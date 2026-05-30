Sunil Ambekar : 1947 मध्ये RSS मजबूत असता तर इतिहास बदलला असता? देशाच्या फाळणीवर सुनील आंबेकरांचे मोठे वक्तव्य

Updated On: May 30, 2026 | 11:34 AM IST
सारांश

1947 मध्ये RSS अधिक मजबूत असता तर भारताची फाळणी टाळता आली असती, असा दावा RSS चे अखिल भारतीय प्रचार प्रमुख सुनील आंबेकर यांनी केला. फाळणीच्या काळात संघाने निर्वासितांना मदत, सुरक्षा आणि सामाजिक समन्वयाचे काम केल्याचा दावाही त्यांनी केला. त्यांच्या वक्तव्यामुळे नव्या राजकीय चर्चांना उधाण आले आहे.

Rashtriya Swayamsevak Sangh News: राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाचे (RSS) प्रसिद्धी प्रमुख सुनील आंबेकर यांनी असा दावा केला आहे की, जर १९४७ साली आरएसएस अधिक मजबूत असता, तर देशाची फाळणी झाली नसती. आंबेकर यांनी फाळणीचे वर्णन देशासाठी सर्वात क्लेशकारक घटनांपैकी एक असे केले. त्यांनी यावर जोर दिला की, त्यावेळी आरएसएस आजच्याइतका मजबूत नव्हता, तरीही त्याने हिंदूंचे संरक्षण आणि पुनर्वसन करण्यासाठी काम केले. हे लक्षात घेण्यासारखे आहे की, ब्रिटिशांनी देश सोडताच धर्माच्या आधारावर फाळणी झाली. जिनांच्या आग्रहानंतर पाकिस्तानची निर्मिती झाली.

फाटणीमुळे लोकांमध्ये प्रचंड संताप निर्माण झाला

सुनील आंबेकर यांनी एका अनौपचारिक संभाषणात सांगितले की, देशाची फाळणी ही सर्वात क्लेशकारक घटना होती. जेव्हा १९४७ मध्ये भारताला स्वातंत्र्य मिळाले, तेव्हा आरएसएसला जितके मजबूत व्हायचे होते किंवा आज आहे तितका तो मजबूत नव्हता. जर त्यावेळी आरएसएस अधिक मजबूत असता, तर देशाची कधीच फाळणी झाली नसती. तरीही, आरएसएसने हिंदूंचे संरक्षण आणि पुनर्वसन करण्यासाठी सर्वतोपरी प्रयत्न केले. आंबेकर म्हणाले की, फाळणीमुळे तत्कालीन व्यवस्थेबद्दल लोकांमध्ये प्रचंड संताप होता.

आरएसएस कोणाचाही द्वेष करत नाही…

राजकीय फायद्यासाठी आरएसएसबद्दल पसरवल्या जाणाऱ्या चुकीच्या माहितीवर आरएसएसचे प्रसिद्धी प्रमुख सुनील आंबेकर यांनी पुढे भाष्य केले. ते म्हणाले की, आरएसएस समाजातील सर्व घटकांशी संवादावर विश्वास ठेवते आणि कोणाचाही द्वेष करत नाही. ते म्हणाले की, राजकीय फायद्यासाठी आरएसएसबद्दल अनेकदा विविध चुकीची माहिती पसरवली जाते, मात्र वास्तवात आरएसएस कोणाचाही द्वेष करत नाही किंवा कोणालाही शत्रू मानत नाही. आरएसएस प्रत्येकाला आपले मानते आणि समाजातील सर्व घटकांशी संवादावर विश्वास ठेवते. आरएसएस प्रत्येकाशी चर्चा आणि संवादासाठी नेहमीच तयार असते. आरएसएसचे वैचारिक नेते सध्या डॉ. मोहन भागवत आहेत.

पाकिस्तानसोबतच्या चर्चेवर आंबेकर यांचे भाष्य

पाकिस्तानसोबतच्या चर्चेसंदर्भात आरएसएसचे सरचिटणीस दत्तात्रेय होसाबळे यांनी केलेल्या वक्तव्यावरही आंबेकर यांनी आपले मत व्यक्त केले. आरएसएसच्या भूमिकेची अधिक सखोल तपासणी केली पाहिजे. ते म्हणाले की, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ तळागाळातील समस्या सोडवण्यावर आणि लोकांमध्ये संवाद कायम ठेवण्यावर विश्वास ठेवतो. राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाच्या भूमिकेचे अधिक सखोल परीक्षण करून ती समजून घेतली पाहिजे, असे ते म्हणाले. त्यांनी पुढे सांगितले की, दत्तात्रेय होसबळे यांनीही हेच मत व्यक्त केले होते. आंबेकर यांनी यावर जोर दिला. ते म्हणाले की, दोन्ही देशांमधील सरकार-सरकार स्तरावरील चर्चा ही एक राजकीय आणि राजनैतिक बाब आहे. राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाने अशा बाबींवर कोणालाही सल्ला दिलेला नाही आणि भविष्यातही देणार नाही.

दत्तात्रेय होसबळे काय म्हणाले?

राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघात दुसऱ्या क्रमांकावर असलेले होसबळे फार कमी बोलतात. काहीही झाले तरी संवादाची खिडकी नेहमीच खुली राहिली पाहिजे. होसबळे यांच्या मते, दोन्ही देशांचे प्राचीन सांस्कृतिक संबंध आहेत आणि ते एकेकाळी एक राष्ट्र होते. त्यामुळे व्हिसा, व्यापार आणि क्रीडा यांसारखे उपक्रम थांबवले जाऊ नयेत. होसाबाले यांनी मान्य केले की पाकिस्तानच्या राजकीय आणि लष्करी नेतृत्वावर विश्वास ठेवता येणार नाही, आणि म्हणूनच, विचारवंत, खेळाडू, शास्त्रज्ञ आणि सामान्य नागरिकांनी (नागरी समाजाने) शांततेसाठी पुढे आले पाहिजे. त्यांनी असेही म्हटले की दहशतवाद किंवा कोणत्याही सीमापार हल्ल्याच्या (जसे की पुलवामा घटना) घटनेत, भारताने आपली सुरक्षा आणि राष्ट्रीय आत्मसन्मान जपण्यासाठी जोरदार आणि निर्णायक प्रत्युत्तर दिले पाहिजे.

शिक्षकांसाठी मोठी संधी! राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार म्हणजे काय? कोणाला मिळतो सन्मान, नोंदणीसह संपूर्ण माहिती जाणून घ्या
शिक्षकांसाठी मोठी संधी! राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार म्हणजे काय? कोणाला मिळतो सन्मान, नोंदणीसह संपूर्ण माहिती जाणून घ्या

