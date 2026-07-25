शनिवार, 25 जुलै 2026
Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News
Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News
In Trends:
जाहिरात

मराठमोळ्या अभिजीत दिपकेसाठी दाक्षिणात्य अभिनेत्रीची खास पोस्ट! ज्योतिका म्हणते, “मला माझ्या मुलाला तुझ्यासारखा…”

Updated On: Jul 25, 2026 | 04:54 PM IST
जाहिरात
सारांश

विद्यार्थ्यांच्या देशभरातील आंदोलनानंतर केंद्रीय शिक्षणमंत्री धर्मेंद्र प्रधान यांनी आपल्या पदाचा राजीनामा दिला. आंदोलनाला यश मिळाल्याने देशभरातील विद्यार्थी आणि त्यांना पाठिंबा देणाऱ्या कलाकारांमध्ये जल्लोषाचे वातावरण आहे.

फोटो सौजन्य - Social Media

फोटो सौजन्य - Social Media

Follow Us:
Follow Us:
विस्तार
  • अभिजित दीपकेसाठी खास ओळी लिखिल्या होत्या.
  • कलाकारांनी अभिजित दीपकेच्या या प्रयत्नांना सलाम करत त्याचे अभिनंदन केले आहे.
  • धर्मेंद्र प्रधान यांनी राजीनामा द्यावा.
अनेक दिवसांपासून विद्यार्थ्यांनी देशभरात केलेले प्रयत्न अखेर सार्थकी लागले आहेत. केंद्रीय शिक्षणमंत्री धर्मेंद्र प्रधान यांनी राजीनामा दिला आहे. देशभरात जल्लोषाचे वातावरण आहे. अशा वेळी अनेक कलाकारांनी अभिजित दीपकेच्या या प्रयत्नांना सलाम करत त्याचे अभिनंदन केले आहे. दाक्षिणात्य अभिनेत्री ज्योतिकाने राजीनाम्याची बातमी येण्यापूर्वीच ‘CJP’च्या समर्थनार्थ एक पोस्ट शेअर केली होती. त्या पोस्टमध्ये तिने मराठमोळ्या अभिजित दीपकेसाठी खास ओळी लिखिल्या होत्या.

Dharmendra Pradhan : ‘आता सुरुवात झालीये!’ धर्मेंद्र प्रधानांचा राजीनामा, हेमंत ढोमेची पोस्ट; तरुणांना केले आवाहन ‘मागं हटायचं…’

काय आहे ती पोस्ट?

अभिनेत्री ज्योतिका लिखिते की, “धर्मेंद्र प्रधान यांनी राजीनामा द्यावा. पद सोडावे. मी विद्यार्थ्यांच्या आणि आपल्या देशाच्या भविष्याच्या पाठीशी उभी आहे! मी उत्तरदायित्व आणि पारदर्शकतेच्या बाजूने आहे! मी लोकशाही भारताच्या बाजूने आहे! मी शिक्षण क्षेत्रातील सुधारणांच्या बाजूने आहे! सोनम वांगचुक, अभिजित दीपके आणि सौरव दास : एक आई म्हणून आम्हाला वाटतं की आमची मुलंही तुमच्यासारखीच घडली पाहिजेत! जेन्-झी (Gen Z) च्या तरुणाईचा अभिमान वाटतो, जे जसे आहेत तसे बिनधास्त आणि स्पष्ट मांडतात. तुम्ही हे सिद्ध केलंत की एकत्र आलो, तर “आपण”च भारत आहोत! दबाव मोडून काढल्याबद्दल धन्यवाद! आम्हाला निर्भय बनवल्याबद्दल CJP चे मनापासून आभार! जय हिंद! – ज्योतिका”

 

View this post on Instagram

 

A post shared by Jyotika (@jyotika)

Dia Mirza on PM Narendra Modi CJP Protest: “47 दिवस कुठे होतात?” पंतप्रधान मोदींच्या वक्तव्यावर दिया मिर्झाचा थेट सवाल

ज्योतिकाने या पोस्टच्या शेवटी ‘जय हिंद’ असे नमूद केले आहे. तर तिच्या चाहत्यांनी तिला शुभेच्छा देत “आपण जिंकलो!” अशा कमेंट्स केल्या आहेत. अनेकांनी “तुम्ही अगदी जिंकण्याच्या थोड्या वेळेच्या आधीच CJP ला पाठिंबा दिला आहे,” असे कमेंट्समध्ये लिहिले आहे.

