करण्यात आल्याचा दावाही त्यांनी केला.

जागतिक घडामोडी संबंधित बातम्या वाचण्यासाठी येथे क्लिक करा : Netanyahu Arrest : नेतान्याहू यांच्या न्यूयॉर्क दौऱ्यावर करणार अटक? न्यूयॉर्कचे महापौर झोहरान ममदानी यांचा कायदेशीर मास्टरप्लॅन

त्याहूनही धक्कादायक म्हणजे, नूरीन यांनी दावा केला की भारताच्या दबावामुळे आणि स्वतःचे अस्तित्व वाचवण्यासाठी पाकिस्तानी प्रशासनाने काही आंतरराष्ट्रीय अटी मान्य केल्या होत्या. संघर्ष संपल्यानंतर पाकिस्तानचे लष्करप्रमुख असीम मुनीर आणि पंतप्रधान शहबाज शरीफ यांनी जनतेची दिशाभूल करण्यासाठी एक काल्पनिक कथा रचली. लष्कराने ‘ऑपरेशन सिंदूर’ हा पाकिस्तानचा विजय असल्याचे भासवून जनतेमध्ये खोटा आनंद साजरा करण्यास सुरुवात केली, जेणेकरून पडद्यामागे झालेल्या तडजोडींवरून लोकांचे लक्ष विचलित करता येईल. मात्र, आता इम्रान खान यांच्या बहिणीनेच या दाव्यांची हवा काढून घेतल्याने पाकिस्तानातील अंतर्गत राजकीय वातावरण कमालीचे तापले आहे.

Web Title: Imran khan sister noureen niazi summonsed cyber agency operation sindhoor india victory claim pakistan army

Get Latest  Marathi News ,  Maharashtra News and  Marathi News from Politics,  Election News ,  Sports News ,  Entertainment News,  Business News and   Religion News only on Navarashtra.com

Published On: Jul 19, 2026 | 03:50 PM

Topics:  

संबंधित बातम्या

IMFReport: डोनाल्ड ट्रम्प यांच्या आर्थिक धोरणांना आंतरराष्ट्रीय नाणेनिधीने दाखवला आरसा; शुल्कामुळे अमेरिकेत निकृष्ट वस्तूंचा पूर
1

IMFReport: डोनाल्ड ट्रम्प यांच्या आर्थिक धोरणांना आंतरराष्ट्रीय नाणेनिधीने दाखवला आरसा; शुल्कामुळे अमेरिकेत निकृष्ट वस्तूंचा पूर

India Japan Bullet Train : भारतावर जपानच्या माजी मंत्र्यांचा गंभीर आरोप; बुलेट ट्रेन प्रकल्पावरुन वाद
2

India Japan Bullet Train : भारतावर जपानच्या माजी मंत्र्यांचा गंभीर आरोप; बुलेट ट्रेन प्रकल्पावरुन वाद

Netanyahu Arrest : नेतान्याहू यांच्या न्यूयॉर्क दौऱ्यावर करणार अटक? न्यूयॉर्कचे महापौर झोहरान ममदानी यांचा कायदेशीर मास्टरप्लॅन
3

Netanyahu Arrest : नेतान्याहू यांच्या न्यूयॉर्क दौऱ्यावर करणार अटक? न्यूयॉर्कचे महापौर झोहरान ममदानी यांचा कायदेशीर मास्टरप्लॅन

US Visa Rules : व्हिसा नियमात मोठा बदल! US मध्ये राहण्याची मर्यादा आता ४ वर्षे; लाखो भारतीयांना धोका
4

US Visa Rules : व्हिसा नियमात मोठा बदल! US मध्ये राहण्याची मर्यादा आता ४ वर्षे; लाखो भारतीयांना धोका

ताज्या बातम्या

पुढे वाचा
Noureen Niazi: ‘ऑपरेशन सिंदूर’मध्ये भारताचा विजय! इम्रान खान यांच्या बहिणीच्या दाव्याने पाकिस्तानात गदारोळ; सायबर एजन्सीचे समन्स

Noureen Niazi: ‘ऑपरेशन सिंदूर’मध्ये भारताचा विजय! इम्रान खान यांच्या बहिणीच्या दाव्याने पाकिस्तानात गदारोळ; सायबर एजन्सीचे समन्स

Jul 19, 2026 | 03:50 PM
कडेकोट सुरक्षेनंतरही ‘रामायण’चा ट्रेलर लीक; रणबीर कपूरच्या दमदार एन्ट्रीने वाढवली चाहत्यांची उत्सुकता

कडेकोट सुरक्षेनंतरही ‘रामायण’चा ट्रेलर लीक; रणबीर कपूरच्या दमदार एन्ट्रीने वाढवली चाहत्यांची उत्सुकता

Jul 19, 2026 | 03:39 PM
महागाईचा भडका उडणार; गव्हाच्या दरात तब्बल 8 टक्क्यांची वाढ तर खाद्यतेलही आता…

महागाईचा भडका उडणार; गव्हाच्या दरात तब्बल 8 टक्क्यांची वाढ तर खाद्यतेलही आता…

Jul 19, 2026 | 03:37 PM
Facebook Down: देशभरात फेसबुक ठप्प! लाखो युजर्सना लॉगइन करण्यात अडचण; काय आहे यामागील कारण?

