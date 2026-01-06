उत्तर प्रदेशच्या SIR यादीतून २.८९ कोटी लोकांची नावे होणार बाद; निवडणूक आयोगाकडे लागले सर्वांचे लक्ष

UP SIR : उत्तर प्रदेश : उत्तर प्रदेशात SIR च्या पहिल्या फेरीत मोठ्या संख्येने मतदार वगळण्यात आले आहेत. SIR पूर्वी, उत्तर प्रदेशात 15 करोड 44 लाख 30 हजार 92 मतदार होते. मात्र आता त्यांची संख्या कमी झाली आहे. आता मतदारांची संख्या 12 करोड 55 लाख 55 हजार 984 झाली आहे. एकूण २८.८७४ दशलक्ष (१८.७०%) नावे वगळण्यात आली आहेत. SIR नंतरची ही आकडेवारी वाचून सर्वांना आश्चर्य व्यक्त केले जात आहे.
उत्तर प्रदेशात २८.९ कोटी मतदार कमी
खरं तर, SIR च्या आधीच्या मतदार यादीत १५४.४३ दशलक्ष मतदारांचा समावेश होता. SIR च्या पहिल्या फेरीनंतर, मतदारांची संख्या १२५.५५५ दशलक्ष झाली, ज्यामुळे सध्या मतदार यादीतून वगळलेल्या लोकांची एकूण संख्या २८.८७४ दशलक्ष झाली आहे. याचा अर्थ असा की अंदाजे १८.७० टक्के मतदार वगळण्यात आले आहेत.
मतदारांची नावे का वगळण्यात आली?
वगळण्यात आलेल्या मतदारांमध्ये मृत मतदारांची संख्या 46 लाख 23 हजार 796 आहे. सुमारे २.९९ टक्के मतदारांचा मृत्यू झाला आहे. दरम्यान, 79 लाख 52 हजार 190मतदार गैरहजर आढळले आहे. ५.१५% कायमचे स्थलांतरित झाले आहे. कायमचे स्थलांतरित मतदारांची संख्या सध्या १.२९७७ दशलक्ष ४७२ आहे. २.५४७ दशलक्ष मतदार आधीच नोंदणीकृत आहेत.
उत्तर प्रदेशात, जिल्हावार एसआयआर अहवालात प्रमुख शहरे मागे आहेत; निवडणूक आयोग आज मसुदा यादी जाहीर करेल. उत्तर प्रदेश एसआयआरमध्ये राजधानी लखनऊ मागे आहे, जिथे १.२ दशलक्षाहून अधिक मते वगळण्यात आली आहेत. प्रयागराज १.१५६ दशलक्ष मते वगळण्यात आली आहेत. त्याचप्रमाणे, कानपूरमध्ये ९ लाखांहून अधिक मते नाकारण्यात आली, आग्र्यात ८ लाख ३६ हजार ९६५ मते नाकारण्यात आली, गाझियाबादमध्ये ८ लाख १८ हजार ३२५ मते नाकारण्यात आली, बरेलीमध्ये ७ लाख १४ हजार ७६८ मते नाकारण्यात आली, मेरठमध्ये ६ लाख ६५ हजार ६४७ मते नाकारण्यात आली. त्याचप्रमाणे, जौनपूरमध्ये ५ लाख ८९ हजार ५४६ मते नाकारण्यात आली, वाराणसीमध्ये ५ लाख ७३ हजार २१७ मते नाकारण्यात आली, गोरखपूरमध्ये ६,४५,६३४ मते नाकारण्यात आली आणि गौतम बुद्ध नगरमध्ये ४,४७,४७९ मते नाकारण्यात आली.