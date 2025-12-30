वय वर्ष 27, 3 वेळा आई होता होता झाले Miscarriage,1 टेस्ट आणि समोर आलं कारण बसला धक्का…

अलीकडेच, प्रजनन तज्ज्ञ डॉ. महिमा यांच्याकडे एका महिलेने संपर्क साधला ज्याची गर्भधारणा चाचणी तीन वेळा पॉझिटिव्ह आली आणि तिचा तिन्ही वेळा गर्भपात झाला. तिची मानसिक स्थिती खूपच खराब झाली होती आणि हे तिच्यासह नक्की का होत आहे हे तिला जाणून घ्यायचे होते. महिलेचे संपूर्ण प्रकरण ऐकल्यानंतर, डॉक्टरांनी मूळ कारण स्पष्ट केले. त्यांनी नक्की याबाबात काय झालंय याबाबत सविस्तरपणे सोशल मीडियावर कारण सांगितले आहे.
२ वर्षांपासून गर्भधारणेचा प्रयत्न
इन्स्टाग्राम व्हिडिओमध्ये, प्रजनन तज्ज्ञ डॉ. महिमा स्पष्ट करतात की तीन वर्षांपासून लग्न झालेले २७ वर्षीय जोडपे अलीकडेच तिच्याकडे आले. लग्नानंतर हे जोडपे दोन वर्षे गर्भधारणेचा प्रयत्न करत होते, परंतु त्यांना यश आले नव्हते.
या महिलेला गर्भधारणा टिकवता येत नव्हती. तज्ज्ञ पुढे स्पष्ट करतात की जेव्हा त्यांनी महिलेच्या आरोग्याचा इतिहास नक्की काय आहे त्याची तपासणी केली तेव्हा डॉक्टरांना कळले की, ती लवकर गर्भवती राहू शकली, परंतु तिची गर्भधारणा टिकवणे कठीण होते आणि तिला वारंवार गर्भपात झाला. म्हणूनच ती खूप दुःखी होती. मात्र नक्की तिच्याबरोबर काय घडले होते?
महिलेचे सर्व अहवाल सामान्य
प्रजनन तज्ज्ञ महिमा यांनी यावेळी स्पष्ट केले की महिलेचे सर्व अहवाल, ज्यामध्ये ओव्हुलेशन, मासिक पाळी आणि अल्ट्रासाऊंड यांचा समावेश आहे, सामान्य होते, परंतु तरीही, गर्भधारणा अयशस्वी होत होती. महिलेने गर्भधारणेसाठी अनेक प्रयत्न केले होते. तिने 8 वेळा ओव्हुलेशन इंडक्शन आणि एकदा IUI देखील केले होते, परंतु ते अयशस्वी झाले.
महिला तीन वेळा गर्भवती राहिली आणि तिन्ही वेळा गर्भपात झाला. स्त्रीरोगतज्ज्ञ स्पष्ट करतात की महिलेने आतापर्यंत तीन वेळा गर्भधारणा केली होती आणि तिन्ही वेळा गर्भपात झाला. याचा अर्थ तिच्या आशा तीन वेळा उंचावल्या आणि तिन्ही वेळा धुळीस मिळाल्या होत्या. परिणामी, जोडप्याच्या कुटुंबाने त्यांना चाचणी करणे थांबवण्याचा आणि आराम करण्याचा सल्ला दिला होता.
महिलेची अनुवांशिक चाचणी
तज्ज्ञांनी स्पष्ट केले की, महिलेची संपूर्ण कहाणी ऐकल्यानंतर, तिने समस्येच्या मुळाशी जाण्यासाठी एक अतिशय मूलभूत अनुवांशिक चाचणी करण्याचा सल्ला दिला आणि ती चाचणी करून घेतली. निकाल बाहेर आल्यानंतरच सत्य आणि कारण स्पष्ट झाले.
महिलेला karyotype abnormality नावाचा त्रास होता. डॉ. महिमा स्पष्ट करतात की महिलेला कॅरिओटाइप असामान्यता होती. या स्थितीत, जरी सर्वकाही निरोगी दिसत असले तरी, ही समस्या निरोगी गर्भाच्या विकासात अडथळा आणत होती. या प्रकारची समस्या वारंवार गर्भपात करणाऱ्या सुमारे ५ ते १० टक्के महिलांमध्ये आढळते. यानंतरच महिलेची पुढील ट्रीटमेंट सुरु करण्यात आली. समस्येच्या मुळाशी जाणं खूपच गरजेचे आहे. अन्यथा बाळाला जन्म देणं कठीण होऊ शकतं.
karyotype abnormality म्हणजे काय?
कॅरियोटाइप असामान्यता म्हणजे गुणसूत्रांच्या संख्येत किंवा संरचनेतील अडथळा, ज्यामुळे जन्मजात दोष, सिंड्रोम आणि डाउन सिंड्रोम किंवा कर्करोग यांसारखे अनुवांशिक रोग होतात; ही चाचणी (कॅरियोटाइपिंग) अनुवांशिक समस्या ओळखण्यासाठी रक्त किंवा ऊतींच्या नमुन्यावर केली जाते. हे अनुवांशिक विकार, विशिष्ट प्रकारचे कर्करोग आणि जन्मजात समस्यांचे निदान करण्यास मदत करते.