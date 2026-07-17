भारताच्या लेकीनं मैदान मारलं! Hansika Lamba ने बुडापेस्टमध्ये फडकावला ‘तिरंगा’; कुस्तीत जिंकले रौप्य पदक

19 वर्षीय कुस्तीपटू हंसिका लांबाने 55 किलो वजनी गटांमध्ये शानदार कामगिरी केली आहे. शनडा कामगिरी करत तिने 55 किलो वजनी गटात रौप्य पदक जिंकले आहे. भारतासाठी हा अत्यंत अभिमानाचा क्षण समजला जात आहे.
या स्पर्धेच्या अंतिम सामन्यात हंसिका लांबाला पराभव स्वीकारावा लागला. यूक्रेनच्या माजी ज्युनिअर चॅम्पियन असलेल्या नतालिया क्लिवचुत्स्काविरुद्ध तबल 5-0 ने पराभव स्वीकारावा लागला. त्यामुळे हंसिका लांबाचे सुवर्णपदक हुकले. त्यामुळे तिला रौप्य पदावर समाधान मानावे लागेल.
Wrestling: Silver medal for Hansika Lamba in Budapest ranking series! Loses to Ukraine’s Nataliia Klivchutska 0-5 in Final (55kg). Earlier she had defeated former World medalist Anastasia Blayvas. 📸@wrestling #WrestleBudapest pic.twitter.com/KkoxbTAAZm — India_AllSports (@India_AllSports) July 17, 2026
हंसिका लांबाला अंतिम फेरीत जाण्यासाठी अनेक महत्वाचे सामने खेळावे लागेल. क्वार्टर फायनलमध्ये हंसिकाने तुर्कीच्या तुबाचा पराभव केला. तर सेमीफायनलमध्ये थरार पाहायला मिळाला. सुरुवातीच्या डावात ती 5 पॉईंट्सने मागे होती. मात्र त्यानंतर तिने जबरदस्त आघाडी घेतली. 10-7 आशा फरकाने तिने सेमीफायनल जिंकली. हंसिका लांबा भारतीय कुस्ती वर्तुळात एक यशस्वी खेळाडू म्हणून समोर आली आहे. याच वर्षात तिने देशासाठी कांस्य पदक जिंकण्याची कामगिरी फत्ते केली होती.
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