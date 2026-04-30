Summer Drink: कडाक्याच्या उन्हाळ्यात मूड होईल फ्रेश! थकलेल्या शरीराला ऊर्जा देण्यासाठी ५ मिनिटांमध्ये बनवा कलिंगड सरबत

कडाक्याच्या उन्हाळ्यात शरीरातील ऊर्जा कायम टिकवून ठेवण्यासाठी फळांचा रस प्यावा. बाहेरून थकून घरी आल्यानंतर तुम्ही झटपट कलिंगडचे सरबत बनवू शकता. चला तर जाणून घेऊया रेसिपी.

Updated On: Apr 30, 2026 | 08:00 AM
उन्हाळ्यात वारंवार लागलेली तहान भागवण्यासाठी विविध थंड पेयांचे सेवन केले जाते. कोल्ड्रिंक, जिरा सोडा, बर्फाचा गोळा इत्यादो अनेक थंड पदार्थ प्यायले जातात. बऱ्याचदा बाहेर जाऊन आल्यानंतर कडक गर्मीमुळे शरीर खूप जास्त थकल्यासारखे वाटते. उन्हात बाहेर जाऊन आल्यानंतर सगळ्यांचं खूप जास्त तहान लागते. तहान लागल्यानंतर थंडपाणी पिऊन तहान भागवली जाते. पण काहीवेळानंतर पुन्हा एकदा पाणी पिण्याची खूप जास्त इच्छा होते आणि घसा कोरडा पडून जातो. त्यामुळे उन्हाळ्यात शरीराला थंडावा देण्यासाठी फळांपासून बनवलेले सरबत प्यावे. आज आम्ही तुम्हाला ५ मिनिटांमध्ये कलिंगड सरबत बनवण्याची रेसिपी सांगणार आहोत. उन्हाळा ऋतूला सुरुवात झाल्यानंतर बाजारात मोठ्या प्रमाणावर कलिंगड उपलब्ध होतात. कलिंगडमध्ये ९२ टक्के पाणी असते. त्यामुळे शरीरात वाढलेला थकवा आणि पाण्याची कमतरता भरून काढण्यासाठी कलिंगड खाण्याचा सल्ला दिला जातो. पण नेहमीच नुसतेच कलिंगड खाऊन कंटाळा आल्यास झटपट तुम्ही कलिंगडाचे सरबत बनवू शकता. जाणून घ्या रेसिपी.(फोटो सौजन्य – istock)

साहित्य:

  • कलिंगड
  • पुदिन्याची पाने
  • लिंबाचा रस
  • काळे मीठ
  • साखर
  • बर्फाचे तुकडे
  • चाट मसाला
कृती:

  • कलिंगड सरबत बनवण्यासाठी सर्वप्रथम, कलिंगडची साल काढून बारीक तुकडे करा आणि त्यातील बिया काढून घ्या.
  • मिक्सरच्या भांड्यात बारीक तुकडे केलेले कलिंगड, पुदिन्याची ताजी पाने, काळे मीठ आणि साखर घालून व्यवस्थित बारीक वाटून घ्या.
  • तयार केलेले सरबत चाळणीच्या मदतीने गाळून घ्या. कलिंगडाचा गर शरीरासाठी खूप जास्त फायदेशीर आहे. त्यामुळे न गळता सुद्धा तुम्ही सरबत पिऊ शकता.
  • काचेच्या ग्लासात बर्फाचे तुकडे घालून त्यात तयार केलेला कलिंगडचा रस ओतून वरून चाट मसाला टाका आणि हाताने बारीक केलेली पुदिन्याची पाने घालून सरबत पिण्यासाठी सर्व्ह करा.
  • तयार आहे सोप्या पद्धतीमध्ये बनवलेले थंडगार कलिंगड सरबत.

