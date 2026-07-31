पार्सल सेवेला मिळणार सुपरफास्ट वेग; देशातील पहिल्या वंदे भारत कार्गो रेल्वेची चाचणी सुरू

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या रेल्वे प्रशासनाने या गाडीसाठी सुमारे एक महिन्यांचा चाचणी कार्यक्रम आखला असून कोटा-नागदा-सवाई माधोपुर रेल्वे मार्गावर विविध वेग, भार आणि परिचालन परिस्थितींमध्ये तिची कसून चाचणी घेतली जाणार आहे. कोटा विभागाचे वरिष्ठ विभागीय वाणिज्य व्यवस्थापक सौरभ जैन यांनी सांगितले की, ही देशातील १६ डब्यांची वंदे भारत प्लॅटफॉर्मवर आधारित पहिली फ्रेट ईएमयू प्रोटोटाइप रेक आहे. या प्रकल्पामुळे भारतीय रेल्वेच्या लॉजिस्टिक्स नेटवर्कमध्ये मोठा बदल अपेक्षित आहे. दररोज किमान दोन फेऱ्यांद्वारे या चाचण्या घेतल्या जातील, असे त्यांनी सांगितले. या आधुनिक मालवाहतूक रेल्वेची निर्मिती चेन्नई येथील इंटिग्रल कोच फॅक्टरीमध्ये करण्यात आली आहे. पार्सल सेवा अधिक वेगवान, वेळेवर आणि कार्यक्षम करण्यासाठी या रेल्वेची रचना करण्यात आली आहे.
अत्याधुनिक सुरक्षा सुविधा
वंदे भारत फ्रेट ट्रेनमध्ये आधुनिक सुरक्षा आणि तांत्रिक सुविधा देण्यात आल्या आहेत.
त्यामध्ये फोस्र्ल्ड व्हेंटिलेशन प्रणाली. न्यूमॅटिक रिट्रॅक्टेबल रोलर फ्लोअरिंग.
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चाचणीत कोणत्या बाबींची तपासणी ?