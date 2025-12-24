Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News

थंडीमुळे सांधे होतायत कडक? हिवाळ्यामध्ये ‘हे’ आरोग्य मंत्र तुमच्या हाडांची – सांध्यांची घेतील काळजी

हिवाळ्यात सांधेदुखी आणि हाडांच्या दुखण्याचा जबरदस्त त्रास होतो. पण यासाठी नक्की कोणते उपाय करावेत आणि हिवाळ्यातील हा त्रास कसा कमी करावा यासाठी तज्ज्ञांनी सोप्या टिप्स दिल्या आहेत

Updated On: Dec 24, 2025 | 06:22 PM
थंडीत सांधेदुखी आणि हाडांच्या त्रासावर काय करावे (फोटो सौजन्य - iStock)

  • हिवाळ्यातील सांधेदुखी आणि हाडांच्या त्रासाबाबत माहिती 
  • तज्ज्ञांनी दिले सोपे उपाय 
  • हाडांचे दुखणे आणि सांधेदुखीवरील उपाय 
हिवाळा जवळ येताच, जसजसे तापमान कमी होत जाते, हाडे आणि सांध्याच्या समस्या वाढतात. कमी तापमानामुळे सांधे कडक होणे, अंगदुखी आणि हालचाल करताना त्रास होणे यासारख्या गंभीर समस्या उद्भवू शकतात. थंड हवामानामुळे सांधे आणि स्नायूंमध्ये रक्ताभिसरण बिघडते, ज्यामुळे शरीराच्या तक्रारी वाढतात. 

परंतु हिवाळ्याच्या महिन्यांतही तुम्ही या आव्हानांवर मात करू शकता आणि खराब रक्ताभिसरणावर मात करून हाडे आणि सांधे मजबूत आणि निरोगी राखू शकता. डॉ. मनीष सोनटक्के, कन्सल्टन्ट, मिनिमली इनव्हेसिव्ह नी रिप्लेसमेंट स्पेशालिस्ट, रोबोटिक जॉइंट रिप्लेसमेंट स्पेशालिस्ट, स्पाइन सर्जन, कोकिलाबेन धीरूभाई अंबानी हॉस्पिटल नवी मुंबई यांनी महत्त्वाची माहिती शेअर केली आहे. 

हालचाल ही तुमची शक्ती आहे!

थंड हवामानात आळस सोडून द्या. तुमच्या व्यायामाच्या सवयी तुटू देऊ नका; सांध्याच्या बळकटीसाठी चपळता आवश्यक आहे. चालणे, स्ट्रेचिंग आणि योगा यासारखे नियमित, साधे, घरात करता येण्याजोगे व्यायाम गतिशीलता आणि रक्ताभिसरण लक्षणीयरीत्या सुधारू शकतात, तसेच हाडे मजबूत देखील करू शकतात. दिवसातून फक्त २० ते ३० मिनिटे शारीरिक हालचाली करून, तुम्ही सांधे कडक होणे, वेदना आणि कमी गतिशीलता यासारख्या समस्या टाळू शकता.

सांधेदुखीचा त्रास झाल्यास चुकूनही खाऊ नका ‘या’ गोष्टी, सूज आणि वेदनांचा त्रास आणखी वाढणार

मजबूत हाडांच्या बळकटीचे रहस्य: पोषण

हिवाळ्याच्या महिन्यांत, मजबूत हाडांसाठी तुमच्या आहाराकडे विशेष लक्ष देणे महत्वाचे आहे. तुमच्या दैनंदिन आहारात दूध, दही आणि चीज सारखे दुग्धजन्य पदार्थ समाविष्ट करा. जर तुम्हाला शाकाहारी पर्याय आवडत असतील तर हिरव्या पालेभाज्या आणि पनीर हे उत्तम स्रोत आहेत. तसेच, तुमच्या आहारामध्ये बदाम आणि तीळ यासारख्या दाणे आणि बियांचा समावेश करा, जे हाडांचे संरक्षण करतात. याव्यतिरिक्त, व्हिटॅमिन डी हाडे मजबूत करण्यात जादुई भूमिका बजावते कारण ते कॅल्शियम शोषण्यास मदत करते. म्हणून, या हिवाळ्यात, योग्य पोषण निवडा आणि तुमची हाडे मजबूत करा

