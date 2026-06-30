काळजी घ्या ! देशातील हवामानात होतोय कमालीचा बदल; बालकांवर गंभीर परिणाम

नवी दिल्ली : भारतातील जवळजवळ प्रत्येक मूल (९९.६६ टक्के) किमान एका हवामान धोक्याचा सामना करत आहे. भारतातील ४११.६२ दशलक्ष मुले किमान दोन हवामान धोक्यांचा, तर २३४.२४ दशलक्ष मुले तीन हवामान धोक्यांचा सामना करत आहेत, असा इशारा संयुक्त राष्ट्र बाल निधी (युनिसेफ) च्या ‘चिल्ड्रन्स क्लायमेट रिस्क रिपोर्ट २०२६’ मध्ये देण्यात आला आहे.
१६ जून रोजी हा अहवाल प्रसिद्ध झाला आहे. या धोक्यांमध्ये किनारपट्टीवरील पूर, दुष्काळ, तीव्र उष्णता, आग, उष्णतेच्या लाटा, नदीला येणारा पूर, धुळीची वादळे आणि उष्णकटिबंधीय वादळे यांचा समावेश आहे. या धोक्यांचा आरोग्य, शिक्षण आणि परिणाम होतो. भारतातील सर्वांत सामान्य जगण्यावर परिस्थिती म्हणजे दुष्काळ आणि तीव्र उष्णता एकाच वेळी उद्भवणे, ज्यामुळे १५८.८ दशलक्ष मुलांवर परिणाम होतो. किमान ८४.१ दशलक्ष मुले उष्णकटिबंधीय वादळे, दुष्काळ आणि तीव्र उष्णता यांच्या एकत्रित धोक्याचा सामना करत आहेत.
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येणारा पूर, दुष्काळ आणि तीव तर ३८.५ दशलक्ष मुले नदीला उष्णता यांच्या एकत्रित धोक्याचा सामना करत आहेत. हा अहवाल वायू प्रदूषण आणि मलेरियासारख्या आजारांसारख्या हवामान-संवेदनशील धोक्यांशी मुलांच्या होणाऱ्या संपर्काचेही परीक्षण करतो. अहवालानुसार, देशातील अंदाजे ४२१ दशलक्ष मुले (९८.७४ टक्के) वायू प्रदूषणाच्या (पीएम २.५) धोकादायक पातळीच्या संपर्कात आहेत. या तीव्र दुष्काळामुळे पिके नष्ट होऊ शकतात आणि अन्न असुरक्षितता वाढू शकते.
सुकी वनस्पती भडकवू शकते वणव्यांना
दुष्काळामुळे शिल्लक राहिलेली सुकी वनस्पती वणव्यांना भडकवू शकते, वायू प्रदूषण वाढवू शकते आणि वर्षाच्या उत्तरार्धात अचानक येणाऱ्या पुराचा धोका वाढवू शकते. हे पूर घरे, शाळा आणि रुग्णालये यांसारख्या पायाभूत सुविधा नष्ट करू शकतात, समुदायांना विस्थापित करू शकतात आणि पाण्याद्वारे पसरणारे आजार पसरवू शकतात.
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