600 एकरात पसरलेला ‘हा’ आहे भारतातील सर्वात मोठा कार मॅन्यूफॅक्चरिंग प्लांट!

भारतही तंत्रज्ञानाच्या दिशेने प्रत्येक क्षेत्रात वेगाने पुढे पाऊले टाकत आहे. मग त्याला ऑटोमोबाईल क्षेत्रातही अपवाद नाही.तुम्हाला कधी प्रश्न पडला आहे का कि आपल्या भारतात एवढ्या कार रोज विकल्या जातात, तर एवढ्या कार सर्वात जास्त प्रमाणात कुठे तयार केल्या जात असतील, आणि या कार बनवण्याचा भारतातील सर्वात मोठा प्लांट किंवा कारखाना नेमका कुठे असेल बर? चला तर आज या प्रश्नाचं उत्तर आज आपण इथे पाहूयात,
हरियाणामधील मानेसर आज भारताच्या ऑटोमोबाईल उद्योगाचे एक महत्त्वाचे केंद्र बनले आहे. दिल्लीपासून सुमारे ५० किलोमीटर अंतरावर असलेल्या या औद्योगिक शहरात देशातील सर्वात मोठ्या कारनिर्मिती प्रकल्पांपैकी एक प्रकल्प उभारण्यात आला आहे. येथील मारुती सुझुकीचा हा प्रकल्प जो जवळपास ६०० एकरांमध्ये पसरलेला आहे, ज्यात तीन उत्पादन प्लांट आहेत. रोजगाराच्या दृष्टीनेही हा प्रकल्प भारतातील मोठ्या वाहन उत्पादन केंद्रांमधील एक मानला जातो.
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२००६ मध्ये सुरू झालेल्या या प्रकल्पात आधुनिक रोबोटिक्स, स्वयंचलित असेंब्ली लाईन्स आणि अत्याधुनिक क्वालिटी कंट्रोल सिस्टमचा वापर केला जातो. इथे दरवर्षी लाखो वाहनांचे उत्पादन केले जाते. देशातील लोकप्रिय मॉडेल्सपैकी अनेक गाड्या जसे कि इरटीगा, ब्रीझा याच प्रकल्पातून तयार होऊन भारतासह जगभरातील अनेक बाजारपेठांमध्ये पोहोचतात.
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मानेसर प्रकल्पाची एक मोठी विशेष बाब म्हणजे त्याचे विस्तीर्ण क्षेत्रफळ. शेकडो एकरांवर पसरलेल्या या संकुलामध्ये प्रेस शॉप, वेल्डिंग युनिट, पेंट शॉप, इंजिन असेंब्ली विभाग आणि वाहन चाचणी सुविधा यांचा समावेश आहे. हजारो कामगार, अभियंते आणि तंत्रज्ञ इथे कार्यरत आहेत. प्रत्यक्ष आणि अप्रत्यक्षपणेही या प्रकल्पामुळे हजारो लघुउद्योग, ऑटो पार्ट्स उत्पादक आणि सेवा पुरवठादारांना रोजगार मिळतो.
आज इलेक्ट्रिक वाहने, स्मार्ट उत्पादन तंत्रज्ञान आणि हरित ऊर्जा यांचा स्वीकार करत मानेसरचा हा प्रकल्प भविष्यातील वाहन उद्योगासाठीही सज्ज होत आहे. त्यामुळे मानेसर हा केवळ एक कारखाना नसून भारताच्या औद्योगिक प्रगतीचे आणि ‘मेक इन इंडिया’ संकल्पनेचे एक यशस्वी प्रतीक बनत चालला आहे.