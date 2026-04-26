अचानक दोन भागांत विभागला जातो हा समुद्र, लोकांना जाण्यासाठी तयार करतो रस्ता; हैराण करते इथले दृष्य

Travel Tips : 30 ओलांडायच्या आत फिरून या ही सुंदर ठिकाणे, लाईफटाइम लक्षात राहील अनुभव
असं म्हणतात की, समुद्राची खोली कधीही मोजता येत नाही. पण पृथ्वीवर असे एक ठिकाण आहे जिथे लाटा ओसरल्यावर समुद्र दोन भागांमध्ये विभागला जातो आणि तिथे एक असा मार्ग तयार होतो जो पाहून असे वाटते जणू तिथे कधी पाण्याचे वास्तव नव्हतेच. आम्ही तुम्हाला सांगतो की, हे ठिकाण भारतात नसून दक्षिण कोरियामध्ये वसले आहे. जर तुम्ही या ठिकाणाला भेट दिली तर इथे तुम्हाला नक्कीच एक वेगळा अनुभव घेता येईल. चला हे ठिकाण नक्की कुठे वसले आहे आणि दोन भागांमध्ये समुद्र कसा विभागला जातो यामागचं गूढ जाणून घ्या.
जिंदो ते मोडो बेट
दक्षिण कोरीयात अनोखे बेट आहे ज्याचे नाव आहे जिंदो बेट. हा बेट आपल्या रहस्यमय सागरी मार्गासाठी ओळखले जाते. याला चमत्कारी सागरी मार्ग म्हटले जाते. जिंदो आणि मोडो बेटांच्या दरम्यान तयार झालेला हा सागरी मार्ग लांब आणि रुंद आहे. हे एक असे अद्वतीय दृष्य आहे, जे कोणालाही चकित करु शकते, परंतु हा चमत्कार नसून एक नैसर्गिक घटना आहे.
समुद्रात तयार होणारा हा मार्ग बेटांमधील भरती-ओहोटीच्या प्रणालीमुळे तयार झालेला आहे. तुम्ही कदाचित याविषयी पुस्तकात वाचले असावे. याच समुद्राचे पाणी वर-खाली होत राहते. ही प्रकिया गुरुत्वाकर्षणामुळे घडत असते. भरती-ओहोटी म्हणजे एक अशी प्रक्रिया आहे ज्याच समुद्राचे पाणी वर येते म्हणजेच लाटा अधिक उंच होऊ लागतात. ओहोटीच्या वेळी पाणी खाली येते आणि याचवेळी पाणी मागे सरकू लागते. ही एक तात्पुरती प्रक्रिया असते, त्यामुळे समुद्रात तयार झालेला हा मार्ग कायमस्वरुपी नसून तो काही तासांसाठीच तयार होतो.
समुद्रात तयार होणारा हा मार्ग साधारणपणे वर्षातून दोनदा तयार होतो. हा मार्ग अंदाजे २.८ किलोमीटर लांब आणि ४० मीटर रुंद असल्याची माहिती आहे. लोक या मार्गावरुन चालत जाऊ शकतात. मात्र वेळेची जाणीव ठेवणे देखील तितकेच महत्त्वाचे आहे. हा मार्ग फक्त एका तासासाठीच खुला असतो. कोरीयात जेव्हा हा समुद्र दोन भागांत विभागतो तेव्हा एक ‘जिंदो सी पार्टिंग फेस्टिव्हल’ देखील साजरा केला जातो. ही घटना अधिकतर वेळी एप्रिलच्या अखेरिस घडून येते. उत्सवादरम्यान लोकांची या ठिकाणी मोठी गर्दी जमते आणि शिंपले गोळा करणे, जिंदो अरिरांग (स्थानिक लोकगीते) आणि सांस्कृतिक कार्यक्रम सारखे विविध उपक्रम सादर केले जातात.