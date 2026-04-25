Europe Tour on Budget: फक्त 50 हजारांत युरोप ट्रिप! बजेटमध्ये फिरता येतील ‘हे’ ५ सुंदर देश; असं करा नियोजन…

रोमानिया हा अशा देशांपैकी एक आहे जो पर्यटकांच्या गर्दीपासून बऱ्याच अंशी अलिप्त राहिला आहे; तरीही त्याचे सौंदर्य अतुलनीय आहे. येथील प्राचीन चर्च, मठ आणि नैसर्गिक निसर्गदृश्ये खरोखरच मोहक आहेत. सर्वात उत्तम गोष्ट म्हणजे, येथे राहण्याचा खर्च अत्यंत परवडणारा आहे जो साधारणपणे दररोज ₹१,५०० ते ₹२,५०० च्या दरम्यान असतो. तसेच, येथील खाद्यपदार्थ आणि पेयेही स्वस्त आहेत, ज्यामुळे तुम्हाला तुमचे बजेट सहजपणे नियंत्रणात ठेवता येते.
गेल्या काही वर्षांत पोर्तुगालने प्रचंड लोकप्रियता मिळवली आहे. येथील समुद्रकिनारे, नयनरम्य गावे आणि चविष्ट खाद्यसंस्कृती दूरदूरहून येणाऱ्या पर्यटकांना आकर्षित करतात. लिस्बनसारख्या प्रमुख शहरांमधील खर्च काहीसा अधिक असू शकतो; मात्र, इतर भागांमध्ये तुम्हाला ₹१,५०० ते ₹२,५०० या श्रेणीतील, खिशाला परवडणारे हॉटेल्स सहज उपलब्ध होऊ शकतात. येथील अनुभव केवळ किफायतशीरच नाही, तर खरोखरच अविस्मरणीय असतो.
स्लोव्हेनिया हा एक लहान, तरीही अत्यंत सुंदर देश आहे; जो येथील पर्वत, जंगले आणि सरोवरांसाठी प्रसिद्ध आहे. येथील शांत वातावरण आणि नैसर्गिक सौंदर्य मनाला एक अद्वितीय अशी शांतता प्रदान करते. जरी हॉटेल्सचे दर थोडे अधिक असू शकतात, तरीही तुम्हाला ₹३,२०० ते ₹५,५०० च्या दरम्यान उत्कृष्ट पर्याय सहज उपलब्ध होऊ शकतात. विशेषतः साहसी उपक्रमांची आवड असणाऱ्यांसाठी आणि निसर्गप्रेमींसाठी हा देश अगदी आदर्श आहे.
स्लोव्हाकिया हे आपल्या भव्य किल्ल्यांसाठी, डौलदार पर्वतांसाठी आणि ‘ब्रातिस्लाव्हा’ या सुंदर शहरासाठी प्रसिद्ध आहे. येथील भोजन आणि निवासाचा खर्च अत्यंत परवडणारा आहे. तुम्ही अवघ्या ₹२,००० च्या आसपास संपूर्ण दिवसाच्या जेवणाचा आनंद घेऊ शकता आणि ₹३,५०० ते ₹४,५०० च्या दरम्यान एखादे चांगले हॉटेल शोधू शकता. मर्यादित बजेटमध्ये भरपूर भटकंती करू इच्छिणाऱ्यांसाठी हे पर्यटन स्थळ एक उत्कृष्ट पर्याय आहे.
ग्रीस हा देश साधारणपणे महागडा मानला जातो; पण जर तुम्ही तुमच्या पर्यटन स्थळांची निवड शहाणपणाने केली, तर तुम्ही नक्कीच कमी बजेटमध्ये येथे प्रवास करू शकता. अधिक प्रसिद्ध आणि गजबजलेल्या पर्यटन स्थळांऐवजी, Tinos सारख्या शांत बेटांवर राहणे हा एक उत्तम पर्याय ठरू शकतो. येथे तुम्हाला ₹१,५०० मध्ये जेवण मिळू शकते, तर हॉटेलमधील निवासाचा खर्च ₹३,२०० ते ₹५,५०० च्या दरम्यान असू शकतो. येथील नयनरम्य समुद्रकिनारे आणि विहंगम निसर्गसौंदर्य या प्रवासाला खरोखरच एक विशेष अनुभव बनवतात.
जर तुम्ही आगाऊ नियोजन केले, पर्यटनाच्या ‘ऑफ-सीझन’मध्ये (कमी गर्दीच्या काळात) प्रवास केला आणि खर्चाच्या दृष्टीने परवडणाऱ्या पर्यायांची निवड केली, तर केवळ ₹५०,००० मध्ये युरोपची सफर करणे हे नक्कीच शक्य आहे. या देशांमध्ये तुम्हाला अत्यंत कमी खर्चात अतिशय शानदार अनुभवांचा आनंद घेता येईल. योग्य माहिती आणि सुज्ञ दृष्टिकोन असल्यास, तुम्हीसुद्धा युरोप सहलीचे तुमचे स्वप्न सत्यात उतरवू शकता.