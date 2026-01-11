Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News

विराट कोहलीने सौरव गांगुलीचा मोडला विक्रम, भारतासाठी सर्वाधिक एकदिवसीय सामने खेळणारा पाचवा खेळाडू; टॉप-4 मध्ये या नावांचा समावेश

सचिन तेंडुलकरनंतर सर्वाधिक एकदिवसीय सामने खेळणाऱ्या खेळाडूंच्या यादीत एमएस धोनी, राहुल द्रविड आणि मोहम्मद अझरुद्दीन यांची नावे समाविष्ट आहेत. आता विराट कोहलीने सौरव गांगुलीचा रेकाॅर्ड मोडला आहे.

Updated On: Jan 11, 2026 | 03:16 PM
फोटो सौजन्य - सोशल मिडिया

टीम इंडियाचा स्टार फलंदाज विराट कोहलीने न्यूझीलंडविरुद्धच्या पहिल्या एकदिवसीय सामन्यात मैदानात उतरताच सौरव गांगुलीचा विक्रम मोडला. किंग कोहली आता भारताकडून सर्वाधिक एकदिवसीय सामने खेळणारा पाचवा खेळाडू बनला आहे. विराट कोहलीचा हा ३०९ वा एकदिवसीय सामना आहे, तर गांगुलीने त्याच्या एकदिवसीय कारकिर्दीत ३०८ सामने खेळले होते. विराट कोहली हा सध्याच्या भारतीय संघातील सर्वात अनुभवी खेळाडू आहे. त्याच्यानंतर रोहित शर्मा त्याचा २८० वा सामना खेळत आहे. 

भारताकडून सर्वाधिक एकदिवसीय सामने खेळण्याचा विक्रम सचिन तेंडुलकरच्या नावावर आहे. सचिन तेंडुलकर हा केवळ भारतासाठीच नाही तर जगात सर्वाधिक एकदिवसीय सामने खेळणारा खेळाडू आहे, त्याने सर्वाधिक एकदिवसीय सामने (४६३) खेळले आहेत. श्रीलंकेचा महेला जयवर्धने ४४८, सनथ जयसूर्या ४४५ आणि कुमार संगकाराने ४०४ सामने खेळले आहेत. या चार खेळाडूंव्यतिरिक्त, इतर कोणत्याही खेळाडूने ४०० पेक्षा जास्त एकदिवसीय सामने खेळलेले नाहीत.

Rishabh Pant Injury : ही कोणती माणुसकी गिल आणि गंभीर…? ऋषभ पंत जमीनीवर कोसळला पण केलं दुर्लक्ष, Video Viral

भारताबद्दल बोलायचे झाले तर, सचिन तेंडुलकरनंतर सर्वाधिक एकदिवसीय सामने खेळणाऱ्या खेळाडूंच्या यादीत एमएस धोनी, राहुल द्रविड आणि मोहम्मद अझरुद्दीन यांची नावे समाविष्ट आहेत.

भारतासाठी सर्वाधिक एकदिवसीय सामने खेळलेले खेळाडू-

  • सचिन तेंडुलकर – ४६३
  • एमएस धोनी – ३४७
  • राहुल द्रविड – ३४०
  • मोहम्मद अझरुद्दीन – ३३४
  • विराट कोहली – ३०९
  • सौरव गांगुली – ३०८
  • युवराज सिंग – ३०१
India vs New Zealand : गिल-अय्यरच्या पुनरागमनाने बदलणार भारतीय संघाच्या Playing 11 चे चित्र! या खेळाडूंचा होणार पत्ता कट

जर विराट कोहली २०२७ च्या विश्वचषकापर्यंत खेळला तर तो एमएस धोनीला मागे टाकून टॉप-२ मध्ये आपले स्थान निर्माण करू शकतो, परंतु विराट कोहलीचा विक्रम मोडणे अशक्य आहे. सामन्याबद्दल बोलायचे झाले तर, न्यूझीलंडविरुद्धच्या वडोदरा एकदिवसीय सामन्यात टीम इंडियाचा कर्णधार शुभमन गिलने नाणेफेक जिंकून प्रथम गोलंदाजी करण्याचा निर्णय घेतला. गिलसोबत उपकर्णधार श्रेयस अय्यरही आहे. या सामन्यात भारत सहा गोलंदाजांसह खेळत आहे.

भारत (प्लेइंग इलेव्हन): रोहित शर्मा, शुभमन गिल (कर्णधार), विराट कोहली, श्रेयस अय्यर, केएल राहुल (यष्टीरक्षक), रवींद्र जडेजा, वॉशिंग्टन सुंदर, हर्षित राणा, कुलदीप यादव, मोहम्मद सिराज, प्रसीद कृष्णा

