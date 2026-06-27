शनिवार, 27 जून 2026
Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News
Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News
In Trends:
जाहिरात

Good News ! नवजात बालकांना आता सरकार देणार सोन्याची अंगठी; निवडणुकीतील आश्वासनांची पूर्तता

Updated On: Jun 27, 2026 | 01:44 PM IST
जाहिरात
सारांश

'थाई मामन गोल्ड रिंग योजना' (नवजात बालकांसाठी एक ग्रॅम सोन्याची अंगठी) योजनेची अंमलबजावणी, देखरेख आणि व्यवस्थापनासाठी तामिळनाडू सरकार 'राज्य प्रकल्प कार्यक्रम व्यवस्थापन युनिट' स्थापन करणार आहे.

Good News ! नवजात बालकांना आता सरकार देणार सोन्याची अंगठी; निवडणुकीतील आश्वासनांची पूर्तता

Good News ! नवजात बालकांना आता सरकार देणार सोन्याची अंगठी; निवडणुकीतील आश्वासनांची पूर्तता

Follow Us:
Follow Us:
विस्तार

चेन्नई : आत्तापर्यंत आपण निवडणुकीच्या काळात अनेक आश्वासने ऐकली असतील. मात्र, काही आश्वासनांची पूर्तता होते. तर अनेक आश्वासने ही आश्वासनेच राहतात. पण, तामिळनाडू सरकार याला अपवाद ठरताना दिसत आहे. कारण, मुख्यमंत्री सी. जोसेफ विजय यांचे सरकार आता नवजात बालकांना सोन्याची अंगठी देणार असल्याची माहिती समोर आली आहे.

‘थाई मामन गोल्ड रिंग योजना’ (नवजात बालकांसाठी एक ग्रॅम सोन्याची अंगठी) योजनेची अंमलबजावणी, देखरेख आणि व्यवस्थापनासाठी तामिळनाडू सरकार ‘राज्य प्रकल्प कार्यक्रम व्यवस्थापन युनिट’ स्थापन करणार आहे. राज्यातील सरकारी रुग्णालयामध्ये जन्मलेल्या प्रत्येक नवजात बालकाला आजच्या दरानुसार १३,६०० रुपये किमतीची सोन्याची अंगठी मिळणार आहे.

‘थायम्मन सीर’ (मामाकडून भेट) नावाच्या सांस्कृतिक परंपरेचा भाग म्हणून नवजात बालकाच्या स्वागतासाठी आणि कुटुंबाला आशीर्वाद देण्यासाठी ही अंगठी दिली जाईल. थिममन थंगा मोतिरम थिट्टम योजनेअंतर्गत सरकारी वैद्यकीय संस्थामध्ये जन्मलेल्या मुलांसाठी एक ग्रॅम सोन्याची अंगठी ही प्रसूतीचा आनंद आणि मातृत्वाचे महत्व साजरे करते. त्यामुळे ही अंगठी कौतुक आणि स्मरणाचे प्रतीक आहे. माजी मुख्यमंत्री सी. एन. आण्णादुराई यांच्या जयंतीदिनी, 15 सप्टेंबर रोजी विजय या योजनेचा शुभारंभ करतील.

राज्य सरकारी आदेशात म्हटले आहे की, या योजनेद्वारे सरकार आपल्या संस्थांमध्ये जन्मलेला प्रत्येक बालकासाठी मामाची भूमिका बजावेल आणि स्वागत म्हणून सोन्याची अंगठी भेट देईल. २३ एप्रिलच्या विधानसभा निवडणुकीपूर्वी विजय यांनी राज्यात जन्मलेल्या प्रत्येक बालकाला मामा म्हणून सोन्याची अंगठी भेट देण्याचे वचन दिले होते. त्यानुसार, आता ही वचनपूर्ती होताना दिसत आहे.

