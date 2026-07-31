SBI PO Prelims 2026 अपडेट! परीक्षा कधी? रिपोर्टिंग टाइम आणि गाईडलाइन्स जाहीर

परीक्षेच्या दिवशी वेळेवर परीक्षा केंद्रावर पोहोचणे, आवश्यक कागदपत्रेसोबत ठेवणे आणि परीक्षा नियमांचे पालन करणे तितकेच महत्त्वाचे आहे. छोट्याशा निष्काळजीपणामुळे परीक्षा देता येणार नाही, त्यामुळे उमेदवारांनी प्रत्येक सूचना काळजीपूर्वक पाळावी.
SBI PO प्राथमिक परीक्षा दोन दिवसांता आणि चार वेगवेगळ्या सत्रांमध्ये घेतली जाणार आहे. प्रत्येक उमेदवाराची परीक्षा कोणत्या सत्रात आहे, याची माहिती प्रवेशपत्रावर दिलेली आहे. त्यामुळे उमेदवारांनी आपल्या शिफ्टची वेळ आधीच तपासून ठेवावी….
पहिले सत्र
रिपोर्टिंग वेळ : सकाळी 8.00 वाजता
परीक्षा : सकाळी 9.00 ते 10.00
दुसरे सत्र
रिपोर्टिंग वेळ : सकाळी 10.30
परीक्षा : सकाळी 11.30 ते दुपारी 12.30
तिसरे सत्र
रिपोर्टिंग वेळ : दुपारी 1.00
परीक्षा : दुपारी 2.00 ते 3.00
चौथे सत्र
रिपोर्टिंग वेळ : दुपारी 3.30
परीक्षा : सायंकाळी 4.30 ते 5.30
परीक्षा केंद्रावर प्रवेशासाठी रिपोर्टिंग वेळेचे काटेकोर पालन करणे गरजेचे आहे. उशिरा पोहोचणाऱ्या उमेदवारांना प्रवेश नाकारला जाऊ शकतो.
परीक्षेला जाताना प्रवेशपत्राची प्रिंट सोबत असणे बंधनकारक आहे. त्याशिवाय ओळख पटवण्यासाठी आधार कार्ड Aadhaar Card, पॅन कार्ड Pan Card, मतदान ओळखपत्र Voting Card , पासपोर्ट Passport किंवा ड्रायव्हिंग लायसन्स Driving License यापैकी कोणतेही एक मूळ ओळखपत्र जवळ ठेवावे. याशिवाय अलीकडील पासपोर्ट आकाराचे फोटोही सोबत ठेवणे योग्य ठरेल. कागदपत्रांमध्ये कोणतीही विसंगती असल्यास परीक्षा केंद्रावर अडचणी निर्माण होऊ शकतात.
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परीक्षा केंद्रात मोबाईल फोन, स्मार्टवॉच Smart Watch, ब्लूटूथ इअरफोन Bluetooth , कॅल्क्युलेटर Calculator किंवा कोणतेही इलेक्ट्रॉनिक उपकरण Electronic equipment नेण्यास सक्त मनाई आहे. तसेच पुस्तकं Books, नोट्स Notes, लिहिलेल्या चिठ्ठ्या किंवा अभ्यासाचे साहित्यही सोबत नेऊ नये. परीक्षा केंद्रावर अशा वस्तू आढळल्यास उमेदवारावर कारवाई होऊ शकते. त्यामुळे आवश्यक कागदपत्रांशिवाय इतर कोणतीही वस्तू न नेणेच सुरक्षित ठरेल.
परीक्षा सुरू होण्यापूर्वी सर्व सूचना काळजीपूर्वक वाचा. परीक्षा कक्षात दिलेल्याच जागेवर बसावे आणि निरीक्षकांनी दिलेल्या प्रत्येक सूचनेचे पालन करावे. कोणत्याही प्रकारचा गोंधळ किंवा नियमभंग टाळणे आवश्यक आहे.
तसेच शेवटच्या क्षणी घाई होऊ नये म्हणून परीक्षा केंद्राचे ठिकाण एक दिवस आधीच तपासून ठेवणे फायद्याचे ठरते. शक्य असल्यास केंद्रावर पोहोचण्यासाठी किती वेळ लागेल, याचाही अंदाज घेऊन घरातून वेळेत निघावे.
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परीक्षेपूर्वी अनावश्यक ताण घेण्याऐवजी स्वतःवर विश्वास ठेवणे अधिक महत्त्वाचे आहे. प्रवेशपत्र, ओळखपत्र आणि इतर आवश्यक कागदपत्रे आधीच तयार ठेवा. वेळेवर परीक्षा केंद्रावर पोहोचा आणि सर्व नियमांचे पालन करा. योग्य नियोजन आणि शांत मनाने दिलेली परीक्षा चांगल्या निकालासाठी नक्कीच मदत करू शकते.