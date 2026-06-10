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काँग्रेसमध्ये TMC च्या विलीनीकरणाला हिरवा कंदील, ममता बॅनर्जी तयार, तर अभिषेक बॅनर्जींच्या राहुल गांधींसमोर ‘या’ अटी!

Updated On: Jun 10, 2026 | 04:43 PM IST
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सारांश

TMC Merger In Congress: भाजपकडून टीएमसीवर (TMC) होणाऱ्या राजकीय हल्ल्यांच्या पार्श्वभूमीवर, काँग्रेस संसदीय पक्षाच्या नेत्याने ममता बॅनर्जी यांना आपला पक्ष काँग्रेसमध्ये विलीन करण्याचा प्रस्ताव दिला.

काँग्रेसमध्ये TMC च्या विलीनीकरणाला हिरवा कंदील (Photo Credit- X)

काँग्रेसमध्ये TMC च्या विलीनीकरणाला हिरवा कंदील (Photo Credit- X)

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विस्तार

 

  • काँग्रेसमध्ये TMC च्या विलीनीकरणाला हिरवा कंदील
  • ममता बॅनर्जी तयार
  • तर अभिषेक बॅनर्जींच्या राहुल गांधींसमोर ‘या’ अटी!
TMC Merger In Congress: पश्चिम बंगाल विधानसभा निवडणुकीतील पराभवानंतर, तृणमूल काँग्रेस (TMC) सध्या अत्यंत कठीण काळातून जात आहे. पक्षात पडलेल्या मोठ्या फुटीच्या पार्श्वभूमीवर, TMC आणि काँग्रेस यांच्या विलीनीकरणाबाबतच्या चर्चांनी जोर धरला आहे. दोन्ही पक्षांशी संबंधित सूत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार, सोनिया गांधी यांनी दिलेल्या प्रस्तावावर विचार करण्यास ममता बॅनर्जी तयार आहेत, परंतु त्यांनी अभिषेक बॅनर्जी यांच्यामार्फत राहुल गांधींसमोर काही अटी ठेवल्या आहेत. या प्रकरणाची मिळालेल्या माहितीनुसार, अभिषेक बॅनर्जी यांनी राहुल गांधींसोबतच्या बैठकीत यावर चर्चा केली. TMC नेत्याने अशी मागणी केली की, ममता बॅनर्जी यांना राज्यसभेवर पाठवले जावे आणि वरिष्ठ सभागृहात (राज्यसभेत) विरोधी पक्षनेतेपद दिले जावे. मात्र, या प्रस्तावावर काँग्रेस पक्षाची प्रतिक्रिया अद्याप समोर आलेली नाही.

ममता बॅनर्जी यांना सोनिया गांधींचा प्रस्ताव

TMC आणि काँग्रेस यांच्या विलीनीकरणाचा प्रस्ताव मांडण्यासाठी सोनिया गांधी यांनी स्वतः ममता बॅनर्जी यांना फोन केला होता. सूत्रांच्या माहितीनुसार, गांधी यांनी सुचवले की जर ममता बॅनर्जी यांनी TMC चे विलीनीकरण केले, तर त्यांना काँग्रेसच्या राष्ट्रीय उपाध्यक्षपदी नियुक्त केले जाईल. तसेच, त्यांचे पुतणे आणि खासदार अभिषेक बॅनर्जी यांना पक्षाचे सरचिटणीसपद दिले जाईल.

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संकटात सापडलेल्या TMC साठी एक आधार

काँग्रेस संसदीय पक्षाच्या नेत्याने असा प्रस्ताव मांडला की, भाजपच्या राजकीय आक्रमणांचा विचार करता ममता बॅनर्जी यांनी आपला पक्ष काँग्रेसमध्ये विलीन करावा; अन्यथा, आम आदमी पक्षाला (AAP) ज्याप्रमाणे भाजपने त्रास दिला, तसाच त्रास त्यांनाही सहन करावा लागेल. शिवाय, स्वतःच्याच पक्षात अभिषेक बॅनर्जी यांच्या विरोधात असलेल्या अंतर्गत असंतोषामुळेही त्यांच्यासाठी परिस्थिती आव्हानात्मक बनली आहे. सूत्रांनी पुढे सांगितले की, ममता बॅनर्जी यांनी या प्रकरणावर निर्णय घेण्यासाठी काही दिवसांचा वेळ मागितला आहे.

राहुल गांधी आणि अभिषेक बॅनर्जी यांच्यातील भेट

TMC प्रमुख ममता बॅनर्जी यांनी काँग्रेस संसदीय पक्षाच्या अध्यक्षा सोनिया गांधी यांची त्यांच्या ‘१० जनपथ’ येथील निवासस्थानी दोन दिवसांत (८ आणि ९ जून) दोनदा भेट घेतल्यानंतर TMC-काँग्रेस विलीनीकरणाच्या चर्चांना उधाण आले. या भेटीदरम्यान दोन्ही नेत्यांमध्ये जिव्हाळ्याचे वातावरण दिसून आले. ममता आणि सोनिया यांनी एकमेकींची गळाभेटही घेतली. त्यानंतर, आज राहुल गांधी आणि अभिषेक बॅनर्जी यांच्यातही बैठक झाली. सूत्रांनुसार, ‘१० जनपथ’ येथे राहुल गांधी आणि अभिषेक बॅनर्जी यांच्यातील ही बैठक सुमारे दीड तास चालली.

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Web Title: Tmc merger with congress mamata banerjee ready abhishek banerjee conditions to rahul gandhi

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Published On: Jun 10, 2026 | 04:42 PM

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