शिक्षणासाठी सरकारकडून दरमहा २२५० रुपये मदत

मुंबई विभागातील सर्व भागामध्ये क्रांतिज्योती सावित्रिबाई फुले योजनेअंतंर्गत एकल माता असणाऱ्या २६७७७ विद्यार्थांकडून अर्ज मागवण्यात आले आहेत. सदर योजना प्रभावीपणे राबवण्यासाठी भाजपा प्रदेश कार्यकारिणीचे निमंत्रित सदस्य तसेच शिक्षण महासंघ मुंबई व कोकण विभाग अध्यक्ष अनिल बोरनारे यांनी मुंबई विभागीय शिक्षण उपसंचालकांकडे निवेदन दिले होते. या निवेदनाची दखल घेत शिक्षण उपसंचालकांनी मुंबई, ठाणे, रायगड आणि पालघर या जिल्ह्यांमधील शिक्षण अधिकाऱ्यांना आदेश देऊन ही योजना प्रभावीपणे राबवण्याच्या सूचना दिल्या आहेत.

‘धर्मेंद्र प्रधान यांना इतका अहंकार?’; पेपर लीकचा विरोध करणाऱ्या विद्यार्थ्यांना देशद्रोही ठरवल्याने अरविंद केजरीवाल संतापले !

Web Title: The government will now give gold rings to newborn babies

Get Latest  Marathi News ,  Maharashtra News and  Marathi News from Politics,  Election News ,  Sports News ,  Entertainment News,  Business News and   Religion News only on Navarashtra.com

Published On: Jun 27, 2026 | 01:44 PM

Topics:  

संबंधित बातम्या

लाडकी बहीण योजनेतील अपात्र लाभार्थ्यांना मोठा दणका; सरकारी कर्मचाऱ्यांवर कारवाई, पैशांची होणार वसुली
1

लाडकी बहीण योजनेतील अपात्र लाभार्थ्यांना मोठा दणका; सरकारी कर्मचाऱ्यांवर कारवाई, पैशांची होणार वसुली

Ration Card : रेशन कार्डधारकांसाठी मोठा दिलासा! आता 35 किलोऐवजी प्रति व्यक्ती 7 किलो मोफत धान्य देण्याचा सरकारचा विचार
2

Ration Card : रेशन कार्डधारकांसाठी मोठा दिलासा! आता 35 किलोऐवजी प्रति व्यक्ती 7 किलो मोफत धान्य देण्याचा सरकारचा विचार

सुकन्या समृद्धी योजनेतील रक्कम 21 वर्षांपूर्वीही मिळणार; उच्च शिक्षण, विवाहासाठी अंशतः पैसे काढता येणार
3

सुकन्या समृद्धी योजनेतील रक्कम 21 वर्षांपूर्वीही मिळणार; उच्च शिक्षण, विवाहासाठी अंशतः पैसे काढता येणार

ताज्या बातम्या

पुढे वाचा
Good News ! नवजात बालकांना आता सरकार देणार सोन्याची अंगठी; निवडणुकीतील आश्वासनांची पूर्तता

Good News ! नवजात बालकांना आता सरकार देणार सोन्याची अंगठी; निवडणुकीतील आश्वासनांची पूर्तता

Jun 27, 2026 | 01:44 PM
8th Pay Commission: केंद्रीय कर्मचाऱ्यांच्या पगारावर सर्वात मोठे अपडेट, Fitment Factor बाबत मागण्या होणार पूर्ण?

8th Pay Commission: केंद्रीय कर्मचाऱ्यांच्या पगारावर सर्वात मोठे अपडेट, Fitment Factor बाबत मागण्या होणार पूर्ण?

Jun 27, 2026 | 01:31 PM
Beed Crime: अल्पवयीन मुलीने दिला बाळाला जन्म, गावात सोडतो म्हणत वाहनात बसवले अन्…

Beed Crime: अल्पवयीन मुलीने दिला बाळाला जन्म, गावात सोडतो म्हणत वाहनात बसवले अन्…

Jun 27, 2026 | 01:31 PM
FIFA World Cup 2026 मध्ये मोठा उलटफेर! अवघ्या 5 लाख लोकसंख्येच्या केप व्हर्डेची नॉकआऊटमध्ये धडक; आता अर्जेंटिनाचे आव्हान

FIFA World Cup 2026 मध्ये मोठा उलटफेर! अवघ्या 5 लाख लोकसंख्येच्या केप व्हर्डेची नॉकआऊटमध्ये धडक; आता अर्जेंटिनाचे आव्हान

