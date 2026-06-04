स्वयंचलित गाड्यांच्या या आहेत पाच लेव्हल! कशा चालतात या स्वयंचलित गाड्या चालकाशिवाय? जाणून घ्या

स्वयंचलित वाहने म्हणजे अशी वाहने जी सेंसर प्रणालीचा, रडारचा आणि कृत्रिम बुद्धिमत्तेचा वापर करून मानवी हस्तक्षेपाशिवाय चालू शकतात. अशी वाहने एखाद्या यंत्रमानवाप्रमाणे चालकाच्या रुपात काम करतात. या स्वयंचलित वाहनांना Society of Automotive Engineers (SAE) यांनी पाच लेव्हलमध्ये विभाजीले आहे. त्यांच्या या पाच लेव्हल काय आहेत आणि त्यानुसार वाहने कशी काम करतात हे आपण आज इथे समजून घेऊयात.
लेव्हल 0 – या लेव्हल 0 मध्ये वाहनाचे संपूर्ण नियंत्रण चालकाकडे असते, म्हणजे ड्रायवहारकडे असते. ही लेव्हल फुली मॅन्यूअल असते.
लेव्हल 1 आणि 2 – या लेव्हलमध्ये वाहनामध्ये मानवी देखरेखीखाली गाडीचे बरेच फीचर्स काम करतात. यामध्ये क्रुझ कंट्रोल जो गाडीचं वेग समोरच्या वाहनाच्या अंतरावरून कमी-जास्त करतो, स्वयंचलित ब्रेकिंग सिस्टम ज्यात ऐनवेळी ब्रेक लावण्याची क्षमता असते. आणि आपल्या लेनमध्ये राहण्याचे फीचर, या सगळ्या गोष्टींसाठी वाहनामध्ये मानवी नियंत्रणाचे असणे गरजेचे असते.
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लेव्हल 3 – या लेव्हलमध्ये वाहन स्वतः बऱ्याच गोष्टी नियंत्रित करू शकते, पण चालकाला ऐनवेळी गाडीचे नियंत्रण घ्यायला जागेवर असणे गरजेचे असते. ही लेव्हल सशर्त स्वयंचलनामध्ये येते.
लेव्हल 4 – या लेव्हलमध्ये वाहन ड्रायविनचे सगळे कार्य स्वतः करू शकते, पण तेही काही विशिष्ट वातावरणांमध्ये. उदाहरणादाखल अशा जगात अशी वाहने चालू शकतात जिथे वाहतूक अजिबात नाही आणि रस्ते पूर्ण मोकळे आहेत. ही लेव्हल अतिजास्त स्वयंचलनामध्ये येते.
लेव्हल 5 – या लेव्हलमध्ये वाहन संपूर्णपणे स्वतःच्या नियंत्रणाखाली कार्य करू शकते. इथे या लेव्हलमध्ये कोणत्याही मानवी नियंत्रणाची गरज पडत नाही. ही लेव्हल संपूर्ण स्वयंचलनामध्ये येते.
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स्वयंचलन प्रणाली हार्डवेअरच्या जटील एकत्रीकरणावर आणि त्याच्या पाहण्याच्या आणि प्रतिक्रिया देण्याच्या शक्यतांवर अवलंबून असते.
1.लिडार आणि रडार
वाहनावर येणाऱ्या प्रकाश झोतांना आणि ध्वनी लहरींना टकरावून, अंतर मोजून हे लिडार आणि रडार 3D नकाशे तयार करतात आणि वाटेत येणारे अडथळे वेगवेगळ्या वातावरणात ओळखतात.
2.कॅमेरा आणि संगणकीय युनिट
या वाहनांतील कॅमेरा समोर येणाऱ्या ट्राफिक लाईट, रस्त्यांवरचे बोर्ड, पादचारी आणि इतर गाड्यांना पाहतो आणि त्यानुसार सिग्नल देतो. यातील संगणकीय युनिट्स चालू वेळेत हे सगळे इनपुट घेतात, पुढील परिस्थिती समजतात आणि त्यानुसार गाडीचा वेग,ब्रेक आणि स्टीअरींग यावर नियंत्रण करतात.