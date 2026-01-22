Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News

झारखंडमध्ये रेल्वेचा भीषण अपघात! रेल्वेची ट्रकला धडक, बॅरिकेड तोडून ट्रक गेला फरफटत

झारखंडमध्ये एक मोठा रेल्वे अपघात झाला. देवघरमध्ये हावडा-झारखंड मुख्य रेल्वे मार्गावर एक मोठा अपघात झाला. रोहिणी-नवाडीह रेल्वे क्रॉसिंगवर एका अनियंत्रित ट्रकची ट्रेनशी टक्कर झाली.

Updated On: Jan 22, 2026 | 04:58 PM
झारखंडमध्ये रेल्वेचा भीषण अपघात! रेल्वेची ट्रकला धडक, बॅरिकेड तोडून ट्रक गेला फरफटत

झारखंडमध्ये रेल्वेचा भीषण अपघात! रेल्वेची ट्रकला धडक, बॅरिकेड तोडून ट्रक गेला फरफटत

झारखंडमधील देवघरमध्ये हावडा-झारखंड मुख्य रेल्वे मार्गावरील रोहिणी-नवाडीह क्रॉसिंगजवळ एका वेगाने येणाऱ्या ट्रक आणि ट्रेनमध्ये मोठी टक्कर झाली आहे. या धडकेमुळे ट्रकचा पुढचा भाग पूर्णपणे उद्ध्वस्त झाला. घटनास्थळी एका मोटारसायकललाही धडक बसली. या घटनेमुळे संपूर्ण परिसरात घबराट पसरली आहे. स्थानिक रहिवासी आणि सुरक्षा दलांच्या मदतीने मदतकार्य सुरू करण्यात आले आहे, परंतु या अपघातामुळे मुख्य रेल्वे मार्गावरील रेल्वे वाहतूक पूर्णपणे ठप्प झाली आहे.

पूर्व रेल्वेच्या हावडा-दिल्ली रेल्वे मार्गाच्या आसनसोल विभागात एक मोठा रेल्वे अपघात थोडक्यात टळला. १३५१० डाउन गोंडा-आसनसोल एक्सप्रेस कुम्राबाद रोहिणी आणि शंकरपूर रेल्वे स्थानकांदरम्यान असलेल्या क्रॉसिंग क्रमांक २७ वर लेव्हल क्रॉसिंगवर उभ्या असलेल्या ट्रकला धडकली.

ट्रकने दुचाकीला दिली धडक

प्रत्यक्षदर्शींच्या मते, ट्रेनशी धडकल्यानंतर ट्रकचे नियंत्रण सुटले आणि ती दुचाकीवर उलटली. दुचाकी ट्रकखाली अडकली, ज्यामुळे दोघे गंभीर जखमी झाले. गावकऱ्यांनी तातडीने मदत केली आणि दोन्ही जखमींना ट्रकखाली बाहेर काढले आणि जवळच्या आरोग्य केंद्रात दाखल केले, जिथे त्यांची प्रकृती चिंताजनक आहे.

रेल्वे आणि रस्ते वाहतूक ठप्प

टक्कर झाल्यानंतर हावडा-झारखंड मुख्य रेल्वे मार्गावरील रेल्वे वाहतूक ठप्प झाली आहे. दरम्यान, ट्रकचा ढिगारा आणि रेल्वे क्रॉसिंगवर अडकलेल्या दुचाकीमुळे रस्त्यावर वाहनांच्या लांब रांगा लागल्या आहेत. रेल्वे आणि स्थानिक प्रशासन वाहतूक पूर्ववत करण्यासाठी क्रेन आणि इतर यंत्रसामग्रीचा वापर करत आहे.

अपघातानंतर लगेचच, सुरक्षेच्या कारणास्तव डाउन आणि अप दोन्ही मार्गांवरील रेल्वे वाहतूक थांबवण्यात आली. सकाळी ९:३८ च्या सुमारास ही दुर्घटना घडली. वृत्तानुसार, एका तासाहून अधिक काळ रेल्वे वाहतूक विस्कळीत होती. अपघाताची माहिती मिळताच, आसनसोल रेल्वे विभागातील सर्व अधिकारी घटनास्थळी पोहोचले आणि स्थानिक रेल्वे अधिकाऱ्यांकडून घटनेची सर्व माहिती गोळा केली. रेल्वे प्रशासनाने ट्रॅक मोकळा केला, त्यानंतर परिस्थिती हळूहळू सामान्य झाली. सकाळी १०:५५ च्या सुमारास अप मार्ग पुन्हा सुरू करण्यात आला.

या घटनेबद्दल रेल्वेने काय म्हटले?

रेल्वेने सध्या रुळांवर वाहतूक पूर्ववत केली जात आहे आणि अपघाताचे कारण तपासले जात आहे. देवघर येथे झालेल्या ट्रेन-ट्रक अपघाताच्या चौकशीचे आदेश रेल्वेने दिले आहेत. सूत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार, रेल्वे फाटक उघडे होते, त्यामुळेच ट्रक रुळांवर आला. पूर्व रेल्वेच्या एका अधिकाऱ्याने सांगितले की, रेल्वे वाहतूक आता पूर्णपणे पूर्ववत झाली आहे आणि अप आणि डाउन दोन्ही मार्गांवर गाड्या पुन्हा सुरू झाल्या आहेत.

पूर्व रेल्वेच्या सीपीआरओच्या मते, फाटक कसे उघडे राहिले याचा तपास सुरू आहे. ट्रेनला पुढे जाण्याचा सिग्नल देण्यात आला होता का आणि गर्दीतील कोणीतरी फाटक उघडले का याचीही चौकशी केली जाईल. रेल्वे तपास अधिकाऱ्यांची एक टीम घटनास्थळी उपस्थित आहे आणि संपूर्ण घटनेची सविस्तर चौकशी करत आहे. रेल्वेच्या म्हणण्यानुसार, या घटनेत कोणीही गंभीर जखमी झाले नाही.

Published On: Jan 22, 2026 | 04:58 PM

