Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News
In Trends:

Bachchu Kadu Sangharsha Yatra : बच्चू कडू पुन्हा मैदानात! शेतकऱ्यांसाठी 250 किलोमीटरीच ‘संघर्ष यात्रा’

अमरावती जिल्ह्यातील मेळघाट भागातील शेतकरी, आदिवासी, कामगार आणि स्थानिक नागरिकांच्या मूलभूत समस्या मांडण्यासाठी बच्चू कडू यांनी २५० किलोमीटरची संघर्ष यात्रा काढणार आहे.

Updated On: Feb 20, 2026 | 01:07 PM
Bachchu Kadu's 250-kilometer Sangharsha Yatra in Melghat for farmer loan waiver

शेतकरी कर्जमाफीसाठी मेळघाटमध्ये बच्चू कडूंची 250 किलोमीटरची संघर्ष यात्रा काढली (फोटो - सोशल मीडिया)

Follow Us:
Follow Us:
  • बच्चू कडू यांची मेळघाटमध्ये संघर्ष यात्रा
  • शेतकऱ्यांच्या कर्जमुक्तीसाठी बच्चू कडू आक्रमक
  • मेळघाटमधील आदिवासींना न्याय मिळवून देणार – कडू
Bachchu Kadu Sangharsha Yatra : मेळघाट : महाराष्ट्रामध्ये शेतकऱ्यांना अद्याप कर्जमाफी झालेली नाही. यावरुन विरोधकांनी अनेकदा सरकारवर टीकास्त्र डागले आहे. लवकरच राज्याचे अर्थसंकल्पीय अधिवेशन होणार आहे. यामध्ये तरी बळीराजाला दिलासा मिळणार का याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे. दरम्यान. प्रहार संघटनेचे नेते बच्चू कडू (Bacchu Kadu) यांनी शेतकऱ्यांच्या हितासाठी आवाज उठवण्याचा निर्णय घेतला आहे. अमरावती जिल्ह्यातील मेळघाट भागातील शेतकरी, आदिवासी, कामगार आणि स्थानिक नागरिकांच्या मूलभूत समस्या मांडण्यासाठी बच्चू कडू यांनी २५० किलोमीटरची संघर्ष यात्रा काढणार असल्याचे घोषित केले. (Maharashtra Politics)

माजी मंत्री बच्चू कडू यांनी सोशल मीडिया पोस्टद्वारे या निषेध मोर्चाची घोषणा केली. या सोशल मीडिया पोस्टनुसार, ही संघर्ष यात्रा १ मार्चपासून ९ मार्चपर्यंत चालेल. याची सुरुवात सेमाडोह येथून सुरू होईल आणि चिखलदरा येथे संपेल. ९ मार्च रोजी, या पदयात्रेचा उद्देश महाराष्ट्र सरकारला कर्जमाफीच्या आश्वासनांची आठवण करून देणे आणि विकासापासून दूर असलेल्या मेळघाटमधील आदिवासींना न्याय मिळवून देणे आहे अशी घोषणा बच्चू कडू यांनी केली आहे.

हे देखील वाचा : राज्यसभा खासदारकीवरुन महाविकास आघाडीमध्ये वादंग? शरद पवार की उद्धव ठाकरे कोणाला मिळणार संधी?

बच्चू कडू यांची संघर्षयात्रा ही चिखलदरा, सलोना, काटकुंभ, खडीमल, जारिदा, हतरु, रायपूर, सेमाडोह या मार्गावरुन जाणार आहे. मेळघाट आणि दुर्गम भाग हा आजही प्रमुख प्रवाहापासून वेगळा आहे. अनेक विकासयोजना आणि सुविधांपासून वंचित आहे. यामध्ये शेतकऱ्यांचे कर्ज, आरोग्य सुविधा, शिक्षणाचा अभाव आणि वीज, पाणी, रस्ते अशा सुविधा नसल्याने बच्चू कडू यांनी आक्रमक भूमिका घेत संघर्ष यात्रा काढण्याचा निर्णय घेतला आहे.

