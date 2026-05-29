Supreme Court चा निकाल आणि क्रॅश झाला ‘हा’ शेअर, आज तब्बल 16 टक्क्यांनी गडगडले भाव!

Updated On: May 29, 2026 | 03:39 PM IST
गेमिंग कंपन्यांबाबतचा आपला पूर्वीचा निर्णय कायम ठेवत, सर्वोच्च न्यायालयाने एक निकाल दिला आहे; ज्यामुळे शुक्रवारी या कंपन्यांच्या शेअर्सच्या किमतीत मोठी घसरण झालेली पाहायला मिळाली. विशेषतः, 'डेल्टा कॉर्प लिमिटेड'च्या शेअर्सच्या किमतीत सर्वाधिक घट दिसून आली. नेमका काय परिणाम झालाय समजून घेऊयात.

Stock Crashes 16 Percent : शेअर मार्केटवर कोणत्या निर्णयाचा कसा परिणाम येईल सांगता येत नाही. आताही गेमिंग कंपन्यांबाबतचा आपला पूर्वीचा निर्णय कायम ठेवत, सर्वोच्च न्यायालयाने एक निकाल दिला आहे; ज्यामुळे शुक्रवारी या कंपन्यांच्या शेअर्सच्या किमतीत मोठी घसरण झालेली पाहायला मिळाली. विशेषतः, 'डेल्टा कॉर्प लिमिटेड'च्या शेअर्सच्या किमतीत सर्वाधिक घट दिसून आली.

किती टक्क्यांची घसरण?

सुरुवातीच्या व्यवहारांमध्ये, या शेअर्सची किंमत १६.०४ टक्क्यांनी कोसळून ₹६८ च्या नीचांकी पातळीवर पोहोचली. यापूर्वी, गेमिंग आणि कॅसिनो क्षेत्रातील या कंपनीचे समभाग ₹७१.६३ या पातळीवर व्यवहार करत होते, ज्यात ११.५६ टक्क्यांची घट नोंदवली गेली होती. ही पातळी गाठण्यापूर्वी, गेल्या तीन महिन्यांच्या कालावधीत या शेअर्सने १७.०७ टक्क्यांची वाढ नोंदवली होती.

सर्वोच्च न्यायालयाचा कोणता निर्णय?

आज शेअर्सच्या किमतीत झालेली ही मोठी घसरण, सर्वोच्च न्यायालयाच्या एका निर्णयाचा परिणाम आहे. या निर्णयाद्वारे न्यायालयाने ऑनलाइन गेमिंग कंपन्यांना लागू असलेल्या २८ टक्के जीएसटीची घटनात्मक वैधता कायम ठेवली आहे, तसेच या कंपन्यांवर आकारण्यात आलेल्या ₹१ लाख कोटींहून अधिक रकमेच्या कर-मागण्यांनाही वैध ठरवले आहे.

सर्वोच्च न्यायालयाचं म्हणणं काय?

सर्वोच्च न्यायालयाने असा निर्णय दिला की, ऑनलाइन गेमिंग प्लॅटफॉर्म्सना केवळ ‘मध्यस्थ’ म्हणून मानले जाऊ शकत नाही; तसेच, अशा उपक्रमांचा समावेश GST कायद्यांतर्गत ‘दावा करण्यायोग्य हक्कांच्या’ म्हणजेच Actionable Claims कक्षेत होतो, असेही न्यायालयाने स्पष्ट केले. याव्यतिरिक्त, २८% जीएसटी आकारणी ही वैध असल्याचे निरीक्षणही सर्वोच्च न्यायालयाने नोंदवले आणि त्यामुळे, ही आकारणी पूर्वलक्षी प्रभावाने लागू केली जाऊ शकते, असेही नमूद केले. हा निर्णय ऑनलाइन गेमिंग कंपन्यांसाठी एक मोठा धक्का ठरला असून, यानंतर त्यांच्या शेअर्सच्या किमतीत लक्षणीय घसरण दिसून आली आहे. ‘डेल्टा कॉर्प’सोबतच, इतरही अनेक गेमिंग कंपन्यांच्या शेअर्समध्ये घसरण झाली आहे.

‘डेल्टा कॉर्प’व्यतिरिक्त, ‘नझारा टेक्नॉलॉजीज लिमिटेड’च्या समभागांमध्येही घसरण नोंदवली गेली. NSE च्या माहितीनुसार, ‘नझारा टेक्नॉलॉजीज’चा समभाग १.५२ टक्क्यांनी घसरून ₹२८५.१० या पातळीवर व्यवहार करत होता. याव्यतिरिक्त, ‘वन मोबिक्विक’च्या समभागांमध्येही घसरण दिसून आली.

डेल्टा कॉर्पने मार्च २०२५ मध्ये संपलेल्या तिमाहीसाठी निराशाजनक आर्थिक कामगिरी नोंदवली आहे. आर्थिक वर्ष २६ च्या चौथ्या तिमाहीत, कंपनीच्या एकत्रित निव्वळ नफ्यात वार्षिक आधारावर ९० टक्क्यांची मोठी घट झाली असून, तो ₹१६.४५ कोटींवर आला आहे. या तिमाहीत कामकाजातून मिळणाऱ्या महसुलातही वार्षिक आधारावर ११.७२ टक्क्यांची घट दिसून आली असून, तो ₹१६१.२५ कोटी राहिला; यासोबतच कंपनीने ₹५.५१ कोटींचा असाधारण तोटाही नोंदवला आहे.
डिसेंबर २०२५ च्या तिमाहीतील महसूल ₹१६०.२८ कोटी राहिला. मागील वर्षाच्या याच तिमाहीत नोंदवल्या गेलेल्या ₹१६०.२८ कोटींच्या तुलनेत यात १५.१९ टक्क्यांची किरकोळ वाढ झाली आहे. आर्थिक वर्ष २६ च्या चौथ्या तिमाहीतील एकूण खर्च ३.१६ टक्क्यांनी कमी होऊन ₹१४९.१९ कोटींवर आला; मागील वर्षाच्या याच कालावधीत हा खर्च ₹१५४.०६ कोटी इतका होता.

Published On: May 29, 2026 | 03:39 PM

