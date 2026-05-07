नोबेल पारितोषिक मिळवणारे पहिले आशियाई व्यक्ती रवींद्रनाथ टागोर यांची जयंती; जाणून घ्या ०७ मे चा इतिहास

आज बंगाली कवी, साहित्यकार, तत्त्वज्ञ, संगीतकार आणि चित्रकार म्हणून ओळखले जाणारे रवींद्रनाथ टागोर यांची जयंती. त्यांचा जन्म ७ मे १८६१ मध्ये झाला होता. त्यांना गुरुदेव या नावानेही ओळखले जाते. कोलकात्याच्या पिराली ब्राह्मण कुटुंबात जन्मलेल्या रवींद्रनाथांनी अगदी लहान वयाच्या ८व्या वर्षी आपलीय पहिली कविता लिहीली होती. भारताचे राष्ट्रगीत जन गण मन व बांगलादेशचे आमार शोनार बांग्ला त्यांनीच लिहिले होते. टागोरांचे साहित्य आणि विचार आजही सर्वांना प्रेरणा देतात. त्यांच्या गीतांजली काव्यसंग्रहासाठी त्यांना १९१३ मध्ये साहित्यातील नोबेल पारितोषिक प्रदान करण्यात आले आहे. हा बहुमान मिळवणारे ते पहिले आशियाई व्यक्ती होती.
07 मे रोजी देशाच्या आणि जगाच्या इतिहासामध्ये घडलेल्या महत्त्वपूर्ण घटना
1849 : जॉन एलियट ड्रिंकवॉटर बेथूनने कलकत्ता फिमेल स्कूल सुरू केले.
1907 : मुंबईत इलेक्ट्रिक ट्राम सुरू झाली.
1946 : सोनी ह्या कंपनी ची स्थापना झाली.
1955 : एअर इंडियाने मुंबई-टोकियो सेवा सुरू केली.
1976 : होंडा एकॉर्डा या गाडी रिलीज करण्यात आली.
1990 : लता मंगेशकर यांना दादासाहेब फाळके पुरस्कार प्रदान.
1992 : स्पेसक्राफ्ट एंडेव्हर अंतराळयान त्याच्या पहिल्या मोहिमेवर निघाले.
1994 : नेल्सन मंडेला दक्षिण आफ्रिकेच्या राष्ट्राध्यक्षपदी
1998 : मर्सिडीज-बेंझने क्रिस्लरला US$40 बिलियनमध्ये विकत घेतले, जे इतिहासातील सर्वात मोठे औद्योगिक विलीनीकरण होते.
2000 : व्लादिमीर पुतिन रशियाचे राष्ट्राध्यक्ष झाले.
2000 : अर्जुन विष्णुवर्धन, तिरुवनंतपुरमचा नऊ वर्षांचा बुद्धिबळपटू, कोची येथे झालेल्या आंतरराष्ट्रीय बुद्धिबळ स्पर्धेत भारताचा सर्वात तरुण FIDE मास्टर बनला.
2024: पहलगाम येथील आतंकी हमल्याचे प्रतिउत्तर म्हणून भारतीय सेनेने ”ओपरेशन सिंदूर” द्वारे पाकिस्तान मधील आतंकी ठिकाणे उध्वस्थ केले.
07 मे रोजी जन्म दिनविशेष (Dinvishesh)
1861 : ‘रबिंद्रनाथ टागोर’ – पहिले भारतीय नोबेल पुरस्कार विजेते यांचा जन्म. (मृत्यू: 7 ऑगस्ट 1941)
1880 : ‘पांडुरंग वामन काणे’ – भारतरत्न यांचा जन्म. (मृत्यू: 18 एप्रिल 1972)
1892 : ‘जोसेफ टिटो’ – क्रांतिकारक आणि युगोस्लाव्हियाचे पहिले राष्ट्राध्यक्ष यांचा जन्म. (मृत्यू: 4 मे 1980)
1909 : ‘एडविन एच. भूमी’ – पोलरॉइड कॉर्पोरेशनचे संस्थापक यांचा जन्म. (मृत्यू: 1 मार्च 1991)
1912 : ‘पन्नालाल पटेल’ – ज्ञानपीठ पारितोषिक विजेते गुजराथी कथा-कादंबरीकार यांचा जन्म. (मृत्यू: 6 एप्रिल 1989)
1923 : ‘आत्माराम गोविंद भेंडे’ – मराठी नाट्यअभिनेते व दिग्दर्शक यांचा जन्म.
1948 : ‘नित्यानंद हळदीपूर’ – मैहर घराण्याचे बासरी वादक यांचा जन्म.
07 मे रोजी मृत्यू दिनविशेष
1924 : अलायरी सीताराम राजू – भारतीय स्वातंत्र्य चळवळीतील क्रांतिकारक यांचे निधन.
1991 : लोककवी मनमोहन उर्फ गोपाल नरहर नातू यांचे निधन. (जन्म: 11 नोव्हेंबर 1911)
1994 : ध्रुपद गायक उस्ताद नसीर झहिरुद्दिन डागर यांचे निधन.
2001 : लेखिका मालती बेडेकर ऊर्फ विभावरी शिरुरकर यांचे निधन. (जन्म: 18 मार्च 1905)
2001 : ‘प्रेम धवन’ – गीतकार, पद्मश्री पुरस्काराने सन्मानित यांचे निधन. (जन्म: 13 जून 1923)
2002 : ‘दुर्गाबाई भागवत’ – मराठी अस्मितेच्या व विचार स्वातंत्र्याच्या बुलंद पुरस्कर्त्या, जेष्ठ लेखिका, तत्त्ववेत्या आणि निसर्गाच्या अभ्यासक यांचे मुंबई येथे निधन. (जन्म: 10 फेब्रुवारी 1910)
2020 : ‘मालविका मराठे’ – 1991 ते 2001 या काळातल्या त्या दूरदर्शन या दूरचित्रवाणी सह्याद्री वाहिनीच्या निवेदिका यांचे निधन.