Jun 27, 2026 | 01:30 PM
RBI old notes ban : अरे देवा! पुन्हा एकदा नोटबंदी? ‘महात्मा गांधी’ मालिकेतील नोटांवर RBI चा मोठा निर्णय; बँकिंग क्षेत्रात खळबळ

RBI old notes ban : अरे देवा! पुन्हा एकदा नोटबंदी? ‘महात्मा गांधी’ मालिकेतील नोटांवर RBI चा मोठा निर्णय; बँकिंग क्षेत्रात खळबळ

Jun 27, 2026 | 01:23 PM
वडगाव पोलिसांची बेकायदा धंद्यांवर धडक कारवाई; टाकवे बुद्रुक येथे गांजासह प्रतिबंधित पानमसाला जप्त

वडगाव पोलिसांची बेकायदा धंद्यांवर धडक कारवाई; टाकवे बुद्रुक येथे गांजासह प्रतिबंधित पानमसाला जप्त

Jun 27, 2026 | 01:18 PM
TET Exam Cancelled: उद्या होणारी टीईटी परीक्षा खरोखरच रद्द? पेपर फुटल्याच्या वृत्ताने उमेदवारांमध्ये खळबळ; काय आहे सत्य?

TET Exam Cancelled: उद्या होणारी टीईटी परीक्षा खरोखरच रद्द? पेपर फुटल्याच्या वृत्ताने उमेदवारांमध्ये खळबळ; काय आहे सत्य?

Jun 27, 2026 | 01:17 PM

व्हिडिओ

पुढे बघा
AHILYANAGAR : साई सेवा पतसंस्थेविरोधात ठेवीदार आक्रमक; MPID अंतर्गत गुन्हा दाखल करण्याची मागणी

AHILYANAGAR : साई सेवा पतसंस्थेविरोधात ठेवीदार आक्रमक; MPID अंतर्गत गुन्हा दाखल करण्याची मागणी

Jun 25, 2026 | 03:44 PM
MUMBAI LOCAL CRIME : किरकोळ वादातून २१ वर्षीय मयंक लोहारचा बळी; लोकल प्रवासी भयभीत

MUMBAI LOCAL CRIME : किरकोळ वादातून २१ वर्षीय मयंक लोहारचा बळी; लोकल प्रवासी भयभीत

Jun 25, 2026 | 03:41 PM
AHILYANAGAR : भर पावसात पारनेरमध्ये शेतकऱ्यांचा जनआक्रोश मोर्चा, शेतकऱ्यांची सरकारविरोधात घोषणाबाजी

AHILYANAGAR : भर पावसात पारनेरमध्ये शेतकऱ्यांचा जनआक्रोश मोर्चा, शेतकऱ्यांची सरकारविरोधात घोषणाबाजी

Jun 24, 2026 | 03:35 PM
VIRAR : मुंबई हादरली! धावत्या लोकलमध्ये तरुणाची हत्या, धारदार चाकूने वार करत पाडला रक्ताचा सडा

VIRAR : मुंबई हादरली! धावत्या लोकलमध्ये तरुणाची हत्या, धारदार चाकूने वार करत पाडला रक्ताचा सडा

Jun 24, 2026 | 03:31 PM
Satara Vidhan Parishad विजयानंतर धैर्यशील कदमांचे साताऱ्यात भव्य स्वागत, उद्यनराजेंची घेतली भेट

Satara Vidhan Parishad विजयानंतर धैर्यशील कदमांचे साताऱ्यात भव्य स्वागत, उद्यनराजेंची घेतली भेट

Jun 23, 2026 | 03:24 PM
Ahilyanagar: जनता मालक, अधिकारी सेवक! अण्णा हजारेंचा सरकारवर हल्लाबोल

Ahilyanagar: जनता मालक, अधिकारी सेवक! अण्णा हजारेंचा सरकारवर हल्लाबोल

Jun 23, 2026 | 03:21 PM
Beed sand mafia : सरपंचावरील हल्ल्याने बीड पेटले; हायवेवर १ तास जोरदार रास्ता रोको!

Beed sand mafia : सरपंचावरील हल्ल्याने बीड पेटले; हायवेवर १ तास जोरदार रास्ता रोको!

Jun 22, 2026 | 03:41 PM
अ‍ॅपमध्ये वाचा