Facebook Down: देशभरात फेसबुक ठप्प! लाखो युजर्सना लॉगइन करण्यात अडचण; काय आहे यामागील कारण?

Jul 19, 2026 | 03:35 PM
‘हे तर लोकशाहीचे सीरियल रेपिस्ट’; सहा खासदारांच्या विलिनीकरणावरून संजय राऊतांचा शिंदे गटावर घणाघात

‘हे तर लोकशाहीचे सीरियल रेपिस्ट’; सहा खासदारांच्या विलिनीकरणावरून संजय राऊतांचा शिंदे गटावर घणाघात

Jul 19, 2026 | 03:33 PM
Doctors Strike Suspended : IMA चा महत्त्वाचा निर्णय, डॉक्टरांचा सोमवारचा संप तात्पुरता स्थगित

Doctors Strike Suspended : IMA चा महत्त्वाचा निर्णय, डॉक्टरांचा सोमवारचा संप तात्पुरता स्थगित

Jul 19, 2026 | 03:32 PM
Jagannath Puri: श्रीजगन्नाथांच्या मूर्तींचे रहस्य काय? विश्वकर्मांची अट आणि अपूर्ण मूर्तींची कथा जाणून घ्या

Jagannath Puri: श्रीजगन्नाथांच्या मूर्तींचे रहस्य काय? विश्वकर्मांची अट आणि अपूर्ण मूर्तींची कथा जाणून घ्या

Jul 19, 2026 | 03:30 PM

व्हिडिओ

पुढे बघा
Jaykumar Gore Bullet : सोलापूरचे पालकमंत्री जयकुमार गोरे थेट बुलेटवरून विठ्ठल दर्शन रांगेत!

Jaykumar Gore Bullet : सोलापूरचे पालकमंत्री जयकुमार गोरे थेट बुलेटवरून विठ्ठल दर्शन रांगेत!

Jul 19, 2026 | 03:23 PM
Sangli स्मार्ट मीटर बदला, अन्यथा राज्यव्यापी आंदोलन! हभप तुकाराम बाबा महाराजांचा महावितरणला थेट इशारा

Sangli स्मार्ट मीटर बदला, अन्यथा राज्यव्यापी आंदोलन! हभप तुकाराम बाबा महाराजांचा महावितरणला थेट इशारा

Jul 19, 2026 | 03:16 PM
Akola: रेल्वेच्या कामामुळे ३०० एकर शेती पाण्याखाली! हिवरखेडमध्ये संतप्त शेतकऱ्यांचे ‘जलसमाधी’ आंदोलन

Akola: रेल्वेच्या कामामुळे ३०० एकर शेती पाण्याखाली! हिवरखेडमध्ये संतप्त शेतकऱ्यांचे ‘जलसमाधी’ आंदोलन

Jul 18, 2026 | 03:34 PM
AHILYANAGAR : विद्यार्थी आंदोलन दडपण्यासाठी सरकारकडून दडपशाही, किरण काळेंचा गंभीर आरोप

AHILYANAGAR : विद्यार्थी आंदोलन दडपण्यासाठी सरकारकडून दडपशाही, किरण काळेंचा गंभीर आरोप

Jul 18, 2026 | 03:29 PM
Kolhapur: मुलगी झाली म्हणून छळ! माहेरून पैशांची मागणी, विवाहितेला बेदम मारहाण

Kolhapur: मुलगी झाली म्हणून छळ! माहेरून पैशांची मागणी, विवाहितेला बेदम मारहाण

Jul 16, 2026 | 07:35 PM
Virar: दरवर्षीच्या पुराला कायमचा पूर्णविराम? वसई-विरारसाठी 5 ते 7 वर्षांचा ब्लूप्रिंट तयार

Virar: दरवर्षीच्या पुराला कायमचा पूर्णविराम? वसई-विरारसाठी 5 ते 7 वर्षांचा ब्लूप्रिंट तयार

Jul 16, 2026 | 07:32 PM
Ashish Shelar : ‘जुना असो वा नवा… सर्वांना एकत्र घेऊन जाणार’

Ashish Shelar : ‘जुना असो वा नवा… सर्वांना एकत्र घेऊन जाणार’

Jul 15, 2026 | 04:16 PM
अ‍ॅपमध्ये वाचा