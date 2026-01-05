Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News

"आईबाबा आणि साईबाबांच्या आशिर्वादाने…", नवीन वर्षाच्या सुरुवातीलाच संतोष जुवेकरने दिली Good News!

मराठी अभिनेता संतोष जुवेकरने सोशल मीडियावर चाहत्यांना आनंदाची बातमी दिली आहे. अभिनेत्याने नव्या वर्षात नवी सुरुवात केली आहे. ज्याचा व्हिडीओ आता सोशल मीडियावर चर्चेत आहे.

Jan 05, 2026 | 12:14 PM
(फोटो सौजन्य - इन्स्टाग्राम)

(फोटो सौजन्य - इन्स्टाग्राम)

  • संतोष जुवेकरनेची नव्या वर्षाची धडाकेबाज सुरुवात
  • संतोष जुवेकरने खरेदी केली आलिशान कार
  • व्हिडीओ शेअर करत म्हणाला, ‘देखो ना Guyss…’
 

सुप्रसिद्ध मराठी अभिनेता संतोष जुवेकर नेहमीच चर्चेत असतो, आता अभिनेता पुन्हा एकदा चर्चेत आलेला दिसत आहे. संतोष जुवेकरने नव्या वर्षी चाहत्यांना आनंदाची बातमी दिली आहे. अभिनेत्याला अनेकदा ट्रोलही करण्यात आले. परंतु , त्याने आपले काम सुरुच ठेवले. आता अशातच अभिनेत्याने नव्या वर्षाची सुरुवात मोठ्या धमाक्यात केली आहे. सोशल मीडियावर त्याने नवा व्हिडीओ शेअर केला आहे, ज्यामध्ये त्याने नवी आलिशान कार घेतल्याचे दिसत आहे. अभिनेत्याचे काही चाहते कंमेंट करून अभिनंदन देखील करत आहेत, तर काही त्यांना ट्रोला करताना दिसत आहेत.

अभिनेता संतोष जुवेकरने नवीन वर्षाच्या सुरुवातीलाच थार रॉक्स ही नवीन आलिशान गाडी खरेदी केली आहे. आई-वडील आणि साईबाबांच्या आशीर्वादाने तसेच चाहत्यांच्या प्रेमामुळे आणि शुभेच्छांमुळे ही गाडी घेतल्याचं त्याने कॅप्शनमध्ये लिहिले आहे. या गाडीची किंमत १२.९९ लाख ते २३.०९ लाख रुपयांपर्यंत आहे. ही कार पाहून अभिनेत्याचे चाहते चकीत झाले आहेत. आणि त्याचे अभिनंदन करत आहेत.

नवीन वर्षाच्या तिसऱ्याच दिवशी संतोष जुवेकरने चाहत्यांसोबत ही आनंदाची बातमी शेअर केली. त्याच्या घरी थार रॉक्स या गाडीचे मोठया उत्साहात स्वागत झाले. संतोष जुवेकरनं सोशल मीडियावर ‘नवीन वर्षात नवीन गाडी घेतली रे महाराजा!’ असं म्हणत गाडीचा व्हिडिओ शेअर केला आहे. अभिनेत्याने पोस्ट शेअर करत कॅप्शनमध्ये लिहिले ‘देखोना Guysss देखोना आईबाबा आणि साईबाबांच्या आशीर्वादाने याचबरोबर तुम्हा सर्वांच्या प्रेमामुळे आणि शुभेच्छांमुळे या नवीन वर्षात नवीन पेटीपॅक गाडी घेतली महाराजा… आता प्रवासही नव्याने सुरू! चांगभलं! बाप्पा मोरया…’ असे लिहिले आहे. अभिनेत्याने आपल्या भावनादेखील व्यक्त केल्या आहेत. त्याचबरोबर ही पोस्ट शेअर करत Thar Roxx असं हॅशटॅग देखील दिलं आहे.

 

 

View this post on Instagram

 

A post shared by Juvekar Santosh (@santoshjuvekar12)

फायनान्शियल एक्सप्रेसच्या माहितीनुसार, अभिनेते संतोष जुवेकरने खरेदी केलेल्या या गाडीची किंमत १२.९९ लाख ते २३.०९ लाख रुपयांच्या घरात आहे. इंजिनचा प्रकार पेट्रोल किंवा डिझेल व्हेरिएंट तसेच वेगवेगळ्या शहरांनुसार या किमतीत देखील बदल झालेला दिसून आला आहे. संतोष जुवेकरच्या या पोस्टवर चाहत्यांनी तसेच मराठी कलाकारांनी कमेंट्स करत अभिनंदनाचा वर्षाव केला आहे.

दरम्यान, संतोष जुवेकरच्या कामाबद्दल सांगायचं तर अभिनेता २०२५ मध्ये प्रदर्शित झालेल्या ‘छावा’ चित्रपटामुळे चर्चेत आला. तसेच अभिनेत्याने आतापर्यंत अनेक मालिका आणि चित्रपटांमधून प्रेक्षकांचं मनोरंजन केलं आहे. सध्या संतोष जुवेकर ‘घाशीराम कोतवाल’ या हिंदी नाटकात काम करत आहे. त्याचबरोबर तो अलीकडेच ‘स्मार्ट सुनबाई’ या सिनेमातही दिसला. आता अभिनेत्याच्या नव्या प्रोजेक्टकडे चाहत्यांचे लक्ष वेधून राहिली आहे.

Jan 05, 2026 | 12:14 PM

