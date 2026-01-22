Political News : फक्त नावात गांधी असून चालत नाही तर…! तेजप्रताप यादव यांचा राहुल गांधींवर निशाणा

Political News : राष्ट्रीय जनता दल पक्षाचे सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव (Lalu Prasad Yadav) यांचे मोठे पुत्र आणि माजी आरोग्य मंत्री तेज प्रताप यादव यांनी काँग्रेस नेते राहुल गांधींवर (Rahul Gandhi) जोरदार टीका केली आहे. त्यांनी महात्मा गांधींच्या आदर्शांचे पालन करण्याच्या त्यांच्या दाव्यांवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले. मनरेगाचे नाव बदलणे हे महात्मा गांधींचा अपमान आहे या राहुल गांधींच्या आरोपाला उत्तर देताना तेज प्रताप यादव म्हणाले की, एखाद्याच्या नावापुढे “गांधी” जोडल्याने कोणी गांधीवादी तत्वांचे अनुयायी होत नाही.
तेज प्रताप यांनी विचारले, “कोण गांधींचा अपमान करत आहे आणि कोण नाही याची त्यांना इतकी काळजी का आहे? ते गोळी चालवतात. महात्मा गांधी कधी गोळी चालवत होते का? ते (राहुल गांधी) जीन्स आणि शर्ट घालतात का? महात्मा गांधींनी जीन्स आणि शर्ट घातले होते का?” असे प्रश्न तेज प्रताप यांनी उपस्थित केले.
राहुल गांधी जीन्स आणि टी-शर्ट का घालतात?
तेज प्रताप यादव म्हणाले की, महात्मा गांधींनी देशभरात साधेपणा आणि स्वावलंबनाचे प्रतीक म्हणून चरखा आणि खादीचा प्रचार केला. जर गांधीजी खादीचे समर्थक होते तर राहुल गांधी जीन्स आणि टी-शर्ट का घालतात असा प्रश्न त्यांनी विचारला. लालू प्रसाद यादव यांचे ज्येष्ठ पुत्र यांनी आरोप केला की, राहुल गांधी त्यांच्या आदर्शांचे पालन करत नाहीत आणि प्रतीकात्मकतेशिवाय वैयक्तिक आचरण ढोंगीपणा आहे.
महात्मा गांधी साधेपणा आणि त्यागाचे प्रतीक
तेज प्रताप म्हणाले की, एखाद्याच्या नावात किंवा पदवीत “गांधी” जोडल्याने माणूस संत होत नाही. महात्मा गांधी हे केवळ एक विचारसरणी नव्हते, तर साधेपणा, संयम आणि त्यागाचे मूर्त स्वरूप होते. तेज प्रताप म्हणाले की, गांधीवादी मूल्यांचा वापर करणाऱ्या नेत्यांनी केवळ त्यांच्या भाषणातच नव्हे तर त्यांच्या जीवनशैलीत आणि आचरणातही हे प्रतिबिंबित केले पाहिजे.
तेज प्रताप यादव भाजपशी जवळीक दाखवत आहेत
हे लक्षात घेतले पाहिजे की गेल्या काही आठवड्यात, विशेषतः बिहार विधानसभा निवडणुकीच्या निकालानंतर, तेज प्रताप यादव यांनी इंडिया अलायन्स नेत्यांवर आणि राहुल गांधींवर टीका केली आहे. त्यांनी भाजप नेत्यांशीही जवळीक दाखवली आहे. मकर संक्रांतीच्या दिवशी, तेज प्रताप यादव उपमुख्यमंत्री विजय कुमार सिन्हा यांच्या निवासस्थानी भेट देऊन त्यांचे स्वागत केले. दोघांनी फोटो काढला. तथापि, तेज प्रताप यादव एनडीएमध्ये सामील होतील का असे विचारले असता, दोन्ही नेत्यांनी सांगितले की योग्य वेळी घोषणा केली जाईल.