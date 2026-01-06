Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News

  • India »
  Sonia Gandhi Admitted To Delhi Ganga Ram Hospital News In Marathi

Sonia Gandhi: सोनिया गांधी यांची प्रकृती पुन्हा बिघडली, दिल्लीतील गंगाराम रुग्णालयात दाखल

Sonia Gandhi Health : ज्येष्ठ काँग्रेस नेत्या सोनिया गांधी यांच्या प्रकृतीबाबत महत्त्वाची बातमी समोर आली आहे. सोनिया गांधी यांना सर गंगाराम रुग्णालयात दाखल करण्यात आले आहे.

Updated On: Jan 06, 2026 | 12:43 PM
सोनिया गांधी यांची प्रकृती पुन्हा बिघडली, दिल्लीतील गंगाराम रुग्णालयात दाखल

सोनिया गांधी यांची प्रकृती पुन्हा बिघडली, दिल्लीतील गंगाराम रुग्णालयात दाखल

  • सोनिया गांधी यांची प्रकृती पुन्हा बिघडली
  • दिल्लीतील गंगाराम रुग्णालयात दाखल
  • प्रकृती सध्या स्थिर
Sonia Gandhi Health Update News Marathi : ज्येष्ठ काँग्रेस नेत्या सोनिया गांधी यांच्या प्रकृतीबाबत महत्त्वाची माहिती समोर येत आहे. मिळालेल्या माहितीनुसार, काँग्रेस नेत्या सोनिया गांधी यांना सर गंगा राम रुग्णालयात दाखल करण्यात आले आहे. त्यांची प्रकृती सध्या स्थिर असून रुग्णालयात तज्ज्ञांच्या देखरेखीखाली आहेत. सोनिया गांधी यांना नियमित तपासणीसाठी सर गंगा राम रुग्णालयात दाखल करण्यात आले आहे.

काँग्रेस नेत्या सोनिया गांधी गेल्या काही काळापासून खोकल्याचा त्रास सहन करत आहेत आणि वेळोवेळी तपासणीसाठी येत आहेत. विशेषतः शहरातील प्रदूषणामुळे ही समस्या उद्भवली आहे, अशी माहिती मिळली. सोमवारी संध्याकाळी सोनिया गांधी यांना सर गंगा राम रुग्णालयात दाखल करण्यात आले होते. सोनिया गांधी यांनी डिसेंबर २०२५ मध्ये त्यांचा ७९ वा वाढदिवस साजरा केला. डॉक्टर सोनिया गांधी यांच्या प्रकृतीवर लक्ष ठेवून आहेत. सध्या त्या बारकाईने निरीक्षणाखाली आहेत. त्यांच्या चाचण्या पूर्ण होताच आणि त्यांची प्रकृती पूर्णपणे स्थिर होताच, त्यांना रुग्णालयातून सोडण्यात येईल. सोनिया गांधी यांनी यापूर्वी नियमित तपासणीसाठी सर गंगा राम रुग्णालयात भेट दिली आहे.

रुग्णालयातील सूत्रांनी सांगितले की, सोनिया गांधी नियमित तपासणीसाठी रुग्णालयात आल्या होत्या आणि त्यांना तिथेच दाखल करण्यात आले होते. दीर्घकालीन खोकला आहे आणि त्या वारंवार तपासणीसाठी येत असतात, विशेषतः दिल्लीतील प्रदूषणामुळे. त्यांना सोमवारी संध्याकाळी दाखल करण्यात आले होते.

यापूर्वी, काँग्रेस संसदीय पक्षाच्या नेत्या सोनिया गांधी यांना पोटाशी संबंधित समस्यांमुळे गेल्या वर्षी जूनमध्ये सर गंगा राम रुग्णालयात दाखल करण्यात आले होते. रुग्णालयाने जारी केलेल्या निवेदनात म्हटले आहे की राज्यसभा खासदाराला रुग्णालयाच्या गॅस्ट्रोएन्टेरोलॉजी विभागात निरीक्षणाखाली ठेवण्यात आले होते. काही दिवसांपूर्वी सोनिया गांधी हिमाचल प्रदेशात होत्या आणि काही अस्वस्थता जाणवल्यानंतर त्यांना ७ जून रोजी हिमाचल प्रदेशची राजधानी शिमला येथील इंदिरा गांधी मेडिकल कॉलेज आणि रुग्णालयात दाखल करण्यात आले होते.

शिमलानंतर त्यांना दिल्लीत दाखल

त्यांच्या रुग्णालयात दाखल करण्याबाबत, हिमाचल प्रदेशच्या मुख्यमंत्र्यांचे प्रमुख सल्लागार (माध्यम) नरेश चौहान यांनी सांगितले की, काही किरकोळ आरोग्य समस्यांमुळे काँग्रेस संसदीय पक्षाच्या नेत्याला नियमित आरोग्य तपासणीसाठी आणण्यात आले होते. डॉक्टरांनी त्यांची तपासणी केली आणि त्यांची प्रकृती स्थिर असल्याचे घोषित केले. शिमलाहून आल्यानंतर काही दिवसांनी त्यांना दिल्लीत दाखल करण्यात आले.

Published On: Jan 06, 2026 | 12:43 PM