Web Title: Actress jyothika special post for cjp president abhijeet dipke

Get Latest  Marathi News ,  Maharashtra News and  Marathi News from Politics,  Election News ,  Sports News ,  Entertainment News,  Business News and   Religion News only on Navarashtra.com

Published On: Jul 25, 2026 | 04:54 PM

Topics:  

संबंधित बातम्या

धमेंद्र प्रधानांच्या राजीनाम्याने लढा थांबणार नाही, पंतप्रधानांनी माफी मागेपर्यंत…; हर्षवर्धन सपकाळांचा इशारा
1

धमेंद्र प्रधानांच्या राजीनाम्याने लढा थांबणार नाही, पंतप्रधानांनी माफी मागेपर्यंत…; हर्षवर्धन सपकाळांचा इशारा

“My Dear Cockroach….” म्हणत प्रकाश राज यांनी पोस्ट टाकत cjpचे केले अभिनंदन
2

“My Dear Cockroach….” म्हणत प्रकाश राज यांनी पोस्ट टाकत cjpचे केले अभिनंदन

Dharmendra Pradhan Resigns: मोदी सरकार झुकले! विद्यार्थ्यांच्या दबावानंतर १२ वर्षांत पहिल्यांदाच केंद्रीय मंत्र्याचा राजीनामा
3

Dharmendra Pradhan Resigns: मोदी सरकार झुकले! विद्यार्थ्यांच्या दबावानंतर १२ वर्षांत पहिल्यांदाच केंद्रीय मंत्र्याचा राजीनामा

Dia Mirza on PM Narendra Modi CJP Protest: “47 दिवस कुठे होतात?” पंतप्रधान मोदींच्या वक्तव्यावर दिया मिर्झाचा थेट सवाल
4

Dia Mirza on PM Narendra Modi CJP Protest: “47 दिवस कुठे होतात?” पंतप्रधान मोदींच्या वक्तव्यावर दिया मिर्झाचा थेट सवाल

ताज्या बातम्या

पुढे वाचा
मराठमोळ्या अभिजीत दिपकेसाठी दाक्षिणात्य अभिनेत्रीची खास पोस्ट! ज्योतिका म्हणते, “मला माझ्या मुलाला तुझ्यासारखा…”

मराठमोळ्या अभिजीत दिपकेसाठी दाक्षिणात्य अभिनेत्रीची खास पोस्ट! ज्योतिका म्हणते, “मला माझ्या मुलाला तुझ्यासारखा…”

Jul 25, 2026 | 04:54 PM
Quantum Computing Startup: भारतात बनवले स्वतःचे क्वांटम कॉम्प्युटर; ‘या’ तीन भारतीयांची यशोगाथा एकदा वाचाच..

Quantum Computing Startup: भारतात बनवले स्वतःचे क्वांटम कॉम्प्युटर; ‘या’ तीन भारतीयांची यशोगाथा एकदा वाचाच..

Jul 25, 2026 | 04:51 PM
Russia-Ukraine: युक्रेनच्या ‘या’ महास्त्राने उडवली पुतिन यांची झोप; रशियाचा कोपरान् कोपरा युक्रेनच्या टप्प्यात, 10,000 किमी पल्ला

Russia-Ukraine: युक्रेनच्या ‘या’ महास्त्राने उडवली पुतिन यांची झोप; रशियाचा कोपरान् कोपरा युक्रेनच्या टप्प्यात, 10,000 किमी पल्ला

Jul 25, 2026 | 04:45 PM
हँडशेक वादावर ट्रॅव्हिस हेडचा खुलासा; म्हणाला, ‘Virat सोबत पॅच-अपची गरज…’

हँडशेक वादावर ट्रॅव्हिस हेडचा खुलासा; म्हणाला, ‘Virat सोबत पॅच-अपची गरज…’

Jul 25, 2026 | 04:45 PM
Yash Thakur चे इंटरनॅशनल पदार्पण! श्रेयस अय्यरने सोपवली डेब्यू कॅप, वाचा कशी आहे कारकीर्द?

