बापरे! 34,000 कामगार असणारा ‘हा’ आहे जगातील सर्वात मोठा कार बनवण्याचा कारखाना!

तुम्हाला कधी प्रश्न पडलाय का, कि आपण रोज एवढ्या कार पाहतो, रोज एवढ्या कार विकल्या जातात, एवढ्या संख्येमध्ये त्यांच उत्पादन होतं, तर जगातला सगळ्यात मोठा या कार बनवायचा कारखाना कुठे असेल बर? चला तर आज या प्रश्नाचंही उत्तर आपण इथे बघुयात,
तर दक्षिण कोरिया या देशात ह्युंडाई मोटर कंपनीचा उल्सान हा कारखाना जगातील सर्वात मोठा कार बनवण्याचा मान ठेवतो. हा औद्योगिक संकुल फक्त एक कारखाना नसून एक स्वतंत्र ‘ऑटोमोबाईल शहर’ म्हणून ओळखला जातो.
1968 मध्ये सुरू झालेल्या या कारखान्याचे क्षेत्रफळ सुमारे 50 लाख चौमी (जवळपास 1,200 एकरांहून जास्त) आहे. इथे पाच स्वतंत्र उत्पादन प्रकल्प, इंजिन व ट्रान्समिशन निर्मिती युनिट्स आणि वाहन निर्यातीसाठी स्वतःचे एक वेगळे बंदर आहे. या कारखान्यात दररोज सुमारे 5,500 ते 6,000 वाहने तयार केली जातात, तर वार्षिक उत्पादनाची क्षमता 15 लाखांहून अधिक वाहने तयार करण्याची आहे.
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उल्सान कारखान्याची खास बाब म्हणजे याची जबरदस्त कार्यक्षमता. इथे सरासरी प्रत्येक 10 ते 12 सेकंदाला एक नवीन वाहन तयार होऊन बाहेर पडते. सुमारे 34,000 कर्मचारी या कारखान्यात काम करतात.
या कारखान्यातून ह्युंदाईच्या लोकप्रिय SUV, सेडान आणि लक्झरी वाहनांसह जेनेसिस ब्रँडच्या गाड्याही तयार केल्या जातात. इथे तयार होणारी जवळपास २०० देशांमध्ये निर्यात केली जातात. निर्यातीसाठी कारखान्याच्या स्वतःच्या बंदरातून दररोज हजारो वाहने जहाजांवर चढवली जातात.
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भविष्यातील इलेक्ट्रिक वाहनांच्या मागणीचा विचार करून ह्युंदाईने उल्सानमध्ये कोरियातील पहिले ईव्ही उत्पादन केंद्र उभारण्यास सुरुवात केली आहे. सुमारे 2 ट्रिलियन वॉन म्हणजे अंदाजे 1.5 अब्ज डॉलरच्या गुंतवणुकीच्या या प्रकल्पातून दरवर्षी 2 लाख इलेक्ट्रिक वाहने तयार करण्याचे उद्दिष्ट आहे.
दक्षिण कोरियाच्या औद्योगिक प्रगतीचा प्रतीक मानला जाणारा हा कारखाना आज जगभरातील वाहन उद्योगासाठी, उत्पादन तंत्रज्ञान आणि व्यवस्थापनाचा आदर्श ठरत आहे.