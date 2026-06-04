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जिद्द, चिकाटी आणि मेहनतीचे यश; वाई पंचायत समितीचे विस्तार अधिकारी रुपेश मोरे यांची MPSC मार्फत प्रशासकीय अधिकारीपदी निवड

Updated On: Jun 04, 2026 | 09:29 PM IST
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सारांश

वाई पंचायत समितीमध्ये विस्तार अधिकारी म्हणून कार्यरत असलेले रुपेश मोरे यांनी महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाच्या (MPSC) स्पर्धा परीक्षेत यश संपादन करत आरोग्य विभाग महाराष्ट्र शासन प्रशासकीय अधिकारी (डीडीओ) गॅझेटेड क्लास 2 या पदावर महाराष्ट्र शासनाच्या आरोग्य विभागात निवड झाली आहे.

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जिद्द, चिकाटी आणि मेहनतीचे यश; वाई पंचायत समितीचे विस्तार अधिकारी रुपेश मोरे यांची MPSC मार्फत प्रशासकीय अधिकारीपदी निवड

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विस्तार

वाई प्रतिनिधी : वाई पंचायत समितीमध्ये विस्तार अधिकारी म्हणून कार्यरत असलेले रुपेश मोरे यांनी महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाच्या (MPSC) स्पर्धा परीक्षेत यश संपादन करत आरोग्य विभाग महाराष्ट्र शासन प्रशासकीय अधिकारी (डीडीओ) गॅझेटेड क्लास 2 या पदावर महाराष्ट्र शासनाच्या आरोग्य विभागात निवड झाली आहे. त्यांच्या या यशामुळे वाई तालुक्यासह प्रशासनातील सहकारी, मित्रपरिवार आणि नातेवाईकांमध्ये आनंदाचे वातावरण निर्माण झाले आहे.
ग्रामीण भागातील जनतेशी थेट संपर्क ठेवत पंचायत राज व्यवस्थेत काम करत असताना रुपेश मोरे यांनी स्पर्धा परीक्षेची तयारी सुरू ठेवली. नोकरी आणि अभ्यास यांचा समतोल साधत त्यांनी सातत्यपूर्ण परिश्रम घेतले आणि अखेर प्रशासकीय सेवेत प्रवेश मिळवून आपल्या कर्तृत्वाची छाप उमटवली.

त्यांच्या या यशामागे कठोर परिश्रम, सकारात्मक दृष्टिकोन आणि ध्येयाप्रती असलेली निष्ठा हे महत्त्वाचे घटक ठरले. अनेक स्पर्धा परीक्षा देणाऱ्या तरुणांसाठी त्यांचे यश प्रेरणादायी ठरणारे आहे. वाई पंचायत समितीमध्ये विस्तार अधिकारी ग्रामपंचायत या पदावर कार्यरत असताना मोरे यांनी २०२२ मध्ये MPSC मार्फत परीक्षा दिली होती.२५ मध्ये याच्या मुलाखती पार पडल्या.3 जून रोजी या परीक्षेचा अंतिम निकाल झाला.यानंतर महाराष्ट्र शासनाच्या आरोग्य विभागाकडून पदस्थापना केली जाणार आहे.

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रुपेश मोरे यांच्या निवडीबद्दल वाईना. मकरंद पाटील, खा नितीन पाटील, माजी आमदार मदनदादा भोसले, माजी जिप अध्यक्षा अरुणादेवी पिसाळ, विद्यमान अध्यक्षा सौ. शिंदे,उपाध्यक्ष राजू भोसले, महिला व बालकल्याण सभापती ऋतुजा शिंदे,सदस्य बापूसाहेब शिंदे, वृषाली चव्हाण, दिलीप बाबर, सभापती विक्रांत डोंगरे, उपसभापती वर्षा जगताप, सदस्य सचिन भोसले, डॉ सुरभी भोसले, स्वप्नील गायकवाड, जिल्हा परिषदरच्या मुख्य कार्यकारी अधिकारी याशीनी नागराजन, गटविकास अधिकारी नारायण घोलप, विस्तार अधिकारी शरद गायकवाड, राहुल हजारे, वाई तालुका पत्रकार संघाचे अध्यक्ष सचिन ननावरे, दत्ता मर्ढेकर, दिपक बाबर तसेच परिसरातील विविध सामाजिक, शैक्षणिक आणि राजकीय क्षेत्रातील मान्यवरांनी त्यांचे अभिनंदन केले असून पुढील प्रशासकीय कारकिर्दीसाठी शुभेच्छा दिल्या आहेत.

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Web Title: Rupesh more extension officer of y panchayat samiti has been selected as administrative officer through mpsc

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Published On: Jun 04, 2026 | 09:29 PM

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