Ramayana Movie: भारतच नव्हे, पाकिस्तानातही ‘रामायण’ची क्रेझ; ट्रेलर पाहून पाकिस्तानी नेटकऱ्यांनी केलं तोंडभरून कौतुक

Ramayana Movie: चित्रपट दिग्दर्शक नितेश तिवारी यांचा ‘रामायण’ हा चित्रपट या वर्षातील सर्वाधिक चर्चेत असलेल्या चित्रपटांपैकी एक आहे. या चित्रपटाचा ट्रेलर ३० जुलै रोजी प्रदर्शित झाला आणि तेव्हापासून सोशल मीडियावर त्याची जोरदार चर्चा सुरू आहे. केवळ भारतीय प्रेक्षकच नव्हे, तर पाकिस्तानी प्रेक्षकही हा ट्रेलर पाहण्यासाठी खूप उत्सुक आहेत.
पाकिस्तानी प्रेक्षकांची प्रतिक्रिया
पाकिस्तानी कंटेंट क्रिएटर आणि यूट्यूबर माविया उमर फारुकी यांनी इन्स्टाग्रामवर ट्रेलर पाहिल्यानंतर आपली प्रतिक्रिया व्यक्त केली. ते म्हणाले, “एक पाकिस्तानी प्रेक्षक म्हणून मी म्हणेन की ‘रामायण’चा ट्रेलर आला आहे, पण भारत आणि बॉलिवूडला एवढा पैसा कुठून मिळतोय, ही चिंतेची बाब आहे.”
मिळालेल्या माहितीनुसार, चित्रपटाचे बजेट सुमारे १००० कोटी रुपये आहे आणि ट्रेलरवरून हे स्पष्टपणे दिसून येते की तो भव्य प्रमाणात बनवला गेला आहे. व्हीएफएक्स (VFX) खूप महागडे दिसते आणि त्यासाठी हॉलिवूडमधील दिग्गजांनाही आणण्यात आले आहे. हा भारतीय चित्रपटसृष्टी आणि हिंदुत्वाचा इतिहास आहे, पण एक पाकिस्तानी असूनही, ट्रेलर पाहून मी खूप उत्सुक झालो आहे, असे मी म्हणू शकतो.
त्याने पुढे यश आणि रणबीर कपूरच्या एन्ट्री सीनचे कौतुक केले. तो म्हणाला, “मला नाही वाटत की भारतीय चित्रपटसृष्टीत या भव्यतेचा चित्रपट कधी बनला असेल. फक्त ट्रेलर पाहिल्यावरच कॅमेऱ्याची अविश्वसनीय गुणवत्ता आणि खोली दिसून येते. आता रणबीर कपूर आणि यश यांच्यापैकी अभिनयात कोण सरस ठरतो हे पाहणे मनोरंजक ठरेल.”
मात्र, अनेक इंस्टाग्राम वापरकर्त्यांनी कमेंट्समध्ये त्याची चूक सुधारत सांगितले की, चित्रपटाचे बजेट १००० कोटी नसून सुमारे ४००० कोटी असल्याचे म्हटले जात आहे.
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आणखी एक पाकिस्तानी युट्युबर, हसनात खान यानेही ट्रेलरचे कौतुक केले. तो म्हणाला, “रावणाचा लूक अगदी जबरदस्त आहे. ट्रेलर अप्रतिम आहे. ॲनिमेशन, सीजीआय आणि स्टंट्स सर्वच उत्कृष्ट आहेत. प्रत्येक दृश्य ‘व्वा’ म्हणायला लावणारे आहे.”
आणखी एका पाकिस्तानी युट्युबरने पुढे म्हटले, “रावण आणि रणबीर कपूरची एन्ट्री शानदार आहे. सीतेची एन्ट्री सुंदर आहे; ती दिव्य दिसत आहे. ‘रामायणा’मध्ये आपल्याला अनेक नवीन गोष्टी पाहायला मिळतील. यशचा लूकही खूप चांगला आहे. ट्रेलर अप्रतिम आहे.”
नितेश तिवारी दिग्दर्शित ‘रामायण’ दोन भागांमध्ये प्रदर्शित होणार आहे. हा चित्रपट यावर्षी दिवाळीत जगभरातील चित्रपटगृहांमध्ये प्रदर्शित होईल. यात रणबीर कपूर, साई पल्लवी, सनी देओल, रवी दुबे आणि यश यांच्या प्रमुख भूमिका आहेत.
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