काँग्रेसमध्ये TMC च्या विलीनीकरणाला हिरवा कंदील, ममता बॅनर्जी तयार, तर अभिषेक बॅनर्जींच्या राहुल गांधींसमोर ‘या’ अटी!

TMC आणि काँग्रेस यांच्या विलीनीकरणाचा प्रस्ताव मांडण्यासाठी सोनिया गांधी यांनी स्वतः ममता बॅनर्जी यांना फोन केला होता. सूत्रांच्या माहितीनुसार, गांधी यांनी सुचवले की जर ममता बॅनर्जी यांनी TMC चे विलीनीकरण केले, तर त्यांना काँग्रेसच्या राष्ट्रीय उपाध्यक्षपदी नियुक्त केले जाईल. तसेच, त्यांचे पुतणे आणि खासदार अभिषेक बॅनर्जी यांना पक्षाचे सरचिटणीसपद दिले जाईल.
Delhi : TMC MP Abhishek Banerjee leaves 10, Janpath after meeting LoP Rahul Gandhi. pic.twitter.com/KcRBlLMyLl — News Arena India (@NewsArenaIndia) June 10, 2026
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काँग्रेस संसदीय पक्षाच्या नेत्याने असा प्रस्ताव मांडला की, भाजपच्या राजकीय आक्रमणांचा विचार करता ममता बॅनर्जी यांनी आपला पक्ष काँग्रेसमध्ये विलीन करावा; अन्यथा, आम आदमी पक्षाला (AAP) ज्याप्रमाणे भाजपने त्रास दिला, तसाच त्रास त्यांनाही सहन करावा लागेल. शिवाय, स्वतःच्याच पक्षात अभिषेक बॅनर्जी यांच्या विरोधात असलेल्या अंतर्गत असंतोषामुळेही त्यांच्यासाठी परिस्थिती आव्हानात्मक बनली आहे. सूत्रांनी पुढे सांगितले की, ममता बॅनर्जी यांनी या प्रकरणावर निर्णय घेण्यासाठी काही दिवसांचा वेळ मागितला आहे.
TMC प्रमुख ममता बॅनर्जी यांनी काँग्रेस संसदीय पक्षाच्या अध्यक्षा सोनिया गांधी यांची त्यांच्या ‘१० जनपथ’ येथील निवासस्थानी दोन दिवसांत (८ आणि ९ जून) दोनदा भेट घेतल्यानंतर TMC-काँग्रेस विलीनीकरणाच्या चर्चांना उधाण आले. या भेटीदरम्यान दोन्ही नेत्यांमध्ये जिव्हाळ्याचे वातावरण दिसून आले. ममता आणि सोनिया यांनी एकमेकींची गळाभेटही घेतली. त्यानंतर, आज राहुल गांधी आणि अभिषेक बॅनर्जी यांच्यातही बैठक झाली. सूत्रांनुसार, ‘१० जनपथ’ येथे राहुल गांधी आणि अभिषेक बॅनर्जी यांच्यातील ही बैठक सुमारे दीड तास चालली.
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