Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News
In Trends:

Inspector Manju मध्ये नवा ट्विस्ट; सत्या–मंजूच्या आयुष्यात तिसऱ्या व्यक्तीची एन्ट्री!

तिसऱ्या व्यक्तीच्या येण्याने सत्या- मंजू वेगळे होणार? इन्स्पेक्टर मंजू'या मालिकेत नवीन ट्विस्ट पाहायला मिळणार असून प्रेक्षकांनी मंजूला पाठिंबा दिला आहे.

Updated On: Feb 18, 2026 | 01:06 PM
(फोटो सौजन्य- इन्स्टाग्राम)

(फोटो सौजन्य- इन्स्टाग्राम)

Follow Us:
Follow Us:

‘सन मराठी’वरील ‘इन्स्पेक्टर मंजू’ ही मालिका सध्या प्रेक्षकांच्या खूप पसंतीस उतरत आहे. मालिकेत सतत नवे ट्विस्ट येत असल्यामुळे प्रेक्षकांची उत्सुकता वाढली आहे.काही दिवसांपूर्वी मंजूला सत्या निर्दोष असल्याचं कळतं. मात्र तिच्याकडे त्याचे ठोस पुरावे नसतात. सत्या आणि मंजूचं नातं पुन्हा सुरळीत झाल्यानंतर मम्मीसाहेब त्यांना वेगळं करण्याचा प्रयत्न करतात. पण त्यांचा कोणताही डाव यशस्वी होत नाही.

दरम्यान, नव्या प्रोमोमध्ये एक धक्कादायक वळण पाहायला मिळत आहे. मंजू एका वृद्ध व्यक्तीला धडकते आणि माफी मागते. पण ही व्यक्ती साधी नसून सत्या-मंजूच्या नात्यात दुरावा निर्माण करण्यासाठी आलेली असल्याचे संकेत मिळतात. यापूर्वी व्हॅलेंटाईन डे दिवशीही एका अनोळखी व्यक्तीने मंजूला फुलं पाठवून प्रेम व्यक्त केलं होतं.मंजूला मिळवण्यासाठी त्या व्यक्तीचे प्रयत्न सुरु असल्याचं पाहायला मिळत आहे.

‘The Kerala Story 2 – Go Beyond’ चित्रपटाला नितेश राणेंचा जाहीर पाठिंबा, ट्रेलर शेअर करत लिहिले, ‘या जिहाद्यांना घरात…’

या दोघांच्या आयुष्यात येणारा हा तिसरा व्यक्ती नक्की आहे तरी कोण? यामध्ये मम्मी साहेबांचा हात असेल का? तिसऱ्या व्यक्तीच्या येण्याने सत्या मंजू वेगळे होऊ शकतील का? मंजूच्या जीवाला धोका असेल का? या सर्व प्रश्नांची उत्तर पुढील भागात पाहणं रंजक ठरणार आहे. या प्रोमोला प्रेक्षकांचा भरघोस प्रतिसाद मिळाला आहे. प्रेक्षकांनी कमेंट करत म्हंटल आहे की, ” कितीही झाले आणि कोणीही आले तरी मंजू सत्याचीच आहे. विषय संपला.” तर एका प्रेक्षकांनी म्हंटलय, ” साताऱ्याच्या वाघिणीची शिकार करणे एवढं सोप्पे नाही.सत्या मंजू लवकरच एकत्र येतील.” यांसारख्या कमेंट करत प्रेक्षकांनी सत्या- मंजूच्या जोडीवर असलेलं प्रेम व्यक्त केलं आहे. आता पुढील भागात नेमकं काय घडणार, हे पाहणं नक्कीच रंजक ठरेल.

Bigg Boss Marathi 6: विशालने दिली प्रेमाची कबुली? नॉमिनेशन टास्कमध्ये काटा ग्रुपला सांगितल्या भावना, रुचिता लाजून लाल

Web Title: A new twist will be seen in the sun marathi show inspector manju

Get Latest  Marathi News ,  Maharashtra News and  Marathi News from Politics,  Election News ,  Sports News ,  Entertainment News,  Business News and   Religion News only on Navarashtra.com

Published On: Feb 18, 2026 | 01:06 PM

Topics:  

संबंधित बातम्या

नागबंधमची गरुडझेप! ट्रेलरने येताच केले धुमशान; IMDb 2026 चा अहवाल, ‘Entry असावी तर अशी…’
1

नागबंधमची गरुडझेप! ट्रेलरने येताच केले धुमशान; IMDb 2026 चा अहवाल, ‘Entry असावी तर अशी…’

OTT गाजवल्यानंतर प्रेक्षकांची लाडकी ‘सुंदरा’ टेलिव्हिजनवर झळकणार; Akshaya Naik च्या नव्या भूमिकेची जोरदार चर्चा
2

OTT गाजवल्यानंतर प्रेक्षकांची लाडकी ‘सुंदरा’ टेलिव्हिजनवर झळकणार; Akshaya Naik च्या नव्या भूमिकेची जोरदार चर्चा

kohrra 2 ’मध्ये स्त्रीशक्तीचा ठसा, पूजा भामर्रांची दमदार भूमिका चर्चेत, आपल्या भूमिकेबद्दल बोलताना अभिनेत्री म्हणाली…
3

kohrra 2 ’मध्ये स्त्रीशक्तीचा ठसा, पूजा भामर्रांची दमदार भूमिका चर्चेत, आपल्या भूमिकेबद्दल बोलताना अभिनेत्री म्हणाली…

Bigg Boss Marathi 6: लग्नातला बेंजो ते बिग बॉस मराठी, खानदेश किंग सचिन कुमावतचा प्रेरणादायी प्रवास
4

Bigg Boss Marathi 6: लग्नातला बेंजो ते बिग बॉस मराठी, खानदेश किंग सचिन कुमावतचा प्रेरणादायी प्रवास

ताज्या बातम्या

पुढे वाचा
Inspector Manju मध्ये नवा ट्विस्ट; सत्या–मंजूच्या आयुष्यात तिसऱ्या व्यक्तीची एन्ट्री!