हे देखील वाचा :  ‘ब्लॅक बॉक्स’मधील गुपिते उघड होणार? DFDR डेटा यशस्वीपणे डाउनलोड

संघर्ष यात्रेबाबत बच्चू कडू म्हणाले की, “राज्य सरकार कर्जमुक्तीसाठी कामाला लागल्याचे समजत आहे ही आनंदाची बाब आहे. मात्र कर्जमुक्तीसाठी 30 जूनपर्यंत आम्ही वाट पाहू नाहीतर महाराष्ट्रात रेल्वेचे एकही चाक धावू देणार नाही. गट सचिवांच्या माध्यमातून शेतकऱ्यांची सर्व कागदपत्रे आम्ही सरकारकडे दिली मात्र सरकार कर्जमुक्ती करणार असून ही कर्जमुक्ती चालू वर्षाची असेल का याबाबत संभ्रम निर्माण झाला आहे, चालू वर्षातील 2025-26 मध्ये कर्जमाफी मिळणे आवश्यक आहे. गांधींच्या मार्गाने आमची ही संघर्षयात्रा असेल मात्र आम्ही भगतसिंगाच्या मार्गानेही आम्ही जाऊ शकतो,” असा इशारा प्रहार नेते आणि माजी मंत्री बच्चू कडू यांनी दिला आहे.

Web Title: Bachchu kadus 250 kilometer sangharsha yatra in melghat for farmer loan waiver

Get Latest  Marathi News ,  Maharashtra News and  Marathi News from Politics,  Election News ,  Sports News ,  Entertainment News,  Business News and   Religion News only on Navarashtra.com

Published On: Feb 20, 2026 | 01:07 PM

Topics:  

संबंधित बातम्या

तेलंगणामध्ये प्रादेशिक पक्षाची ताकद मजबूत; स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणूकीत भाजपला बसला मोठा धक्का
1

तेलंगणामध्ये प्रादेशिक पक्षाची ताकद मजबूत; स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणूकीत भाजपला बसला मोठा धक्का

“भाजपविरोधी विचारसरणी एकत्र यावी, हा आमचा उद्देश; राष्ट्रवादीसोबत युतीचे जयंत पाटलांनी स्पष्ट सांगितले कारण
2

“भाजपविरोधी विचारसरणी एकत्र यावी, हा आमचा उद्देश; राष्ट्रवादीसोबत युतीचे जयंत पाटलांनी स्पष्ट सांगितले कारण

आम आदमी पक्षाच्या सभेतच DGP, मुख्य सचिवांचे भाषण; शासकीय नियमांचे उल्लंघन?
3

आम आदमी पक्षाच्या सभेतच DGP, मुख्य सचिवांचे भाषण; शासकीय नियमांचे उल्लंघन?

Rajya Sabha MP Election : महाराष्ट्रसह 10 राज्यातील राज्यसभा निवडणूका जाहीर; शरद पवार पुन्हा खासदारकी स्वीकारणार का?
4

Rajya Sabha MP Election : महाराष्ट्रसह 10 राज्यातील राज्यसभा निवडणूका जाहीर; शरद पवार पुन्हा खासदारकी स्वीकारणार का?

ताज्या बातम्या

पुढे वाचा
Jeffrey Epstein Case: अघोरी नार्सिसिस्ट! एपस्टीनच्या अत्याचाराला बळी पडलेल्या  रिना ओहचा धक्कादायक खुलासा

Jeffrey Epstein Case: अघोरी नार्सिसिस्ट! एपस्टीनच्या अत्याचाराला बळी पडलेल्या  रिना ओहचा धक्कादायक खुलासा

Feb 20, 2026 | 01:52 PM
अमृतसरमध्ये मोठा ट्विस्ट! ‘उडने की आशा’त सिमरनची धमाकेदार एंट्री; सचिन-सायलीच्या नात्यात नवे वादळ

अमृतसरमध्ये मोठा ट्विस्ट! ‘उडने की आशा’त सिमरनची धमाकेदार एंट्री; सचिन-सायलीच्या नात्यात नवे वादळ

Feb 20, 2026 | 01:44 PM
पुन्हा युद्धाचं सावट?, इराणमध्ये लढाऊ विमान कोसळून वैमानिकाचा मृत्यू; ट्रम्प यांनी दिलेली हल्ल्याची धमकी…

