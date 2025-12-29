Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News

Pregnancy Tips: गर्भधारणा होण्यासाठी शारीरिक संबंधांनंतर अर्धा तास तसंच झोपणं गरजेचे आहे का? काय आहे तथ्य

जर तुम्ही गर्भधारणेचे नियोजन करत असाल, तर हा लेख खूप उपयुक्त ठरू शकतो. यात गर्भधारणेबद्दलच्या एका सामान्य मिथकाची चर्चा केली आहे ज्याबाबत आजही अनेक गैरसमज आहेत, जाणून घ्या तथ्य काय आहे

Updated On: Dec 29, 2025 | 07:59 PM
संभोगानंतर बाळ होण्यासाठी काही वेळ तसंच पडून रहावे लागते, तथ्य की मिथक? (फोटो सौजन्य - iStock)

  • संभोगानंतर अर्धा तास झोपणे आवश्यक आहे का 
  • लवकर गर्भधारणेसाठी काय करावे 
  • संभोग केल्यावर तसंच पडून राहणे तथ्य काय आहे?
काही जोडप्यांचा असा विश्वास आहे की लवकर गर्भधारणा होण्यासाठी, महिलांनी संभोगानंतर किमान अर्धा तास झोपले पाहिजे, असे न केल्यास सर्व शुक्राणू बाहेर पडतील आणि गर्भधारणा रोखली जाईल. पण हे खरे आहे का, की ही फक्त एक सामान्य समज आहे? या प्रश्नाचे उत्तर स्त्रीरोगतज्ज्ञ डॉ. उपासना सेतिया यांच्याकडून जाणून घेऊया, ज्यांनी अलीकडेच या विषयावर सविस्तर माहिती दिली आहे.

एका इन्स्टाग्राम व्हिडिओमध्ये, स्त्रीरोगतज्ज्ञ डॉ. उपासना सेतिया स्पष्ट करतात की शुक्राणूंना प्रजनन मार्गापर्यंत पोहोचण्यासाठी फक्त काही मिनिटे लागतात. डॉक्टरांच्या मते, बहुतेक वीर्य संभोगानंतर दोन मिनिटांत बाहेर पडते, जी पूर्णपणे सामान्य प्रक्रिया आहे. त्यांनी पुढे स्पष्ट केले आहे की, अर्धा तास किंवा अर्धा दिवस झोपल्याने गर्भधारणेच्या शक्यतेवर परिणाम होत नाही. ही गोष्ट फक्त एक मिथक आहे, ज्याचा कोणताही ठोस आधार नाही. त्यामुळे यामध्ये काहीही तथ्य नाही

‘आईबाबा होऊ शकत नाही…’, वाढती व्यसनाधीनता, बदलती जीवनशैली कारणीभूत; ‘IVF’ उपचारातून वंध्यत्वावर मात शक्य

प्रजनन मार्गाकडे लक्ष द्या

तज्ज्ञ असेही म्हणतात की शुक्राणू स्त्रीच्या प्रजनन मार्गात जास्तीत जास्त पाच दिवस टिकून राहतात आणि त्यांची संख्या लाखोंमध्ये असते. म्हणून, गर्भधारणा होण्यासाठी, महिलांनी त्यांच्या प्रजनन मार्गादरम्यान संभोग करण्याकडे विशेष लक्ष दिले पाहिजे. महिला आणि पुरुषांची प्रजनन क्षमता योग्य असेल तर लवकरात लवकर मूल होण्याची शक्यता असते. शुक्राणूची गुणवत्ता आणि स्त्रीचे बिजाशय या दोन्ही गोष्टींचा मेळ हे यामध्ये महत्त्वाचे ठरते. संभोगानंतर किती वेळ झोपून राहता यावर बाळ होणे अवलंबून आहे ही गोष्ट खरं तर चुकीची आहे. 

प्रजननक्षमता कालावधी मोजताना लक्ष द्या

 

डॉ. उपासना सेतिया सल्ला देतात की महिलांनी प्रजननक्षमता कालावधीची योग्य गणना कशी करावी याबद्दल माहितीसाठी त्यांच्या स्त्रीरोगतज्ज्ञांचा सल्ला घ्यावा, जेणेकरून त्यांना कोणताही गैरसमज न होता योग्य वेळी प्रयत्न करता येतील. मुळात Ovulation कधी आहे आणि प्रजननक्षमता योग्य दर्जाची आहे की नाही याची तपासणी होणे गरजेचे आहे. पुरुष असो वा स्त्री असो दोघांनीही आपल्या फर्टिलिटीची टेस्ट करून त्यानंतरच बाळासाठी प्रयत्न करणे योग्य ठरू शकते. लग्न करण्याआधी या गोष्टींची चर्चाही जोडप्याने करणे खरं तर आवश्यक आहे. 

‘गरोदर न राहण्यासाठी Contraceptive Pill घेतली, मी आई नाही का होऊ शकणार?’, मुलीच्या प्रश्नावर डॉक्टरांनी सांगितले सत्य

टीप –  हा लेख केवळ सामान्य माहितीसाठी लिहिण्यात आला असून कोणत्याही प्रकारच्या उपचाराचा दावा यामध्ये करण्यात आलेला नाही. कोणताही उपाय करण्यापूर्वी आपल्या डॉक्टरांचा सल्ला घ्या आणि त्यांच्या सल्ल्यानुसारच योग्य बदलानुसार वापर करावा.

