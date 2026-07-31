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IND vs PAK: कट्टर प्रतिस्पर्धी पुन्हा भिडणार! भारत-पाकिस्तान महामुकाबला; कधी अन् कुठे होणार महासंग्राम?

Updated On: Jul 31, 2026 | 03:06 PM IST
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सारांश

IND vs Pak Asian Legends League 2026 Match: कट्टर प्रतिस्पर्धी भारत आणि पाकिस्तान पुन्हा एकदा भिडणार आहेत. कधी आणि कुठे रंगणार हा हायव्होटेज सामना, जाणून घ्या.

IND vs PAK: कट्टर प्रतिस्पर्धी पुन्हा भिडणार! भारत-पाकिस्तान महामुकाबला; कधी अन् कुठे होणार महासंग्राम?
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विस्तार
  • पुन्हा भिडणार कट्टर प्रतिस्पर्धी
  • भारत-पाकिस्तान महामुकाबला
  • कधी अन् कुठे होणार महासंग्राम?
क्रिकेटच्या मैदानावर भारत आणि पाकिस्तान पुन्हा एकदा आमने सामेन येणार आहेत. एशियन लेजेंड्स लीग २०२६ च्या दुसऱ्या हंगामाला अधिकृतपणे सुरुवात झाली आहे. या स्पर्धेतील सामने झांबियातील लोटस स्पोर्ट्स क्लब मैदानावर खेळले जातील. पहिला सामना श्रीलंका लायन्स आणि अफगाणिस्तान पठाण यांच्यात खेळला जाईल. तर, दुसरा सामना भारत आणि पाकिस्तान यांच्यात खेळला जाईल. या स्पर्धेत भारतीय संघाचे नाव इंडियन रॉयल्स आहे, तर पाकिस्तानी संघाचे नाव पाकिस्तान पँथर्स आहे. कधी आणि केव्हा रंगणार भारत आणि पाकिस्तानचा महामुकाबला , जाणून घेऊयात.

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इंडियन रॉयल्स विरुद्ध पाकिस्तान पँथर्स सामना कधी?

भारत आणि पाकिस्तानचे संघ आमनेसामने येणार आहेत. २० षटकांच्या या स्पर्धेत १९ हाय-व्होल्टेज सामने होणार असून, यामध्ये विविध आशियाई देशांतील माजी आंतरराष्ट्रीय क्रिकेटपटू एकत्र येणार आहेत. इंडियन रॉयल्स आणि पाकिस्तान पँथर्स यांच्यातील सामना २ ऑगस्ट २०२६ रोजी खेळला जाईल. हा एशियन लेजेंड्स लीग २०२६ चा सहावा सामना आहे. हा सामना झांबियातील लुसाका येथील लोटस स्पोर्ट्स क्लब मैदानावर खेळला जाईल. हा सामना भारतीय प्रमाणवेळेनुसार संध्याकाळी ४:०० वाजता सुरू होईल, तर ३.३० वाजता नाणेफेक होईल. ही लीग, जी कमी वेळातच जगातील सर्वात रोमांचक लेजेंड्स क्रिकेट स्पर्धांपैकी एक बनली आहे.

कोणत्या चॅनलवर प्रसारित होईल सामना?

भारत आणि पाकिस्तानच्या दिग्गज खेळाडूंमधील महासंग्राम सोनी स्पोर्ट्स नेटवर्क चॅनल्सवर थेट प्रक्षेपित केला जाईल. ऑनलाइन चाहते फॅनकोड ॲपवर याचे थेट प्रक्षेपण पाहू शकतील. दोन्ही संघांचे कर्णधार दुपारी ३:३० वाजता नाणेफेक करतील आणि दिग्गज खेळाडू दुपारी ४ वाजता मैदानात उतरतील.

एशियन लेजेंड्स लीग सीझन २ मध्ये इंडियन रॉयल्स, पाकिस्तान पँथर्स, श्रीलंकन लायन्स, अफगाणिस्तान पठाण्स, बांगलादेश टायगर्स आणि रेस्ट ऑफ एशियन स्टार्स यांसारख्या विविध आशियाई देशांचे प्रतिनिधित्व करणारे फ्रँचायझी संघ सहभागी होतील. लीगच्या अधिकाऱ्यांनी स्पष्ट केले आहे की, या स्पर्धेत केवळ आशियाई देशांनाच सहभागी होण्याची परवानगी असेल.

भारतीय संघ: शिखर धवन, दिनेश कार्तिक (यष्टीरक्षक), ऋषी धवन, अंबाती रायुडू, मनप्रीत गोनी, स्टुअर्ट बिन्नी, युसूफ पठाण, नमन ओझा, सुदीप त्यागी, सुरेश रैना, शाहबाज नदीम, फैज फजल, हरभजन सिंग, अनुरित सिंह, शदाब जकाती, पवन नेगी

पाकिस्तान संघ : उमर अकमल, मोहम्मद हाफीज, सोहेल तन्वीर, वहाब रियाझ, अब्दुर रहमान, सईद अजमल, राहत अली, कामरान अकमल, शरजील खान, यासिर शाह, सामी अस्लम, शोएब मलिक, राणा नईम अन्वर, मोहम्मद इरफान, नावेद-उल-हसन, इम्रान नाझीर.

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Web Title: India vs pakistan asian legends league 2026 indian royals pakistan panthers match

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Published On: Jul 31, 2026 | 03:06 PM

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