पुन्हा युद्धाचं सावट?, इराणमध्ये लढाऊ विमान कोसळून वैमानिकाचा मृत्यू; ट्रम्प यांनी दिलेली हल्ल्याची धमकी…

Feb 20, 2026 | 01:40 PM
लग्नाच्या आमिषाने PSI चा तरुणीवर वारंवार अत्याचार; विविध ठिकाणी लॉजवर नेलं अन्…

लग्नाच्या आमिषाने PSI चा तरुणीवर वारंवार अत्याचार; विविध ठिकाणी लॉजवर नेलं अन्…

Feb 20, 2026 | 01:39 PM
केवळ 6,500 रुपयांत Samsung Galaxy S26 Ultra? अधिकृत लाँचिंगपूर्वीच क्लोन फोनचा बाजारात धुमाकूळ! इंस्टाग्रामवर व्हिडीओ Viral

केवळ 6,500 रुपयांत Samsung Galaxy S26 Ultra? अधिकृत लाँचिंगपूर्वीच क्लोन फोनचा बाजारात धुमाकूळ! इंस्टाग्रामवर व्हिडीओ Viral

Feb 20, 2026 | 01:27 PM
कमवाकवस्तीत गॅस सिलेंडरचा भीषण स्फोट; बिर्याणी हॉटेल आगीत जळून खाक

कमवाकवस्तीत गॅस सिलेंडरचा भीषण स्फोट; बिर्याणी हॉटेल आगीत जळून खाक

Feb 20, 2026 | 01:25 PM
भारत अ महिला संघाने Women’s Asia Cup Rising Stars च्या फायनलमध्ये मारली एन्ट्री! विजेतेपदाच्या लढतीसाठी पाकिस्तानशी सामना होणार?

भारत अ महिला संघाने Women’s Asia Cup Rising Stars च्या फायनलमध्ये मारली एन्ट्री! विजेतेपदाच्या लढतीसाठी पाकिस्तानशी सामना होणार?

Feb 20, 2026 | 01:19 PM

व्हिडिओ

पुढे बघा
Sangli News : वाचन चळवळी बरोबर छत्रपतींचे विचार रुजवण्याचा प्रयत्न

Sangli News : वाचन चळवळी बरोबर छत्रपतींचे विचार रुजवण्याचा प्रयत्न

Feb 19, 2026 | 07:59 PM
Nalasopara : आता लोकलमध्ये चढण्यासाठी लावावी लागणार रांग; रेल्वे प्रशासनाचा मोठा निर्णय

Nalasopara : आता लोकलमध्ये चढण्यासाठी लावावी लागणार रांग; रेल्वे प्रशासनाचा मोठा निर्णय

Feb 19, 2026 | 07:48 PM
Pimpri Chinchwad : लहान वस्तूंवर साकारल्या शिवरायांच्या सूक्ष्म मनोहारी प्रतिमा

Pimpri Chinchwad : लहान वस्तूंवर साकारल्या शिवरायांच्या सूक्ष्म मनोहारी प्रतिमा

Feb 19, 2026 | 07:45 PM
राष्ट्रवादीच्या विलीनीकरणाची घाई कोणाला? सुनेत्रावहिनींच्या हाती सगळ्या चाव्या?

राष्ट्रवादीच्या विलीनीकरणाची घाई कोणाला? सुनेत्रावहिनींच्या हाती सगळ्या चाव्या?

Feb 19, 2026 | 07:40 PM
Solapur News : संबंधित अधिकाऱ्याला निलंबित करण्याची शिवभक्तांची मागणी

Solapur News : संबंधित अधिकाऱ्याला निलंबित करण्याची शिवभक्तांची मागणी

Feb 19, 2026 | 07:26 PM
Dhule Crime News : लग्नात दोन गटात तुफान राडा; ३ जणांची निर्घृण हत्या

Dhule Crime News : लग्नात दोन गटात तुफान राडा; ३ जणांची निर्घृण हत्या

Feb 19, 2026 | 07:22 PM
Rohit Pawar चे नवे आरोप, कुठला नेता अडकणार?

Rohit Pawar चे नवे आरोप, कुठला नेता अडकणार?

Feb 19, 2026 | 03:27 PM