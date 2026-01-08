Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News

नितिन गडकरींची मोठी घोषणा! रस्ते अपघातात जखमी होणाऱ्यांना मिळणार १.५ लाखांपर्यंत मोफत उपचार; तर मदत करणाऱ्यांना…

Nitin Gadkari News: केंद्रीय मंत्री नितीन गडकरी यांनी २७ राज्यांच्या बैठकीत रस्ते सुरक्षिततेबाबत मोठे निर्णय घेतले. अपघातग्रस्तांना १.५ लाखांपर्यंत मोफत उपचार आणि मदत करणाऱ्याला २५ हजारांचे बक्षीस मिळणार आहे.

Updated On: Jan 08, 2026 | 09:42 PM
नितिन गडकरींची मोठी घोषणा! रस्ते अपघातात जखमी होणाऱ्यांना मिळणार १.५ लाखांपर्यंत मोफत उपचार (Photo Credit- X)

नितिन गडकरींची मोठी घोषणा! रस्ते अपघातात जखमी होणाऱ्यांना मिळणार १.५ लाखांपर्यंत मोफत उपचार (Photo Credit- X)

  • नितीन गडकरींचा मोठा निर्णय
  • रस्ते अपघातग्रस्तांना १.५ लाखांपर्यंत मोफत उपचार
  • मदत करणाऱ्या ‘राहवीरांना’ मिळणार २५ हजारांचे बक्षीस
Road Accident News: देशातील रस्ते सुरक्षा, परिवहन सुधारणा आणि नागरिक सुविधा अधिक सक्षम करण्यासाठी केंद्रीय रस्ते वाहतूक आणि महामार्ग मंत्री नितीन गडकरी (Nitin Gadkari) यांच्या उपस्थितीत २७ राज्यांच्या परिवहन मंत्र्यांची एक महत्त्वाची राष्ट्रीय बैठक पार पडली. या बैठकीत रस्ते अपघातातील मृत्यूदर कमी करण्यासाठी आणि जखमींना तातडीने मदत मिळवून देण्यासाठी अनेक मोठ्या निर्णयांवर शिक्कामोर्तब करण्यात आले.

१.५ लाखांपर्यंत कॅशलेस उपचार

बैठकीतील सर्वात महत्त्वाचा निर्णय म्हणजे ‘कॅशलेस ट्रीटमेंट स्कीम’. आता देशातील कोणत्याही रस्त्यावर अपघाताचा बळी ठरलेल्या व्यक्तीला अपघातानंतरच्या पहिल्या ७ दिवसांपर्यंत १.५ लाख रुपयांपर्यंतचे मोफत (कॅशलेस) उपचार मिळतील. यापूर्वी ही योजना आसाम, चंदीगड, पंजाब आणि हरियाणा यांसारख्या राज्यांत यशस्वी ठरली असून, आता ती संपूर्ण देशात लागू केली जात आहे.

मदत करणाऱ्यांना २५ हजारांचे बक्षीस

अपघातात जखमी झालेल्या व्यक्तीला तातडीने रुग्णालयात पोहोचवून त्याचे प्राण वाचवणाऱ्या नागरिकांचा सन्मान करण्यासाठी सरकारने मोठा निर्णय घेतला आहे. अशा व्यक्तींना आता ‘राहवीर’ म्हटले जाईल आणि त्यांना सरकारकडून २५,००० रुपयांचे प्रोत्साहनपर बक्षीस दिले जाईल.

हिट अँड रन प्रकरणांत वाढीव भरपाई

‘हिट अँड रन’ प्रकरणांमधील नुकसानभरपाईच्या रकमेतही मोठी वाढ करण्यात आली आहे. आता गंभीर जखमी झालेल्या व्यक्तीला ५०,००० रुपये आणि मृत्यू झाल्यास वारसांना २ लाख रुपये नुकसानभरपाई दिली जाणार आहे. सध्या अशा प्रकरणांत क्लेम दाखल होण्याचे प्रमाण केवळ १७% असल्याने, राज्यांनी या योजनेबाबत अधिक जागरूकता पसरवावी, असे निर्देशही गडकरी यांनी दिले.

बसेससाठी नवीन ‘बॉडी कोड’ आणि सुरक्षितता

गेल्या तीन महिन्यांत झालेल्या भीषण बस अपघातांनंतर सरकारने बसच्या डिझाइनबाबत कठोर नियम लागू केले आहेत. आता स्लीपर कोच बसेस केवळ नामांकित ऑटोमोबाईल कंपन्याच बनवू शकतील. सर्व बसेसमध्ये फायर डिटेक्शन, इमर्जन्सी एक्झिट, लायटिंग आणि ड्रायव्हरसाठी ‘ड्राउझीनेस अलर्ट’ (झोप येत असल्यास इशारा देणारी यंत्रणा) अनिवार्य असेल. शहरातील सर्व नवीन बसेस ‘लो-फ्लोर’ असतील, ज्यात रॅम्प, लिफ्ट आणि व्हीलचेअरची सोय असेल.

तंत्रज्ञान आणि भविष्यातील सुधारणा

नितीन गडकरी यांनी वाहनांच्या सुरक्षिततेसाठी V2V (व्हीकल-टू-व्हीकल) कम्युनिकेशन तंत्रज्ञानावर भर दिला आहे. या तंत्रज्ञानामुळे वाहने एकमेकांना ‘रियल टाइम’ माहिती देऊन ८० टक्क्यांपर्यंत अपघात रोखू शकतील. तसेच, आगामी संसद सत्रात मोटर वाहन कायद्यात (Motor Vehicle Act) ६१ नवीन सुधारणा प्रस्तावित केल्या जाणार आहेत.

‘झिरो फेटॅलिटी’ जिल्ह्यांचे लक्ष्य

देशातील सर्वाधिक अपघात होणाऱ्या १०० जिल्ह्यांची यादी सरकारने जाहीर केली आहे. या जिल्ह्यांमध्ये ‘झिरो फेटॅलिटी डिस्ट्रिक्ट’ प्रोग्राम राबवला जाणार आहे. यामध्ये स्थानिक प्रशासनाच्या मदतीने अपघातांचे प्रमाण शून्यावर आणण्यासाठी वैज्ञानिक पद्धतींचा अवलंब केला जाईल.

Published On: Jan 08, 2026 | 09:39 PM

