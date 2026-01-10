सावधान! लठ्ठपणा शरीरच नाही तर पोखरतोय मेंदू, AIIMS चा धक्कादायक अहवाल, Ramdev Baba चा घरगुती उपाय

खालिदने प्रचंड मेहनतीने हे वजन कमी केले आहे. पण तुम्हाला माहीत आहे का? लठ्ठपणा कमी करण्यासाठी शरीरातील चरबी कमी करणे आवश्यक आहे. बरेचदा देशातील तरुणांना हे समजत नाही, म्हणूनच प्रत्येक दोन व्यक्तींमधील दुसरा प्रौढ व्यक्ती शरीराच्या प्रतिमेबद्दल चिंतित आहे. तुमचा लठ्ठपणा जसा वाढतो अन्य आजारांसह चिंताग्रस्त होणे, नैराश्य येणे अशा मानसिक समस्याही सुरू होतात. इतकंच नाही तर लठ्ठपणाचा मेंदूवरही परिणाम होतो. हो तुम्ही योग्यच वाचलं आहे. नक्की याचा अर्थ काय हे आपण जाणून घेऊया.
AIIMS चा अभ्यास
एम्स आणि ICMR ने संयुक्त अभ्यास केला, ज्यामध्ये असे दिसून आले की जास्त वजन असलेल्या आणि कमी वजन असलेल्या दोन्ही तरुणांना त्यांच्या शरीराच्या प्रकाराबद्दल मानसिक ताण येतो. याला बॉडी इमेज डिस्ट्रेस म्हणतात. अभ्यासानुसार, ४९ टक्के जास्त वजन असलेल्या आणि ४७ टक्के कमी वजन असलेल्या तरुणांनी त्यांच्या वजनाबद्दल सतत चिंता व्यक्त केली. या संशोधनातून असेही दिसून आले की जास्त वजन असलेल्या तरुणांमध्ये आत्मविश्वासाचा अभाव होता आणि ते अधिक संकोच करत होते.
कमी वजन असलेल्या तरुणांना ताण, एकटेपणा आणि लाजिरवाणेपणाचा अनुभव येण्याची शक्यता जास्त होती. खरं तर, चारपैकी एका तरुणाला न्याय वाटतो, ज्यामुळे त्यांच्या मानसिक आरोग्यावर परिणाम होत आहे. या संशोधनात असा इशारा देखील देण्यात आला आहे की भारताचे आरोग्य धोरण लठ्ठपणावर लक्ष केंद्रित करत असताना, कमी वजन असलेल्या तरुणांच्या समस्यांकडे कमी लक्ष दिले जात आहे. म्हणून, आज आपण आदर्श वजनाबद्दल चर्चा करू. योगाद्वारे आकर्षक आणि निरोगी शरीर कसे मिळवायचे ते स्वामी रामदेव यांच्याकडून जाणून घेऊया.
एम्सचा अहवाल: लठ्ठपणामुळे मानसिक ताण वाढतो
राष्ट्रीय कुटुंब आरोग्य सर्वेक्षणानुसार ४ पैकी १ व्यक्ती लठ्ठपणाने ग्रस्त आहे. १५ वर्षांत लठ्ठ लोकांची संख्या दुप्पट झाली आहे. विशेषतः पोटातील वाढलेली लठ्ठपणा ही भारतातील लोकांसाठी एक मोठी चिंता आहे. हे वजन केवळ बाह्य शरीरावरच नाही तर अंतर्गत अवयवांवरही परिणाम करत आहे. अंतर्गत अवयवांवरील चरबी हृदय, यकृत, स्वादुपिंड आणि मूत्रपिंडांना धोका वाढवते.
स्वामी रामदेव यांचा लठ्ठपणासाठी उपाय
स्वामी रामदेव बाबा यांच्याकडे अनेक आजारांवर उपाय असतात आणि त्यांनी लठ्ठपणावरही मात करण्यासाठी काही सोपे उरगुती उपाय सांगितले आहेत. जाणून घ्या
टीप – हा लेख केवळ सामान्य माहितीसाठी लिहिण्यात आला असून कोणत्याही प्रकारच्या उपचाराचा दावा यामध्ये करण्यात आलेला नाही. कोणताही उपाय करण्यापूर्वी आपल्या डॉक्टरांचा सल्ला घ्या आणि त्यांच्या सल्ल्यानुसारच योग्य बदलानुसार वापर करावा.