स्वतःला उबदार ठेवा, हिवाळ्यातील कुडकुडण्याला निरोप द्या. थंड हवामानामुळे अनेकदा तुमच्या स्नायू आणि सांध्यामध्ये कडकपणा येतो, ज्यामुळे अस्वस्थता वाढू शकते. हे टाळण्यासाठी, स्वतःला कपड्यांच्या अनेक थरांनी झाकून ठेवा. तुमचे गुडघे, कोपर आणि पाठीचा खालचा भाग पूर्णपणे झाकलेला असल्याची खात्री करा. या थंड हवामानात उष्णता टिकवून ठेवणारे कपडे खूप उपयुक्त ठरू शकतात. थकवणाऱ्या दिवसानंतर स्नायूंना आराम देण्यासाठी आणि सांधेदुखी कमी करण्यासाठी, कोमट आंघोळ किंवा गरम कॉम्प्रेस वापरून पहा. हे केवळ तुम्हाला आराम देणार नाही तर तुमचे शरीर लवचिक देखील ठेवेल.

वजन नियंत्रणात ठेवा, सांध्यांना आराम द्या

शरीराचे वजन वाढल्याने तुमच्या सांध्यावर, विशेषतः गुडघे, कंबर आणि पाठीच्या खालच्या भागात अतिरिक्त दबाव येतो. हिवाळ्यात, आपण अनेकदा “कम्फर्ट फूड” च्या नावाखाली उच्च-कॅलरीयुक्त पदार्थ खातो, ज्यामुळे वजन वाढते. सांध्याचे आरोग्य दीर्घकाळपर्यंत चांगले राखण्यासाठी, सक्रिय जीवनशैली आणि संतुलित आहार घेणे हा सर्वात शहाणपणाचा निर्णय आहे. लक्षात ठेवा, हलके शरीर हे सांधेदुखीपासून आराम आणि सुधारित गतिशीलतेची गुरुकिल्ली आहे.

थंडीत पुरेसे पाणी प्या: सांध्यातील लवचिकता आणि आरोग्य वाढवा

हिवाळ्यात आपण अनेकदा कमी पाणी पितो, परंतु तुम्हाला माहित आहे का, की हाडांच्या आरोग्यासाठी आणि सांध्यातील ल्युब्रिकेशनसाठी पाणी खूप महत्त्वाचे आहे? निरोगी सांध्यासाठी आणि कडकपणा टाळण्यासाठी शरीराला योग्यरित्या हायड्रेट ठेवणे आवश्यक आहे. थंड हवामानात, तुम्ही कोमट पाणी, हर्बल टी आणि गरम सूप सारखे पर्याय निवडू शकता. लक्षात ठेवा, कार्टिलेज हे आपल्या सांध्यातील ऊती आहे जे हाडांना घर्षणापासून वाचवते आणि ते निरोगी ठेवण्यासाठी पुरेसे पाणी अत्यंत महत्वाचे आहे.

सांधेदुखीच्या प्रकरणांमध्ये 50 टक्के वाढ, कारण ठरतोय इलेक्ट्रॉनिक उपकरणांच्या अतिरिक्त वापर

तुमच्या शरीराचे संकेत ओळखा: स्वतःच्या आरोग्याची भाषा जाणून घ्या

जर तुम्हाला सतत सांधेदुखी, सूज किंवा हालचाल करण्यात अडचण येत असेल, तर या लक्षणांकडे दुर्लक्ष करू नका. किरकोळ समस्या गंभीर आणि दीर्घकालीन आजारांमध्ये बदलू नयेत म्हणून वेळेवर वैद्यकीय सल्ला घेणे अत्यंत महत्वाचे आहे. वेळेवर काळजी, तज्ञांचे मार्गदर्शन आणि जीवनशैलीतील आवश्यक बदल तुमच्या जीवनाची गुणवत्ता लक्षणीयरीत्या सुधारू शकतात. लक्षात ठेवा, जेव्हा कधी तुमचे शरीर तुम्हाला काही संकेत देते तेव्हा ते समजून घ्या आणि सक्रिय पावले उचला.

हिवाळा म्हणजे सांधेदुखी किंवा हालचाल करता न येणे असे असणे आवश्यक नाही. सक्रिय राहून, पौष्टिक आहार घेऊन, तुमचे शरीर उबदार ठेवून आणि निरोगी सवयी अंगीकारून, तुम्ही तुमच्या हाडांचे आणि सांध्यांचे प्रभावीपणे संरक्षण करू शकता. या थंड महिन्यांत थोडीशी अतिरिक्त काळजी घेतल्यास हाडांची ताकद आणि सांधे आरोग्य दीर्घकालीन राखण्यास मदत होईल. म्हणून, आरोग्याशी तडजोड करू नका, वेदनांपासून मुक्ती मिळवून, हिवाळ्याचा आनंद घ्या!

Published On: Dec 24, 2025 | 06:22 PM

