सावधान! लठ्ठपणा शरीरच नाही तर पोखरतोय मेंदू, AIIMS चा धक्कादायक अहवाल, Ramdev Baba चा घरगुती उपाय

भारतात वाढत्या लठ्ठपणामुळे केवळ शारीरिक आजार होत नाहीत तर मानसिक आजारही वाढत आहेत. एम्स आणि आयसीएमआरच्या अभ्यासानुसार, जास्त वजन असलेल्या आणि बारीक व्यक्तींनाही ताण आणि चिंता होण्याचा धोका असतो

Updated On: Jan 10, 2026 | 04:11 PM
लठ्ठपणा ठरतोय प्राणघातक (फोटो सौजन्य - iStock)

लठ्ठपणा ठरतोय प्राणघातक (फोटो सौजन्य - iStock)

  • एम्सचा लठ्ठपणाबाबत धक्कादायक अहवाल
  • रामदेव बाबांचे सोपे उपाय 
  • लठ्ठपणाचा होतोय मेंदूवरही परिणाम 
सौदी अरेबियाचा खालिद मोहसिन हा जगातील सर्वात वजनदार माणूस होता ज्याचे वजन ६१० किलो होते, तो आता ६३ किलो झाला आहे. हा प्रवास अशा लोकांसाठी खूप प्रेरणादायी ठरू शकतो ज्यांना असे वाटते की एकदा वजन वाढले की ते कमी करता येत नाही. ज्यांना नेहमीच त्यांच्या वजनाची लाज वाटते. पण खालिद मोहसिन जाड असतानाही आनंदी होता आणि आजही आनंदी आहे. म्हणूनच तो स्माइलिंग मॅन या नावानेदेखील प्रसिद्ध आहे. 

खालिदने प्रचंड मेहनतीने हे वजन कमी केले आहे. पण तुम्हाला माहीत आहे का? लठ्ठपणा कमी करण्यासाठी शरीरातील चरबी कमी करणे आवश्यक आहे. बरेचदा देशातील तरुणांना हे समजत नाही, म्हणूनच प्रत्येक दोन व्यक्तींमधील दुसरा प्रौढ व्यक्ती शरीराच्या प्रतिमेबद्दल चिंतित आहे. तुमचा लठ्ठपणा जसा वाढतो अन्य आजारांसह चिंताग्रस्त होणे, नैराश्य येणे अशा मानसिक समस्याही सुरू होतात. इतकंच नाही तर लठ्ठपणाचा मेंदूवरही परिणाम होतो. हो तुम्ही योग्यच वाचलं आहे. नक्की याचा अर्थ काय हे आपण जाणून घेऊया. 

AIIMS चा अभ्यास

एम्स आणि ICMR ने संयुक्त अभ्यास केला, ज्यामध्ये असे दिसून आले की जास्त वजन असलेल्या आणि कमी वजन असलेल्या दोन्ही तरुणांना त्यांच्या शरीराच्या प्रकाराबद्दल मानसिक ताण येतो. याला बॉडी इमेज डिस्ट्रेस म्हणतात. अभ्यासानुसार, ४९ टक्के जास्त वजन असलेल्या आणि ४७ टक्के कमी वजन असलेल्या तरुणांनी त्यांच्या वजनाबद्दल सतत चिंता व्यक्त केली. या संशोधनातून असेही दिसून आले की जास्त वजन असलेल्या तरुणांमध्ये आत्मविश्वासाचा अभाव होता आणि ते अधिक संकोच करत होते. 

कमी वजन असलेल्या तरुणांना ताण, एकटेपणा आणि लाजिरवाणेपणाचा अनुभव येण्याची शक्यता जास्त होती. खरं तर, चारपैकी एका तरुणाला न्याय वाटतो, ज्यामुळे त्यांच्या मानसिक आरोग्यावर परिणाम होत आहे. या संशोधनात असा इशारा देखील देण्यात आला आहे की भारताचे आरोग्य धोरण लठ्ठपणावर लक्ष केंद्रित करत असताना, कमी वजन असलेल्या तरुणांच्या समस्यांकडे कमी लक्ष दिले जात आहे. म्हणून, आज आपण आदर्श वजनाबद्दल चर्चा करू. योगाद्वारे आकर्षक आणि निरोगी शरीर कसे मिळवायचे ते स्वामी रामदेव यांच्याकडून जाणून घेऊया.

शरीरावर वाढलेला लठ्ठपणा होईल महिनाभरात कमी! दैनंदिन जीवनात फॉलो करा या सवयी, चरबीचे थर होतील कायमचे नष्ट

एम्सचा अहवाल: लठ्ठपणामुळे मानसिक ताण वाढतो

राष्ट्रीय कुटुंब आरोग्य सर्वेक्षणानुसार ४ पैकी १ व्यक्ती लठ्ठपणाने ग्रस्त आहे. १५ वर्षांत लठ्ठ लोकांची संख्या दुप्पट झाली आहे. विशेषतः पोटातील वाढलेली लठ्ठपणा ही भारतातील लोकांसाठी एक मोठी चिंता आहे. हे वजन केवळ बाह्य शरीरावरच नाही तर अंतर्गत अवयवांवरही परिणाम करत आहे. अंतर्गत अवयवांवरील चरबी हृदय, यकृत, स्वादुपिंड आणि मूत्रपिंडांना धोका वाढवते.

स्वामी रामदेव यांचा लठ्ठपणासाठी उपाय

स्वामी रामदेव बाबा यांच्याकडे अनेक आजारांवर उपाय असतात आणि त्यांनी लठ्ठपणावरही मात करण्यासाठी काही सोपे उरगुती उपाय सांगितले आहेत. जाणून घ्या

  • वजन कमी करण्यासाठी सकाळी लिंबू पाणी प्या. साधारण रोज उठल्यानंतर उपाशीपोटी कोमट पाण्यात अर्धे लिंबू पिळा आणि साखर न घालता हा रस सेवन करा 
  • दररोज दुधीचे सूप आणि रस तुम्ही नाश्त्यात पिऊ शकता 
  • जेवणापूर्वी न चुकता सॅलड खा. तसंच रात्री चपाती किंवा भात खाणे टाळा आणि रात्री ७ वाजण्यापूर्वी रात्रीचे जेवण होणे आवश्यक आहे 
  • जेवणानंतर १ तासाने पाणी प्या
  • आले-लिंबू चहा देखील वजन कमी करण्यास मदत करतो. आले चरबी नियंत्रित करते
  • रात्री कोमट पाण्यासोबत १ चमचा त्रिफळा घ्या. त्रिफळा पचन सुधारते 
  • लठ्ठपणा कमी करण्यासाठी ३-६ ग्रॅम दालचिनी घ्या आणि २०० ग्रॅम पाण्यात उकळा. १ चमचा मध घाला आणि प्या
लठ्ठपणा कमी करण्याचे 4 आयुर्वेदिक उपाय, 1 महिन्यात विरघळेल पोटाची चरबी

टीप –  हा लेख केवळ सामान्य माहितीसाठी लिहिण्यात आला असून कोणत्याही प्रकारच्या उपचाराचा दावा यामध्ये करण्यात आलेला नाही. कोणताही उपाय करण्यापूर्वी आपल्या डॉक्टरांचा सल्ला घ्या आणि त्यांच्या सल्ल्यानुसारच योग्य बदलानुसार वापर करावा.

