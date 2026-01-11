Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News

Cricket News: क्रिकेटच्या मैदानात पंचांकडे असणाऱ्या ‘या’ पाच उपकरणांची तुम्हाला माहिती आहे का? जाणून घ्या त्यांचे पडद्यामागचे काम

क्रिकेटच्या मैदानात पंच सामना नियंत्रित करण्यासाठी कोणती उपकरणे वापरतात? बॉल गेज, बॅट गेज आणि लाईट मीटरचा वापर कधी केला जातो? जाणून घ्या क्रिकेटच्या नियमांशी निगडित या रंजक गोष्टी.

Updated On: Jan 11, 2026 | 04:33 PM
क्रिकेटच्या मैदानात पंचांकडे असणाऱ्या 'या' पाच उपकरणांची तुम्हाला माहिती आहे का? (Photo Credit- X)

क्रिकेटच्या मैदानात पंचांकडे असणाऱ्या 'या' पाच उपकरणांची तुम्हाला माहिती आहे का? (Photo Credit- X)

Cricket Umpire Equipment: टीम इंडिया आणि न्यूझीलंड (IND vs NZ) यांच्यातील तीन सामन्याची एकदिवासीय मालिका खेळवली जात आहे. ज्यातील पहिला एकदिवसीय सामना आज बीसीए स्टेडियम, कोटाम्बी, वडोदरा येथे खेळला जात आहे. तसेच टाटा महिला प्रीमियर लीगही सुरु आहे. त्यामुळे क्रिकेट चाहत्यांचे भरपूर मनोरंजन होणार आहे. दरम्यान, क्रिकेटच्या मैदानात खेळाडूंच्या कामगिरीसोबतच पंचांच्या (Umpires) निर्णयांकडे सर्वांचे लक्ष असते. मात्र, एक सामना सुरळीत पार पाडण्यासाठी पंच केवळ आपल्या अनुभवावर अवलंबून नसून, ते अनेक तांत्रिक उपकरणांची मदत घेतात. चेंडूचा आकार तपासण्यापासून ते प्रकाशाची तीव्रता मोजण्यापर्यंत, पंचांच्या ताफ्यात कोणती महत्त्वाची साधने असतात, त्याची माहिती आपण जाणून घेवूया.

1. अंपायर काउंटर (Umpire Counter)

मैदानावरील पंचांच्या हातात असलेले सर्वात छोटे पण महत्त्वाचे साधन म्हणजे ‘अंपायर काउंटर’. याद्वारे पंच टाकलेले चेंडू, झालेली षटके आणि पडलेल्या विकेट्सचा अचूक हिशोब ठेवतात. उदाहरणार्थ, एखादी विकेट पडल्यानंतर पंच बाजूचा डायल फिरवतात, ज्यामुळे काउंटर शून्यावरून एकावर सरकतो. यामुळे मानवी चुकीमुळे स्कोअरमध्ये गोंधळ होण्याची शक्यता कमी होते.

2. बॉल गेज (Ball Gauge)

सामन्यादरम्यान चेंडू वारंवार जमिनीवर आदळल्यामुळे त्याचा आकार खराब होण्याची शक्यता असते. अशा वेळी ‘बॉल गेज’चा वापर केला जातो. यामध्ये दोन जोडलेल्या रिंग असतात एक किमान व्यासाची आणि दुसरी कमाल व्यासाची. जर चेंडू लहान रिंगमधून सहज बाहेर पडला किंवा मोठ्या रिंगमध्ये अडकला, तर त्याचा आकार बदलला आहे असे मानून तो त्वरित बदलला जातो.

3. बॅट गेज (Bat Gauge)

बॅटची रुंदी, जाडी आणि टोकाकडील भागाची (Edges) जाडी आयसीसीच्या (ICC) नियमांनुसार असणे बंधनकारक आहे. एखादी बॅट मर्यादेपेक्षा जास्त जाड किंवा रुंद नाही ना, हे तपासण्यासाठी पंच बॅट गेजचा वापर करतात. बॅट या गेजमधून आरपार जाणे आवश्यक असते.

विराट कोहलीने सौरव गांगुलीचा मोडला विक्रम, भारतासाठी सर्वाधिक एकदिवसीय सामने खेळणारा पाचवा खेळाडू; टॉप-4 मध्ये या नावांचा समावेश

4. स्टंप गेज (Stump Gauge)

क्रिकेटमध्ये स्टंपची एकूण रुंदी बरोबर 9 इंच असणे आवश्यक असते. खेळपट्टी तयार करताना स्टंप्ससाठी जमिनीत योग्य अंतरावर छिद्रे पाडण्यासाठी स्टंप गेजचा वापर केला जातो. यामुळे स्टंप्समधील अंतर आणि त्यांची मांडणी नियमानुसार असल्याची खात्री पटते.

5. लाईट मीटर (Light Meter)

कसोटी सामन्यांमध्ये खराब हवामानाचा किंवा कमी प्रकाशाचा खेळावर मोठा परिणाम होतो. अशा वेळी पंच ‘लाईट मीटर’चा वापर करून प्रकाशाची तीव्रता ‘लक्स युनिट्स’मध्ये मोजतात. जर प्रकाश खेळण्यासाठी अपुरा आणि खेळाडूंसाठी असुरक्षित असेल, तर पंच सामना स्थगित करण्याचा किंवा मैदानावरील फ्लडलाईट्स सुरू करण्याचा निर्णय घेतात. क्रिकेटमधील हे तांत्रिक बारकावे खेळ अधिक पारदर्शक आणि शिस्तबद्ध बनवण्यास मदत करतात.

Rishabh Pant Injury : ही कोणती माणुसकी गिल आणि गंभीर…? ऋषभ पंत जमीनीवर कोसळला पण केलं दुर्लक्ष, Video Viral

Published On: Jan 11, 2026 | 04:33 PM

