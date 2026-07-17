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भारताच्या लेकीनं मैदान मारलं! Hansika Lamba ने बुडापेस्टमध्ये फडकावला ‘तिरंगा’; कुस्तीत जिंकले रौप्य पदक

Updated On: Jul 17, 2026 | 03:57 PM IST
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सारांश

19 वर्षीय कुस्तीपटू हंसिका लांबाने 55 किलो वजनी गटांमध्ये शानदार कामगिरी केली आहे. शनडा कामगिरी करत तिने 55 किलो वजनी गटात रौप्य पदक जिंकले आहे. भारतासाठी हा अत्यंत अभिमानाचा क्षण समजला जात आहे.

भारताच्या लेकीनं मैदान मारलं! Hansika Lamba ने बुडापेस्टमध्ये फडकावला ‘तिरंगा’; कुस्तीत जिंकले रौप्य पदक

(फोटो- ट्विटर)

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विस्तार
  • भारताने पटकावली पाच पदके 
  • हंसीका लांबाने जिंकले बुडापेस्टमध्ये फडकवला तिरंगा
  • हंगेरीमध्ये सुरू आहे बुडापेस्ट रँकिंग सिरीज
Budapest Ranking Series 2026: सध्या हंगेरी देशात बुडापेस्ट रँकिंग (Sports) सिरीज सुरू आहे. या स्पर्धेत भारताने चांगली यशस्वी कामगिरी केली आहे. येथे सुरू असलेल्या कुस्ती स्पर्धेत भारतीय कुस्तीपटूंनी चमकदार कामगिरी केली आहे. 19 वर्षीय हंसिका लांबाने रौप्य पदक जिंकले आहे. त्यामुळे भारतात सर्वत्र तिचे कौतुक केले जात आहे.

19 वर्षीय कुस्तीपटू हंसिका लांबाने 55 किलो वजनी गटांमध्ये शानदार कामगिरी केली आहे. शनडा कामगिरी करत तिने 55 किलो वजनी गटात रौप्य पदक जिंकले आहे. भारतासाठी हा अत्यंत अभिमानाचा क्षण समजला जात आहे.

या स्पर्धेच्या अंतिम सामन्यात हंसिका लांबाला पराभव स्वीकारावा लागला. यूक्रेनच्या माजी ज्युनिअर चॅम्पियन असलेल्या नतालिया क्लिवचुत्स्काविरुद्ध तबल 5-0 ने पराभव स्वीकारावा लागला. त्यामुळे हंसिका लांबाचे सुवर्णपदक हुकले. त्यामुळे तिला रौप्य पदावर समाधान मानावे लागेल.

हंसिका लांबाला अंतिम फेरीत जाण्यासाठी अनेक महत्वाचे सामने खेळावे लागेल. क्वार्टर फायनलमध्ये हंसिकाने तुर्कीच्या तुबाचा पराभव केला. तर सेमीफायनलमध्ये थरार पाहायला मिळाला. सुरुवातीच्या डावात ती 5 पॉईंट्सने मागे होती. मात्र त्यानंतर तिने जबरदस्त आघाडी घेतली. 10-7 आशा फरकाने तिने सेमीफायनल जिंकली. हंसिका लांबा भारतीय कुस्ती वर्तुळात एक यशस्वी खेळाडू म्हणून समोर आली आहे. याच वर्षात तिने देशासाठी कांस्य पदक जिंकण्याची कामगिरी फत्ते केली होती.

बातमी अपडेट होत आहे… 

Web Title: 19 years old hansika lamba silver medal budapest ranking wrestler series

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Published On: Jul 17, 2026 | 03:56 PM

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