Yash Thakur चे इंटरनॅशनल पदार्पण! श्रेयस अय्यरने सोपवली डेब्यू कॅप, वाचा कशी आहे कारकीर्द?

Jul 25, 2026 | 04:43 PM
Sonam Wangchuk: ‘आता जबाबदारीनंतर सुधारणा हव्यात’; धर्मेंद्र प्रधानांच्या राजीनाम्यानंतर सोनम वांगचुक यांची पहिली प्रतिक्रिया

Sonam Wangchuk: ‘आता जबाबदारीनंतर सुधारणा हव्यात’; धर्मेंद्र प्रधानांच्या राजीनाम्यानंतर सोनम वांगचुक यांची पहिली प्रतिक्रिया

Jul 25, 2026 | 04:39 PM
Donald Trump: मी गेल्यानंतर तुमचे काय होईल? ट्रम्प यांनी घातली ‘2028’ ची टोपी, व्हाईट हाऊस पत्रकार परिषदेत पत्रकारांवर बोचरी टीका

Donald Trump: मी गेल्यानंतर तुमचे काय होईल? ट्रम्प यांनी घातली ‘2028’ ची टोपी, व्हाईट हाऊस पत्रकार परिषदेत पत्रकारांवर बोचरी टीका

Jul 25, 2026 | 04:20 PM

व्हिडिओ

पुढे बघा
AHILYANAGAR : विद्यार्थ्यांच्या भविष्याशी खेळणाऱ्यांना जाब विचारणारच खा. निलेश लंकेंचा तीव्र एल्गार

AHILYANAGAR : विद्यार्थ्यांच्या भविष्याशी खेळणाऱ्यांना जाब विचारणारच खा. निलेश लंकेंचा तीव्र एल्गार

Jul 25, 2026 | 03:22 PM
Ahilyanagar : आषाढीनिमित्त अहिल्यानगरच्या संत बुवाजी बुवा मंदिरात भक्तांची गर्दी

Ahilyanagar : आषाढीनिमित्त अहिल्यानगरच्या संत बुवाजी बुवा मंदिरात भक्तांची गर्दी

Jul 25, 2026 | 03:15 PM
Devendra Fadnavis : मुख्यमंत्री फडणवीसांच्या वाढदिवसानिमित्त विशेष उपक्रम!

Devendra Fadnavis : मुख्यमंत्री फडणवीसांच्या वाढदिवसानिमित्त विशेष उपक्रम!

Jul 23, 2026 | 03:54 PM
Kolhapur : कोल्हापुरात ‘महाराष्ट्र बंद’ची हाक! वंचित व डाव्या आघाडीची जोरदार दुचाकी रॅली

Kolhapur : कोल्हापुरात ‘महाराष्ट्र बंद’ची हाक! वंचित व डाव्या आघाडीची जोरदार दुचाकी रॅली

Jul 23, 2026 | 03:48 PM
Kalyan Crime: बेपत्ता शिक्षिकेचा मृतदेह घोटीत सापडला; प्रॉपर्टीच्या हव्यासातून हत्या; अनेक वर्षांचा मित्रच निघाला मास्टरमाइंड

Kalyan Crime: बेपत्ता शिक्षिकेचा मृतदेह घोटीत सापडला; प्रॉपर्टीच्या हव्यासातून हत्या; अनेक वर्षांचा मित्रच निघाला मास्टरमाइंड

Jul 23, 2026 | 09:32 AM
Alibaug : दिल्लीतील लाठीचार्जचे पडसाद रायगडात, शेकापच्या बैठकीत विद्यार्थी आंदोलनाला पाठिंबा

Alibaug : दिल्लीतील लाठीचार्जचे पडसाद रायगडात, शेकापच्या बैठकीत विद्यार्थी आंदोलनाला पाठिंबा

Jul 22, 2026 | 03:30 PM
Yashomati Thakur On Dattagiri Maharaj : दत्तगिरी महाराजांवरील आरोपांची निष्पक्ष चौकशी करा

Yashomati Thakur On Dattagiri Maharaj : दत्तगिरी महाराजांवरील आरोपांची निष्पक्ष चौकशी करा

Jul 22, 2026 | 03:26 PM
अ‍ॅपमध्ये वाचा