Inspector Manju मध्ये नवा ट्विस्ट; सत्या–मंजूच्या आयुष्यात तिसऱ्या व्यक्तीची एन्ट्री!

Feb 18, 2026 | 01:06 PM
Uttar Pradesh Crime: विश्वासाचं भयावह रूप! मैत्रिणीने नशेची औषध दिलं, नंतर बलात्कार घडवून आणला अन् व्हिडीओ काढून…

Uttar Pradesh Crime: विश्वासाचं भयावह रूप! मैत्रिणीने नशेची औषध दिलं, नंतर बलात्कार घडवून आणला अन् व्हिडीओ काढून…

Feb 18, 2026 | 12:58 PM
५१ वर्षांच्या कारकिर्दीनंतर रजनीकांत निवृत्त होणार? शेवटच्या चित्रपटावर काम सुरू

५१ वर्षांच्या कारकिर्दीनंतर रजनीकांत निवृत्त होणार? शेवटच्या चित्रपटावर काम सुरू

Feb 18, 2026 | 12:48 PM
लग्नसमारंभापासून पार्टीपर्यंत… फेस्टिव्ह लूकसाठी परफेक्ट! रेनड्रॉप बांगड्यांचे हे ट्रेंडी डिझाइन्स पाहिलेत का?

लग्नसमारंभापासून पार्टीपर्यंत… फेस्टिव्ह लूकसाठी परफेक्ट! रेनड्रॉप बांगड्यांचे हे ट्रेंडी डिझाइन्स पाहिलेत का?

Feb 18, 2026 | 12:45 PM
Tara : युवराज-ताराची भावनिक प्रेमकथा लवकरच प्रेक्षकांच्या भेटीला; नवीन प्रोमोने वाढवली उत्सुकता!

Tara : युवराज-ताराची भावनिक प्रेमकथा लवकरच प्रेक्षकांच्या भेटीला; नवीन प्रोमोने वाढवली उत्सुकता!

Feb 18, 2026 | 12:42 PM
PAK vs NAM: पाकिस्तानसाठी हा सामना ‘करो या मरो’, ही एक चूक अन् पाक T20 World Cup 2026 मधून बाद!

PAK vs NAM: पाकिस्तानसाठी हा सामना ‘करो या मरो’, ही एक चूक अन् पाक T20 World Cup 2026 मधून बाद!

Feb 18, 2026 | 12:41 PM
Rohit Pawar PC: पायलटचा वापर करून अजित पवारांच्या विमानाचा अपघात…? रोहित पवारांचे खळबळजनक दावा   

Rohit Pawar PC: पायलटचा वापर करून अजित पवारांच्या विमानाचा अपघात…? रोहित पवारांचे खळबळजनक दावा   

Feb 18, 2026 | 12:36 PM

व्हिडिओ

पुढे बघा
Ratnagiri : रोखविरहित आणि पारदर्शक प्रवासासाठी एसटीचे मोठे पाऊल

Ratnagiri : रोखविरहित आणि पारदर्शक प्रवासासाठी एसटीचे मोठे पाऊल

Feb 17, 2026 | 07:55 PM
Palghar News : डहाणू–पालघर मार्गाला नवसंजीवनी; 165 कोटींच्या प्रकल्पाचे भूमिपूजन

Palghar News : डहाणू–पालघर मार्गाला नवसंजीवनी; 165 कोटींच्या प्रकल्पाचे भूमिपूजन

Feb 17, 2026 | 07:46 PM
Mumbai : ‘टिपू सुलतान चौक’ प्रकरणावरून आरोप-प्रत्यारोप

Mumbai : ‘टिपू सुलतान चौक’ प्रकरणावरून आरोप-प्रत्यारोप

Feb 17, 2026 | 07:39 PM
Suresh Dhas : एक दिवस थांबा, ब्रेन मॅपिंग आणि नार्कोटेस्ट मधून सत्य बाहेर येईल

Suresh Dhas : एक दिवस थांबा, ब्रेन मॅपिंग आणि नार्कोटेस्ट मधून सत्य बाहेर येईल

Feb 17, 2026 | 07:32 PM
Mantralaya Bribe Case : Narhari Zirwal यांच्या मंत्रालयातील ऑफिसमध्ये ACB ची धाड, लिपिकाला पकडले!

Mantralaya Bribe Case : Narhari Zirwal यांच्या मंत्रालयातील ऑफिसमध्ये ACB ची धाड, लिपिकाला पकडले!

Feb 17, 2026 | 07:21 PM
Ajit Pawar Plane Crash : रुपाली ठोंबरेंचा सरकारला इशारा; पार्थ पवार आणि पुणे महापौरांवरही डागली तोफ!

Ajit Pawar Plane Crash : रुपाली ठोंबरेंचा सरकारला इशारा; पार्थ पवार आणि पुणे महापौरांवरही डागली तोफ!

Feb 17, 2026 | 07:12 PM
Buldhana News : शहरातून काढण्यात आला भव्य मूक मोर्चा, जिल्हाधिकाऱ्यांना दिले निवेदन

Buldhana News : शहरातून काढण्यात आला भव्य मूक मोर्चा, जिल्हाधिकाऱ्यांना दिले निवेदन

Feb 17, 2026 | 07:07 PM